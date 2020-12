Filmy na walentynki 2020 - 13 polecanych filmów

POPRZEDNIA

„Podejrzani zakochani”

„Podejrzani zakochani" to nasza walentynkowa propozycja dla fanów polskiego kina. O zakochaniu, splocie omyłek i miłosnych komplikacjach... na własne życzenie.

Barbara i Albert szukają bratniej duszy. Kiedy poznają się na jednym z internetowych portali internetowych, od razu między nimi iskrzy. Wydawać by się mogło, że nic nie może stanąć na drodze do ich szczęścia. Jednak kiedy dochodzi do spotkania, oboje postanawiają wysłać na randkę... swoich zastępców.