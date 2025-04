Jak się ubrać na maturę? Poradnik dla maturzystek

Jak się ubrać na maturę? Minimalizm i klasyka to wytyczne, którymi powinnaś się kierować. Nie musi to być jednak ołówkowa spódnica i biała koszula. Istnieje wiele innych, ciekawych propozycji, w których nie tylko będziesz wyglądała elegancko i stosownie do okazji, ale też bardzo stylowo. Przeczytaj, jak się ubrać na maturę.