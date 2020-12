Filmy na walentynki 2020 - 13 polecanych filmów

POPRZEDNIA

„Wyszłam za mąż, zaraz wracam”

„Wyszłam za mąż, zaraz wracam” to z kolei romantyczna propozycja dla tych par, które walentynkowy wieczór chcą spędzić ze znajomymi,

Czy można wygrać z przeznaczeniem? Isabelle, główna bohaterka filmu postanowiła podjąć to wyzwanie. Wydawałoby się, że oświadczyny ukochanego to powód do radości. Co jednak, jeśli swoista rodzinna klątwa sprawia, że w jej rodzinie każde pierwsze małżeństwo kończy się rozwodem?

Isabelle chce za wszelką cenę zapobiec spełnieniu się klątwy. Aby tego dokonać postanawia wziąć szybki ślub z... przypadkowo poznanym mężczyzną!