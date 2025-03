Grzyby w śmietanie to klasyka polskiej kuchni, która od lat cieszy się ogromną popularnością, szczególnie jesienią, kiedy lasy obfitują w świeże grzyby. Aromatyczne, soczyste grzyby połączone z kremową śmietaną tworzą danie idealne zarówno jako dodatek do mięs, jak i samodzielna przekąska. To połączenie smaków i konsystencji zachwyca nie tylko miłośników kuchni regionalnej, ale także tych, którzy szukają prostych, a jednocześnie wyrafinowanych dań.

Reklama

Nawet najbardziej zdystansowani do grzybów kucharze, zachwalają to proste połączenie smakowe. Grzyby w śmietanie robi się szybko, choć smakiem i wyglądem nie zdradzają, że receptura jest banalna. To wyśmienita potrawa idealna na jesień.

Spis treści:

Pamiętaj, by zbierać okazy nie za młode, i nie za stare. Przy pierwszych łatwo o pomyłkę czy są jadalne, a przy starych - o dobry smak i aromat. Najlepsze do grzybów w śmietanie są niewielkie egzemplarze leśne, kurki, borowiki, podgrzybki czy rydze.

Niektórzy chętnie wymieniają też leśne grzyby na pieczarki w śmietanie, bo dzięki takim dodatkom danie obiadowe prezentuje się wykwintniej.

Składniki:

1 kg grzybów,

1 duża cebula,

40 g masła,

400 ml gęstej śmietany,

pół pęczka natki pietruszki.

Sposób przygotowania:

Grzyby oczyść, umyj, pokrój w paski i włóż do rondla do reszty rozgrzanego masła. Duś kilkanaście minut, często mieszając. Cebulę obierz, pokrój w cienkie plastry i usmaż w rondlu na rozgrzanym maśle. Gdy się zrumieni wyjmij z rondla. Dodaj do grzybów, przypraw i razem duś jeszcze kilka minut. Zalej śmietaną, zagotuj grzyby w śmietanie, ciągle mieszając. Posiekaj natkę pietruszki i dodaj na samym końcu, dopraw solą i pieprzem. Grzyby w śmietanie można jeść same albo np. z pieczywem lub puree ziemniaczanym. Świetnie smakują również z plackami ziemniaczanymi, z rozmaitymi mięsami oraz makaronem.

fot. Przepis na grzyby w śmietanie/Adobe Stock, Sebastian Studio

Grzyby w śmietanie na zimno to idealna propozycja na lekką, ale aromatyczną przekąskę, która doskonale sprawdzi się na jesienne spotkania czy kolacje. Świeże grzyby, połączone z delikatną kwaśną śmietaną, majonezem i nutą musztardy, tworzą wyrazistą, ale orzeźwiającą sałatkę.

To prosty przepis, który można przygotować z wyprzedzeniem i podać schłodzony, co sprawia, że smaki są jeszcze bardziej intensywne i zbalansowane. Danie świetnie pasuje do kromki świeżego chleba lub jako dodatek do mięs na zimno. Idealne na każdą okazję!

Składniki:

300 g świeżych grzybów (np. maślaki, podgrzybki, prawdziwki),

1 średnia cebula,

200 g kwaśnej śmietany 18%,

2 łyżki majonezu,

1 łyżeczka musztardy,

1 łyżka soku z cytryny,

Sól i pieprz do smaku,

Natka pietruszki do dekoracji,

1 łyżka oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Grzyby dokładnie oczyść, umyj i obgotuj w osolonej wodzie przez 10 minut. Następnie odcedź, ostudź i pokrój na mniejsze kawałki. Cebulę obierz, posiekaj drobno i podsmaż na oliwie, aż stanie się miękka i lekko złocista. Ostudź. W misce wymieszaj śmietanę, majonez, musztardę oraz sok z cytryny. Dopraw solą i pieprzem według uznania. Do sosu dodaj ostudzone grzyby i cebulę, wszystko dokładnie wymieszaj. Sałatkę podawaj schłodzoną, udekorowaną świeżą natką pietruszki.

fot. Grzyby w śmietanie na zimno/Adobe Stock, valentinamaslova

Podgrzybki w śmietanie to klasyczne danie, które idealnie oddaje smaki polskiej jesieni. Delikatne, soczyste podgrzybki duszone z cebulą i czosnkiem, a następnie połączone z aksamitnym, śmietanowym sosem tworzą wyrafinowaną, a zarazem prostą w przygotowaniu potrawę.

Ten przepis doskonale sprawdzi się jako dodatek do kaszy, ziemniaków czy makaronu, nadając każdemu posiłkowi niepowtarzalny leśny aromat. Kremowy sos śmietanowy z subtelnym dodatkiem bulionu idealnie podkreśla smak grzybów, a świeży koperek lub natka pietruszki dodają daniu świeżości i koloru.

Składniki:

400 g świeżych podgrzybków,

1 mała cebula,

2 ząbki czosnku,

200 ml kwaśnej śmietany 18%,

100 ml bulionu warzywnego lub wody,

1 łyżka masła,

1 łyżka mąki pszennej,

sól i pieprz do smaku,

świeży koperek lub natka pietruszki do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Podgrzybki oczyść, opłucz i pokrój na kawałki. Cebulę obierz i drobno posiekaj, a czosnek przeciśnij przez praskę. Na patelni rozgrzej masło i podsmaż cebulę, aż stanie się miękka i szklista. Dodaj czosnek i smaż jeszcze przez minutę. Następnie dodaj podgrzybki do patelni i smaż na średnim ogniu przez około 10-15 minut, aż odparuje nadmiar wody, a grzyby będą rumiane. W miseczce wymieszaj śmietanę z mąką, a następnie stopniowo dodaj bulion, mieszając, aby nie powstały grudki. Wlej mieszankę śmietanowo-bulionową na patelnię z grzybami i dokładnie wymieszaj. Gotuj na małym ogniu, aż sos zgęstnieje (ok. 5 minut). Dopraw solą i pieprzem według smaku. Podgrzybki w śmietanie podawaj posypane świeżym koperkiem lub natką pietruszki. Doskonale komponują się z kaszą, ziemniakami lub makaronem.

fot. Przepis na podgrzybki w śmietanie/Adobe Stock, ange1011

Grzyby duszone w śmietanie to wyjątkowe danie, które łączy w sobie prostotę i elegancję. Bogate w aromatyczne grzyby, kremowy sos śmietanowy oraz delikatne przyprawy tworzą harmonijną całość, która doskonale sprawdza się zarówno jako samodzielne danie, jak i wykwintny dodatek do mięs czy ziemniaków.

Składniki:

500 g świeżych grzybów (np. pieczarki, borowiki, podgrzybki, lub mieszanka),

2 łyżki masła,

1 cebula drobno posiekana,

2 ząbki czosnku drobno posiekane (opcjonalnie),

200 ml śmietany 30% lub 36%,

sól i pieprz do smaku,

1 łyżka mąki (opcjonalnie, jeśli chcesz zagęścić sos),

świeży koperek lub natka pietruszki do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Grzyby oczyść i pokrój w plasterki lub kawałki, w zależności od ich wielkości. W dużej patelni rozgrzej masło na średnim ogniu. Dodaj posiekaną cebulę i smaż, aż będzie miękka i złocista. Jeśli używasz czosnku, dodaj go do cebuli i smaż przez około 1 minutę, aż zacznie pachnieć. Dodaj pokrojone grzyby do patelni z cebulą. Smaż na średnim ogniu, aż grzyby puszczą wodę i zaczną się rumienić. To może zająć około 10 minut. Wlej śmietanę na patelnię z grzybami. Dokładnie wymieszaj, aby wszystkie składniki się połączyły. Gotuj na małym ogniu przez około 5 minut, aż sos się zgęstnieje. Dopraw danie solą i pieprzem do smaku. Jeśli sos jest zbyt rzadki, możesz wymieszać łyżkę mąki z odrobiną wody i dodać do sosu, gotując przez kilka minut, aż zgęstnieje. Posyp danie świeżym koperkiem lub natką pietruszki. Podawaj na ciepło, np. jako dodatek do mięsa, ziemniaków, lub jako samodzielne danie.

fot. Przepis na grzyby duszone w śmietanie/Adobe Stock, myviewpoint

Najczęściej do grzybów stosuje się śmietanę kwaśną o zawartości tłuszczu około 18%, ponieważ jej lekka kwaskowatość doskonale podkreśla głęboki, ziemisty smak grzybów i nadaje sosowi charakterystyczną, lekko orzeźwiającą nutę. Taka śmietana świetnie komponuje się zwłaszcza z intensywnie pachnącymi grzybami, jak podgrzybki czy prawdziwki.

Z kolei śmietana słodka, o wyższej zawartości tłuszczu, np. 30%, nadaje potrawie bardziej aksamitnej konsystencji i delikatniejszego smaku. Jest idealna, jeśli chcemy stworzyć bardziej kremowe i łagodne danie, które nie dominuje intensywnością grzybów, a raczej łagodzi ich smak.

Wybór między śmietaną słodką a kwaśną zależy więc od efektu, jaki chcesz uzyskać – kwaśna śmietana wzmocni smak grzybów, natomiast słodka nada im kremowej delikatności.

Podstawą jeśli chodzi o przyprawy, podstawą jest oczywiście sól i pieprz. Oba te składniki są niezbędne, aby uzyskać dobrze zbalansowany smak potrawy, często też wystarczą, aby stworzyć pyszne dania z grzybów.

Szczypta gałki muszkatołowej dorzucona do grzybowych dań wprowadza subtelny, korzenny aromat, który doskonale współgra z kremową konsystencją sosu. Jej delikatny, ciepły smak dodaje daniu wyjątkowego charakteru.

Świetnie sprawdzi się także świeży lub suszony tymianek, słodka papryka lub majeranek. Dla miłośników intensywniejszych smaków idealnym dodatkiem będzie czosnek. Świeży lub ten w proszku nadają daniu wyrazistości i aromatyczności, wzbogacając jego smak i podnosząc walory zapachowe.

Jako dodatek idealnie sprawdzi się także szczypta koperku. Jego delikatny, anyżkowy smak świetnie współgra z grzybami i śmietaną, tworząc harmonijną całość. Mało popularnym, za to świetnym wyborem, jeśli chodzi o grzyby, jest także estragon.

Tekst na podstawie artykułu Katarzyny Majkowskiej. Artykuł pierwotnie opublikowany 28.09.2006.

Reklama

Czytaj też:

Przepisy na grzyby - 30 przepisów na dania z grzybami Zupa grzybowa - przepis Magdy Gessler Atlas grzybów jadalnych - najważniejsze gatunki