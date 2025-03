Wypróbujcie ćwiczenia dla par, jeśli jesteście w stanie znaleźć sposób, abyście oboje czuli z tego frajdę. Trzeba więc wziąć pod uwagę wasze upodobania, potrzeby i możliwości, a nawet charakter! Dobrze dobrana aktywność wam posłuży, nietrafiona może nasilić problemy. Czasami naprawdę lepiej ćwiczyć oddzielnie albo do pary zaprosić przyjaciółkę zamiast własnego faceta.

Reklama

Spis treści:

Wspólne ćwiczenia to wspólnie spędzony czas. Czasami to jest ważniejsze niż korzyści zdrowotne, które można z takich ćwiczeń uzyskać. W idealnej sytuacji otrzymuje się 2 w 1: poprawę kondycji fizycznej i psychicznej wraz z poprawą lub zacieśnieniem relacji.

Oto zalety ćwiczeń dla par:

Motywacja i wsparcie . Ćwiczenie w parze z partnerem może zwiększać motywację do ćwiczeń. Kiedy jedno z was czuje się mniej zmotywowane, drugie może pomóc w utrzymaniu rutyny. Wspólne dążenie do celów buduje także więź emocjonalną.

. Ćwiczenie w parze z partnerem może zwiększać motywację do ćwiczeń. Kiedy jedno z was czuje się mniej zmotywowane, drugie może pomóc w utrzymaniu rutyny. Wspólne dążenie do celów buduje także więź emocjonalną. Poprawa komunikacji . Ćwiczenia w duecie wymagają współpracy, co przekłada się na poprawę umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza podczas ćwiczeń, które wymagają koordynacji (np. joga partnerska, taniec). Jeśli zaangażujecie się w sporty związane z rywalizacją (ping-pong, tenis itp.), potrenujecie też umiejętność znoszenia porażki i odnoszenia zwycięstw (zupełnie jak podczas kłótni).

. Ćwiczenia w duecie wymagają współpracy, co przekłada się na poprawę umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza podczas ćwiczeń, które wymagają koordynacji (np. joga partnerska, taniec). Jeśli zaangażujecie się w sporty związane z rywalizacją (ping-pong, tenis itp.), potrenujecie też umiejętność znoszenia porażki i odnoszenia zwycięstw (zupełnie jak podczas kłótni). Większa efektywność . Obecność partnera może zachęcić do większego wysiłku, co prowadzi do bardziej efektywnych treningów. Możecie się nawzajem wspierać i wyznaczać wyzwania, które pomogą szybciej osiągnąć cele. Na większą efektywność można liczyć zwłaszcza wtedy, gdy oboje macie w sobie ducha rywalizacji.

. Obecność partnera może zachęcić do większego wysiłku, co prowadzi do bardziej efektywnych treningów. Możecie się nawzajem wspierać i wyznaczać wyzwania, które pomogą szybciej osiągnąć cele. Na większą efektywność można liczyć zwłaszcza wtedy, gdy oboje macie w sobie ducha rywalizacji. Wzajemne zaufanie . Ćwiczenia, w których partnerzy muszą na sobie polegać, jak np. trening siłowy czy jogi w parach, wzmacniają zaufanie.

. Ćwiczenia, w których partnerzy muszą na sobie polegać, jak np. trening siłowy czy jogi w parach, wzmacniają zaufanie. Zmniejszenie stresu. Wspólne treningi sprzyjają redukcji stresu, dzięki wyrzutom endorfin, które wydzielają się podczas ćwiczeń. Jeśli trening wiąże się z dotykiem (joga w parach, taniec), możecie też liczyć na wyrzut oksytocyny, która jest hormonem przywiązania, scala wasz związek. Wspólny wysiłek może również poprawić nastrój i rozładować napięcia.

