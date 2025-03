Winogrona to nie tylko rośliny ozdobne, ale także źródło zdrowych, pysznych owoców, które można uprawiać w ogrodzie lub na działce. Jesień zapewnia winoroślom optymalne warunki do zakorzenienia się przed nadejściem zimy, co sprawia, że wiosną są gotowe do intensywnego wzrostu, a następnie obfitego owocowania. Sadzenie „winogron”, a tak naprawdę winorośli (winogrona to nazwa dla owoców, natomiast winorośl to krzew) nie jest trudne, ale musisz wiedzieć, kiedy i jak się za to zabrać.

Jesień to idealny czas na sadzenie winorośli, ponieważ gleba jest jeszcze ciepła po letnich miesiącach, a wilgotność powietrza znacznie wzrasta, co sprzyja ukorzenianiu roślin. Korzenie sadzonek mają czas na rozwinięcie się przed nadejściem mrozów, a wiosną winorośl będzie mogła od razu ruszyć z pełnym wzrostem.

Sadzonki winogron są gotowe do rozpoczęcia wzrostu od razu po zakończeniu zimy, bo miały kilka miesięcy, aby dobrze się przyjąć. Winorośle najlepiej kupować w renomowanych szkółkach, gdzie można nabyć zdrowe, dobrze rozwinięte rośliny. Zwróć uwagę na to, by korzenie sadzonki były mocne i nieuszkodzone.

Winogrona najlepiej sadzić już na początku jesieni - optymalny termin to okres od połowy września do końca października. Unikaj jednak sadzenia zbyt późno, aby winorośle miały wystarczająco dużo czasu na rozwój przed nadejściem pierwszych przymrozków. Jeśli prognozy przewidują wczesne mrozy, sadzenie zaplanuj wcześniej.

Winogrona potrzebują dobrze nasłonecznionego miejsca, najlepiej o ekspozycji południowej lub południowo-zachodniej, aby mogły czerpać jak najwięcej słońca w ciągu dnia. Im więcej światła, tym lepiej rozwijają się owoce. Winorośl potrzebuje przynajmniej 6-8 godzin słońca dziennie. Wybierz też miejsce osłonięte od silnych wiatrów, aby zapobiec uszkodzeniom pędów i liści.

Winogrona preferują dobrze przepuszczalne podłoże, lekko kwaśne (pH 6-6,5). Jeśli gleba jest zbyt gliniasta, warto ją rozluźnić dodatkiem piasku lub kompostu. Przed sadzeniem warto dodatkowo przekopać ją na głębokości około 40-50 cm, aby usunąć ewentualne kamienie, chwasty oraz spulchnić glebę. Dobrym pomysłem będzie też kompost lub dobrze przekompostowany obornik - poprawi strukturę gleby i dostarczy roślinie niezbędnych składników odżywczych.

fot. Winogrona posadzone jesienią zaczynają rosnąć tuż po zimie/Adobe Stock, Dina

Sadzenie winogron jesienią krok po kroku

Wykop dołek o głębokości 40-50 cm i szerokości około 30 cm. Winorośl powinna mieć wystarczająco dużo miejsca, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać.

Umieść sadzonkę w dołku, tak aby szyjka korzeniowa (miejsce, gdzie korzenie łączą się z pędem) znajdowała się kilka centymetrów poniżej powierzchni ziemi. Przysyp korzenie ziemią, delikatnie (nie za mocno) ubijając ją wokół rośliny.

Po posadzeniu obficie podlej roślinę, aby zapewnić jej odpowiednie nawodnienie, a na powierzchni wokół winorośli dobrze jest rozłożyć warstwę ściółki (np. kory, słomy czy kompostu), aby chronić korzenie przed mrozem i zapobiec nadmiernemu odparowywaniu wody.

Winorośl to roślina pnąca, dlatego warto zainstalować podporę, np. palik lub pergolę, po której roślina będzie mogła się wspinać w miarę wzrostu.

fot. Jak sadzić winogron jesienią/Adobe Stock, mythja

Choć winogrona nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę, to odpowiednia pielęgnacja po posadzeniu gwarantuje zdrowy rozwój i intensywny wzrost na wiosnę. W pierwszych miesiącach po posadzeniu, a zwłaszcza w tych suchych jesiennych okresach, winogrona wymagają regularnego podlewania. Jednak uważaj, by nie przelewać roślin, gdyż mogą nie tolerować nadmiaru wilgoci.

Jesienią nie trzeba intensywnie nawozić winorośli, ponieważ roślina przygotowuje się do okresu spoczynku (poza ewentualnym kompostem). Wiosną za to, przed rozpoczęciem wegetacji, można zastosować nawóz bogaty w fosfor i potas, aby wspomóc rozwój korzeni i owoców.

Młode sadzonki mogą wymagać ochrony przed mrozem, zwłaszcza kiedy spodziewane są surowe zimy. Można je okryć agrowłókniną lub kopczykiem ziemi. Jeśli chodzi o przycinanie winogron, pierwsze cięcie po posadzeniu możesz wykonać dopiero na wiosnę, kiedy ustąpią przymrozki. Regularne przycinanie sprzyja obfitemu owocowaniu - najlepiej robić to dwa razy w roku.

Po posadzeniu sadzonek najlepiej zostawić je w spokoju i ograniczyć pielęgnację tylko do podlewania i ewentualnego zabezpieczenia młodych pędów przed silnym mrozem.

