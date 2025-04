Egzamin dojrzałości to nie lada wyzwanie dla układu nerwowego. Wielogodzinne „wkuwanie”, potrafi pochłonąć więcej energii niż intensywny wysiłek fizyczny. Nic dziwnego! Układ nerwowy to wielotysięczna armia neuronów. By dobrze pracowały, potrzebna jest dobrze zbilansowana dieta.

Reklama

Co powinno znaleźć się na talerzu maturzysty?

Węglowodany

Bez nich szare komórki gorzej radzą sobie z przetwarzaniem informacji. Najlepsze są węglowodany złożone, które rozkładają się i są transportowane do mózgu powoli. Dzięki temu odżywiają go nawet przez kilka godzin. Dlatego w każdym posiłku powinna się znaleźć porcja przetworów zbożowych (pieczywo pełnoziarniste, kasze, ryż, ziemniaki, makaron lub płatki).

Kwasy omega-3

Są budulcem mózgu i błon komórkowych neuronów. Niezbędne do wytwarzania substancji przenoszących impulsy nerwowe. Pobudzają też wydzielanie serotoniny, która poprawia nastrój i działa relaksująco. Najlepszym źródłem kwasów omega-3 są ryby morskie, które warto jeść 2-3 razy w tygodniu. Jeśli nie lubisz ryb, jedz 1-2 łyżki oleju rzepakowego lub lnianego dziennie.

Witaminy z grupy B

Wspomagają pracę mózgu, koją nerwy, zapobiegają roztargnieniu. By ich nie zabrakło, zjedz codziennie przynajmniej 1-2 porcje (po 150 g) chudego mięsa, garść kiełków lub szklankę warzyw strączkowych.

Magnez

Jest niezbędny do wytwarzania energii dla mózgu. Poprawia pamięć i koncentrację. W trakcie nauki i tuż przed egzaminem chrup bogate w niego pestki dyni, słonecznika, migdały, orzechy brazylijskie, nerkowce lub laskowe. Wystarczy garść dziennie.

Lecytyna

Zapobiega dekoncentracji i problemom z pamięcią. Znajdziesz ją m.in. w żółtku jaja. Przed maturą możesz jeść 3-5 jajek tygodniowo.

Antyoksydanty

Poprawiają kondycję układu nerwowego, zapewniają silne nerwy i ułatwiają pokonanie stresu przed egzaminem. Ich źródłem są głównie warzywa i owoce. Jedz 4–5 porcji dziennie, pij koktajle i świeżo wyciskane soki.



Śniadanie w dniu matury dla ucznia

W dniu egzaminu zjedz pożywną kanapkę na słodko lub słono:

2 kromki pełnoziarnistego pieczywa, masło, plaster chudego twarogu, 2 plastry pomarańczy, garść posiekanych orzechów 2 kromki chleba razowego, masło, 2 łyżki pasty twarogowo-rybnej (wymieszaj twaróg z tuńczykiem), pomidor, garść kiełków

Przygotuj się do matury:

25 propozycji ubrań na maturę

Nie wysypiasz się? Oto przyczyny!

Znajdź wsparcie w walce ze stresem?

Reklama

napisane na podstawie tekstu zamieszczonego w magazynie Vita