Choć taka aktywność może przynosić różne korzyści, nie zawsze ćwiczenia dla par to dobre rozwiązanie. Chodzi bowiem o to, aby nikt nie miał poczucia, że musi poświęcać się dla drugiej osoby, że jest zmuszany do ćwiczeń w parze. Oto sytuacje, gdy takie wspólne treningi to dobry pomysł:

Gdy macie wspólne cele . Jeśli oboje chcecie poprawić kondycję, budować siłę lub poprawić zdrowie psychiczne czy schudnąć, wspólne ćwiczenia mogą być doskonałym rozwiązaniem.

. Jeśli oboje chcecie poprawić kondycję, budować siłę lub poprawić zdrowie psychiczne czy schudnąć, wspólne ćwiczenia mogą być doskonałym rozwiązaniem. Gdy potrzebujecie motywacji (i macie wspólne cele). Kiedy jedno z was ma trudności z regularnością ćwiczeń, wspólny trening może stać się dodatkową motywacją.

(i macie wspólne cele). Kiedy jedno z was ma trudności z regularnością ćwiczeń, wspólny trening może stać się dodatkową motywacją. Podczas ćwiczeń wymagających asekuracji . Treningi siłowe, jak przysiady czy wyciskanie, często wymagają asekuracji – obecność partnera zwiększa bezpieczeństwo.

. Treningi siłowe, jak przysiady czy wyciskanie, często wymagają asekuracji – obecność partnera zwiększa bezpieczeństwo. W trakcie budowania relacji. Aktywności wspierające zaufanie, jak wspólna siłownia, taniec czy joga partnerska, mogą wzmocnić więź. I chętniej się człowiek do nich przekonuje, gdy jest na początku budowania związku.

Kiedy ćwiczenia dla par to kiepski pomysł?

Przejdźmy teraz do sytuacji, w których wspólne treningi mogą stać się źródłem frustracji lub wręcz przyczyną niesnasek i niezadowolenia.

Gdy macie różne poziomy sprawności . Znaczna różnica w poziomie sprawności może prowadzić do frustracji u jednej lub obu osób – jedna musi się wytężać ponad miarę, a i tak nie dorównuje partnerowi, a druga musi się „zniżać” do słabszego poziomu partnera i ma poczucie, że traci czas. W takiej sytuacji lepiej rozważyć indywidualne treningi, a wspólne zostawić na aktywności rekreacyjne.

. Znaczna różnica w poziomie sprawności może prowadzić do frustracji u jednej lub obu osób – jedna musi się wytężać ponad miarę, a i tak nie dorównuje partnerowi, a druga musi się „zniżać” do słabszego poziomu partnera i ma poczucie, że traci czas. W takiej sytuacji lepiej rozważyć indywidualne treningi, a wspólne zostawić na aktywności rekreacyjne. Gdy pojawia się niezdrowa rywalizacja . Zbyt duża rywalizacja między partnerami może prowadzić do stresu i zniechęcenia. Jeśli wspólny trening staje się bardziej walką niż przyjemnością, lepiej ćwiczyć osobno.

. Zbyt duża rywalizacja między partnerami może prowadzić do stresu i zniechęcenia. Jeśli wspólny trening staje się bardziej walką niż przyjemnością, lepiej ćwiczyć osobno. Jeśli preferujecie różne formy ćwiczeń. Gdy jedno woli intensywne treningi siłowe, a drugie preferuje spokojną jogę, możecie ćwiczyć oddzielnie, by dostosować trening do własnych preferencji. Zawsze jednak warto próbować nowych aktywności, więc spróbujcie w takiej sytuacji „posmakować” ulubionej aktywności partnera. A może się jednak spodoba? A jak nie, to wtedy z pełnym przekonaniem można powiedzieć: „kochanie, to naprawdę nie dla mnie”.

fot. Kiedy ćwiczenia dla par to kiepski pomysł?/ Adobe Stock, jackfrog

Są aktywności, które w dość naturalny sposób można realizować w parach. Są to:

Trening siłowy w parach . Jedna osoba wykonuje ćwiczenia, podczas gdy druga ją asekuruje lub motywuje. Zresztą część ćwiczeń naprawdę można robić razem (patrz niżej). To dobry sposób na zwiększenie intensywności i bezpieczeństwa, szczególnie przy ćwiczeniach wykonywanych z dużym obciążeniem.

. Jedna osoba wykonuje ćwiczenia, podczas gdy druga ją asekuruje lub motywuje. Zresztą część ćwiczeń naprawdę można robić razem (patrz niżej). To dobry sposób na zwiększenie intensywności i bezpieczeństwa, szczególnie przy ćwiczeniach wykonywanych z dużym obciążeniem. Joga dla par. Joga w parach nie tylko poprawia elastyczność i siłę, ale także uczy synchronizacji ruchów i wzajemnego zaufania. Wymaga współpracy, co wzmacnia więź emocjonalną.

Taniec . Taniec jest formą aktywności, która angażuje zarówno ciało, jak i umysł. Zbliża partnerów, poprawiając koordynację, zaufanie i współpracę. Często też wiąże się z dużą dawką dotyku, a czasami i ze zmysłowością.

. Taniec jest formą aktywności, która angażuje zarówno ciało, jak i umysł. Zbliża partnerów, poprawiając koordynację, zaufanie i współpracę. Często też wiąże się z dużą dawką dotyku, a czasami i ze zmysłowością. Sporty z rywalizacją 1:1 . Aktywności takie jak tenis czy badminton sprzyjają współpracy, ale mogą być również formą zdrowej rywalizacji. Mogą rozwijać kondycję i umiejętności komunikacyjne.

. Aktywności takie jak tenis czy badminton sprzyjają współpracy, ale mogą być również formą zdrowej rywalizacji. Mogą rozwijać kondycję i umiejętności komunikacyjne. Wspólne bieganie lub jazda na rowerze. Dla par, które preferują aktywność na świeżym powietrzu, wspólne bieganie lub jazda na rowerze to świetny sposób na poprawę wytrzymałości i spędzenie czasu razem. Można też wyobrazić sobie, że jedno z was biegnie, a drugie towarzyszy mu na rowerze, bo dlaczego nie?

Poniżej 3 przykłady ćwiczeń, które możecie wykonać w domu i zrobić minitest, czy ćwiczenia dla par sprawiają wam przyjemność.

Ćwiczenie dla par: Wypady bliżej-dalej

Stańcie naprzeciwko siebie w odległości ok. 2-3 kroków. Wykonujcie naprzemienne wykroki w przód, zbliżając się do siebie i przybijając „piątki” oburącz. Możecie też wziąć hantlę czy piłkę lekarską i ją sobie w ten sposób przekazywać, dodatkowo angażując w wysiłek ramiona.

Ćwiczcie do zmęczenia.

fot. Ćwiczenie dla par: Wypady bliżej-dalej/ Adobe Stock, blackday

Ćwiczenie w parach: Z leżenia do siadu

Jedno z was kładzie się na plecach, zgina nogi w kolanach, a stopy opiera na podłożu. Druga osoba przyciska dłońmi stopy partnera do podłoża. Osoba ćwicząca wykonuje przejścia do pozycji siedzącej i ponownie kładzie się na macie. Można ćwiczyć z piłką. Po wykonaniu serii zamieniacie się miejscami i zadaniami. Każde z was wykonuje tyle powtórzeń, ile chce.

fot. Ćwiczenie w parach: Z leżenia do siadu/ Adobe Stock, WavebreakmediaMicro

Ćwiczenie dla par: „Piątka!”

Przyjmijcie oboje pozycję podporu przodem (jak do pompki), ustawiając się jedno obok drugiego w odległości ok. 40-50 cm bark od barku. Przechodźcie na zmianę do podporu na prawym i lewym boku z unoszeniem wolnej ręki w górę. Gdy odwracacie się do siebie twarzami, „przybijajcie piątkę”. Silniejszy partner może dodatkowo robić w międzyczasie pompkę. Ćwiczcie do zmęczenia.

fot. Ćwiczenie dla par: „Piątka!”/ Adobe Stock, Mongkolchon

Reklama

Czytaj także:

Joga na stres? Spróbuj!

12 ćwiczeń relaksacyjnych. Nie pożałujesz

Ćwiczenia oddechowe na stres, wady wymowy i zdrowie