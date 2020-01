Olejek różany - zastosowanie i właściwości

fot. Adobe Stock

Olejek różany to jeden z najcenniejszych i najdroższych olejków na świecie. Jego cena wynika przede wszystkim z bardzo pracochłonnego procesu tworzenia - do wyprodukowania 1 kilograma olejku potrzeba 5 ton kwiatów róży damasceńskiej, która uprawiana jest w Dolinie Róż w Kazanłyku w Bułgarii. Co więcej, kwiaty muszą być zbierane ręcznie o ściśle określonej porze - od wschodu słońca do około godziny 11:00, ponieważ to wtedy mają największe stężenie olejków.

Olejek różany - właściwości

Olejek różany bogaty jest w alfa-pinen, aldehyd benzoesowy, beta-pinen, kamfen, karwon, aldehyd cynamonowy, cytronelol, eugenol, co nadaje mu właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przeciwbakteryjne. Poza tym pobudza produkcję kolagenu, dzięki czemu działa przeciwzmarszczkowo oraz przyspiesza regenerację naskórka.

Olejek różany nadaje się dla każdego typu cery, polecany jest przede wszystkim do pielęgnacji cery dojrzałej, wrażliwej i suchej. Świetnie sprawdzi się także na skórze problematycznej, ponieważ pomaga w leczeniu zmian trądzikowych.

wzmacnia i regeneruje,

poprawia nawilżenie skóry,

rozjaśnia przebarwienia,

dobroczynnie wpływa na cerę naczynkową,

łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia,

normalizuje pracę gruczołów łojowych,

wygładza zmarszczki i ujędrnia skórę.

Zastosowanie olejku róż anego

Olejek różany najczęściej stosowany jest w pielęgnacji twarzy, ale można go również stosować na całe ciało i do olejowania włosów.

Olejek różany na twarz

Jako serum do twarzy - możesz nakładać go samodzielnie albo wymieszać z innym olejkiem np. jojoba albo makadamia.

Jako krem na dzień - dodaj kilka kropel do ulubionego kremu do twarzy

Do stosowania punktowo - np. na zmiany trądzikowe (w tym wypadku najlepiej sprawdzi się ten nierozcieńczony).

Jako kosmetyk do demakijażu - świetnie sprawdzi się dodany do płynu lub żelu micelarnego.

Olejek różany do ciała

Jako olejek do masażu ciała - kilka kropel olejku różanego rozcieńcz z olejem z pestek winogron lub oliwą z oliwek. Do wykonania masażu możesz wykorzystać dodatkowo specjalny masażer. Olejek różany ma swoje zastosowania w rozjaśnianiu rozstępów!

Jako olejek do masażu ciała - kilka kropel olejku różanego rozcieńcz z olejem z pestek winogron lub oliwą z oliwek. Do wykonania masażu możesz wykorzystać dodatkowo specjalny masażer. Olejek różany ma swoje zastosowania w rozjaśnianiu rozstępów! Jako olejek do kąpieli - kilka kropel olejku wymieszaj z łyżką miodu i wlej do wanny z gorącą wodą. Skóra będzie nawilżona a ty zrelaksowana.

Olejek różany na włosy

Jako odżywka do końcówek - możesz stosować go samodzielne albo wymieszać z innym ulubionym olejkiem.

Jako odżywka do końcówek - możesz stosować go samodzielne albo wymieszać z innym ulubionym olejkiem. Do olejowania włosów - 2-3 krople olejku różanego wymieszaj z innym olejkiem do włosów (świetnie sprawdzi się arganowy albo ze słodkich migdałów).

Jako maska do włosów - dodaj kilka kropel do ulubionej maski do włosów.

Olejek różany - cena

Za 5 ml czystego 100% olejku różanego trzeba zapłacić około... 600 złotych. Większość marek kosmetycznych proponuje jednak bardziej ekonomiczne rozwiązanie i sprzedaje olejek różany w połączeniu z innych skutecznymi składnikami.

Za 10 ml opakowanie 5% olejku różanego wymieszanego z olejkiem jojoba kosztuje średnio 25 złotych.