Trening na czczo zyskał większą popularność od czasu, gdy popularna stała się dieta zwana postem przerywanym czy też Intermittent Fasting. Stosując ją, nie ma mowy o posiłkach przed czy po treningowych, a wysiłek fizyczny często odbywa się przy pustym żołądku. Jednak nawet zdrowo się żywiąc, czy stosując zwykłą dietę odchudzającą, można zastanawiać się nad tym, czy trening na czczo może przynosić jakieś szczególne korzyści. Z kolei osoby, które z jakichś powodów muszą iść na trening na czczo, martwią się, czy im to nie zaszkodzi. Ten materiał rozwieje wszystkie te wątpliwości.

Spis treści:

Trening na czczo to wszystkie ćwiczenia fizyczne wykonywane bezpośrednio lub krótko po przebudzeniu, bez wcześniejszego zjedzenia posiłku, ewentualnie po długiej przerwie od ostatniego posiłku.

Trenowanie z pustym brzuchem ma 3 podstawowe zalety, które nie ulegają wątpliwości:

Jak każde na pozór świetne rozwiązanie, tak i trening z pustym żołądkiem nie jest pozbawiony słabych stron. Oto one:

Trening cardo może służyć do poprawiania wydolności organizmu lub do spalania kalorii i odchudzania. Jak już wiesz, ćwiczenia cardio na czczo mogą pomóc w spalaniu tłuszczu i regulacji poziomu glukozy we krwi, co pomaga schudnąć. Jednak efekty te dla kogoś, kto trenuje dla sportu, znaczenia nie mają. W dodatku w celu odchudzania można robić lekkie cardio, które da się znieść "na głodniaka". Trening sportowy natomiast często wymaga wysiłków intensywnych, których wykonanie na czczo może być utrudnione lub niemożliwe.

Badania naukowe, w których zbadano efektywność treningu na czczo w porównaniu do treningu po śniadaniu, nie są w tym obszarze zgodne. Niektóre badania przeprowadzone na niewielkich grupach osób, faktycznie potwierdzają tę teorię. Przebadane osoby, które wykonywały trening na czczo, faktycznie spalały więcej tłuszczu, niż osoby wykonywujące trening po śniadaniu. Środowiska naukowe są więc skłonne przychylać się do tej teorii i jej nie negują.

Co ciekawe i ważne, trening na czczo powodował też, że osoby go wykonywujące jadły mniej kalorii w ciągu dnia. Przeprowadzono jednak wiele badań, w których nie zauważono takiej prawidłowości.

Nie jest więc wykluczone, że trening na czczo może wspomagać odchudzanie. W tym momencie jednak jest zbyt mało na to dowodów, by zdecydowanie polecać tę strategię wszystkim odchudzającym się.

Jeśli dobrze trenuje ci się przed śniadaniem, czujesz, że możesz dać z siebie dużo podczas treningu i nie brakuje ci energii, trening cardio na czczo na odchudzanie to niekoniecznie zły pomysł.

Pamiętaj jednak, że przy odchudzaniu najważniejszy jest deficyt kaloryczny i dieta redukcyjna. Mocny, dobry trening wykonany po śniadaniu da ci dużo więcej pozytywnych efektów (bo spalisz więcej kalorii), niż lekki trening na czczo. Tak więc wybór należy do ciebie.

Budzisz się głodna po obudzeniu i czujesz, że twój trening bez śniadania nie jest tak efektywny, jak mógłby być, gdybyś coś zjadła? Nie trenuj na czczo, to strategia nie dla ciebie.

Problemy z wykonaniem założonego treningu na czczo mogą się pojawić zwłaszcza wtedy, gdy przed tobą intensywny trening interwałowy lub długi trening na średniej intensywności. To wtedy może zabraknąć mięśniom glikogenu i glukozy, co sprawi, że nie będziesz w stanie ćwiczyć z założoną intensywnością. Podczas budowania formy, lepiej nie ćwiczyć na czczo.

Tabata to forma szybkich i bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych, które wykonuje się na 100% swoich możliwości. Masz zamiar rozpoczynać swój dzień od ćwiczeń tabaty w domu? Lepiej zjedz przed takim treningiem choć niewielki posiłek.

Wszystkie ćwiczenia, które wymagają od ciebie dużej szybkości lub intensywności, lepiej wykonywać po śniadaniu. Glukoza to w tym przypadku lepsze źródło energii. To samo będzie dotyczyć treningu interwałowego (HIIT). Tam także wymagana jest praca na przynajmniej 80% możliwości, więc lepiej nie trenować na czczo.

Na czczo możesz wykonywać ćwiczenia z niedużą intensywnością:

Trenujesz siłowo i zależy ci na budowie mięśni? Trening na czczo to nie jest ani dobry ani zły pomysł. Po prostu nie musisz tego robić. Podczas treningu siłowego ważne jest, żebyś dawała z siebie wszystko, jeśli chcesz robić progres. Budowa masy mięśniowej może okazać się bardziej efektywna, jeśli zjesz przed treningiem śniadanie.

Nie musi być to duży posiłek, niektórym wystarczy nawet pojedynczy banan. Warto jednak wspomóc organizm i dostarczyć energię przed treningiem angażującym mięśnie w większym stopniu..

Niektórzy twierdzą, że trening siłowy na czczo może powodować rozpad mięśni, ponieważ zostaną one zużyte jako źródło energii, jeśli nie dostarczysz jej w pożywieniu. Nie jest to jednak prawda. Utrata masy mięśniowej nie następuje na skutek ćwiczeń siłowych bez posiłku, a przez nadmierny wysiłek fizyczny i podczas bardzo długich wysiłków wytrzymałościowych odbywających się w warunkach niedostatku energii i składników odżywczych.

Trening na czczo to nie jest zagrożenie dla twoich mięśni, ale nie też w żaden sposób ci się nie przysłuży.

Nie, to nie ma sensu! Etap budowania masy to nie czas na spalanie tłuszczu. Trzeba wtedy intensywnie trenować siłowo i dobrze się odżywiać, dostarczając organizmowi nadwyżki energetyczne.

Czy trening siłowy na masę zrobiony na czczo będzie mniej skuteczny? Nie. Zwykle zapasy glikogenu są na tyle duże, że powinno ich wystarczyć na trening siłowy, jeśli nie jest bardzo długi. Jeżeli po treningu zjesz posiłek obfitujący białka i węglowodany, efekt będzie taki sam, jakbyś trenowała po posiłku.

I nie zawracaj sobie głowy tzw. oknem anabolicznym. Czas tego posiłku nie jest aż tak ważny, jak mogłoby się wydawać.

Wiesz już, że w niektórych wypadkach można faktycznie czerpać korzyści z treningu na czczo, a kiedy lepiej odpuścić tę formę treningu i najpierw zjeść śniadanie, a potem poćwiczyć. Jednak nie każdy ma tak swobodny wybór: trenować na czczo czy po posiłku. Oto przeciwwskazania do ćwiczeń z pustym żołądkiem:

Wiesz już, w jakich wypadkach możesz osiągnąć korzyści z treningu na czczo, a kiedy lepiej nie trenować w ten sposób. Jest jeszcze kilka innych zasad, o których musisz wiedzieć:

Jeśli trenujesz rano, musisz odpowiednio rozplanować swoje posiłki przed i po treningu.

Jeśli zdecydujesz się na trening na czczo, po ćwiczeniach konieczne zjedz posiłek, składający się ze złożonych węglowodanów i białka. Sprawdzi się większość dietetycznych śniadań. Może to być:

Jeśli trenujesz siłowo, lub robisz klasyczny trening cardio, nie na czczo, przed treningiem zjedz lekki posiłek bogaty w węglowodany, np.:

Po treningu siłowym powinnaś też zjeść jakiś posiłek białkowy. Możesz potraktować go jako II śniadanie lub przekąskę. Posiłek po rannym treningu siłowym powinien dostarczać ok. 20-30 g białka. Dobrze sprawdzi się tutaj np.: