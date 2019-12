Karnawał 2020 - kiedy się zaczyna i do kiedy trwa? Daty

fot. Adobe Stock

Karnawał to czas balów przebierańców, maskarad i imprez towarzyskich. Tradycja karnawału wywodzi się z Włoch, gdzie została zainicjowana w X wieku. Słowo karnawał również wywodzi się z języka włoskiego, gdzie „carne vale” oznacza „żegnaj mięso”. To okres w roku, który poprzedza czas Wielkiego Postu, będącego przygotowaniem do Wielkanocy.

Karnawał 2020 - data rozpoczęcia i zakończenia

Karnawał co roku zaczyna się 6 stycznia, czyli w święto Trzech Króli. W 2020 roku dniem rozpoczęcia karnawału będzie poniedziałek. Świętowanie karnawału potrwa do Środy Popielcowej, która jest świętem ruchomym. W 2020 roku wypada 26 lutego, karnawał kończy się dzień wcześniej. A zatem karnawał będzie trwał od 6 stycznia (poniedziałek) do 25 lutego (wtorek). To 51 dni, w czasie których wypadnie 7 weekendów.

Karnawał jest świętowany na całym świecie. Najsłynniejsze obchody odbywają się w Wenecji, gdzie od wieków odbywa się tradycyjny bal maskowy. Drugim miejscem, które w okresie karnawału ściąga turystów z całego świata, jest Rio de Janeiro w Brazylii, gdzie w tym czasie trwa najbardziej znany na świecie festiwal samby.

Karnawał w Polsce to czas licznych imprez i prywatek. Świętują zarówno dzieci, jak i dorośli. W przedszkolach i szkołach odbywają się bale przebierańców. Natomiast dorośli chętnie spotykają się na eleganckich imprezach zorganizowanych lub prywatkach.

Ostatki 2020 - kiedy wypadają

Ostatki rozpoczynają się w Tłusty Czwartek, który zwiastuje zbliżający się koniec karnawału. W 2020 roku Tłusty Czwartek wypada 20 lutego. Od czwartku aż do wtorku, poprzedzającego Środę Popielcową, trwają ostatki, które kończą się tzw. „śledzikiem”, czyli ostatnim dniem karnawału. w 2020 roku wypadnie on 25 lutego. Ostatni weekend karnawału przypada na 22-23 lutego.

