Wysokość renty wdowiej wyniesie maksymalnie 25 a nie 25 proc. świadczenia małżonka.

Podczas konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz- Bąk przedstawiła stanowisko rządu w sprawie renty wdowiej. Rząd jest za wprowadzeniem tego świadczenia, podaje gov.pl.

Troszczymy się o najsłabszych i realizujemy obietnice. Przypominam, że w umowie Koalicji 15 października było zawarte wsparcie osoby starszej po śmierci małżonka. Przyjęcie pozytywnego stanowiska rządu wobec projektu obywatelskiego, wskazanie realistycznych możliwych uwarunkowań dojścia do realizacji tego świadczenia, jest dowodem na to, że nie rzucamy słów na wiatr

– mówiła ministra Agnieszka Dziemianowicz – Bąk.

Wprowadzone świadczenie ma być jednak niższe niż zakładano.

W projekcie zgodnie wdowiec lub wdowa miał otrzymywać 50 proc. świadczenia zmarłego małżonka przy zachowaniu pełnej własnej emerytury lub renty albo otrzymywać własną emeryturę powiększoną o 50 proc. świadczenia zmarłego partnera. Jest to jednak rozwiązanie zbyt kosztowne dla budżetu państwa i instytucji odpowiedzialnych za wypłaty rent i emerytur.

Rząd zapowiedział, że możliwe będzie otrzymywanie maksymalnie 25 proc. drugiego świadczenia.

Do zapowiadanego poziomu renta wdowia ma dochodzić stopniowo. Od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku ma to być 15 proc. dodawanego świadczenia, a dopiero od 1 stycznia 2027 roku 25 proc. świadczenia.

Jedną z propozycji jest to, żeby renta wdowia była wypłacana w wysokości maksymalnie trzykrotności najniższej emerytury.

Rząd planuje, by świadczenie zwane rentą wdowią weszło od 1 stycznia 2025 roku. Wypłaty nastąpiły by jednak dopiero w lipcu 2025 roku ze względu na potrzebę przygotowania ZUS do realizacji rent wdowich.

Sejm zajmie się obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej w najbliższy czwartek, 25 lipca.

