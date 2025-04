Biała koszula to podstawa - przede wszystkim w czasie matur i wszelkiego rodzaju egzaminów. Możecie myśleć, że "szkolny mundurek" dawno wyszedł z mody, ale to bardzo złudne. Klasyka nigdy nie wychodzi z mody, a ów mundurek, podobnie jak wszystko inne ewoluował. Dlatego zebrałyśmy w jedną galerię najciekawsze modele koszul i bluzek z polskich sklepów, które na pewno się wam przydadzą.

Reklama

Matury 2014 tuż, tuż...

Pamiętajcie, że biała koszula, nawet do dżinsów wygląda elegancko i przyda się wam ona nie tylko w oficjalnych sytuacjach. To kolejny element garderoby, który jest niemal niezbędny. A wszystko w końcu można zmieniać dodatkami. Pamiętajcie, że niektóre modele sprawdzą się nie tylko w czasie egzaminów, ale i do letnich stylizacji, a nawet na plaży. Przekonajcie się same!

Reklama

Więcej eleganckich ubrań i dodatków:

Maciej Zień - kolekcja Office

Must-have: czarne baleriny

Modne marynarki ze złotymi guzikami

Zajrzyjcie do galerii z modnymi białymi koszulami: