Olej jojoba - poznaj jego niesamowite właściwości i zastosowanie

fot. Adobe Stock

Olej jojoba wytwarza się z wiecznie zielonego krzewu Simmondsia Chinensis (Simondsja kalifornijska). Mimo, że nazywa się go olejkiem, to olejkiem nie jest - to tak naprawdę płynny wosk o żółtej barwie bez smaku i zapachu. Jedną z jego najważniejszych cech jest to, że nie jełczeje i można przechowywać go nawet 25 lat.

Właściwości olejku jojoba

Największą ciekawostką jest to, że skład chemiczny oleju przypomina ludzkie sebum - estry woskowe zawarte w łoju i w olejku są zbliżone swoją budową w 30%. Do tego bogaty jest w witaminę E, fitosterole, kwasy tłuszczowe oraz skwalen.

działa nawilżająco i dodaje blasku nie pozostawiając tłustego filmu,

reguluje wydzielanie sebum,

ujędrnia i regeneruje skórę,

działa przeciwbakteryjnie redukując stany zapalne.

Ze stosowania olejku jojoba zadowolone będą zarówno posiadaczki cer tłustych i mieszanych, jak i suchych i wrażliwych. Poza tym olejek może być stosowany w pielęgnacji skóry dzieci, mogą po niego sięgać także kobiety w ciąży i karmiące.

Zastosowanie

Olej jojoba jest niezwykle uniwersalny. Nie dość, że może go stosować niemal każda z nas, to jeszcze mnogość jego zastosowań sprawia, że powinien znaleźć się na półce w każdej łazience. To jeden z tych produktów, które śmiało możemy nazwać 5 w 1.

Olej jojoba na twarz

Z powodzeniem zastąpi treściwy krem na noc .

. Możesz go również dodać do maseczki, aby wzmocnić działanie nawilżające i regenerujące.

Sprawdzi się jako produkt do demakijażu . Jeśli nie przepadasz za gęstą, olejkową konsystencją, wymieszaj go z hydrolatem albo płynem micelarnym.

. Jeśli nie przepadasz za gęstą, olejkową konsystencją, wymieszaj go z hydrolatem albo płynem micelarnym. Doskonale sprawdzi się jako balsam do ust. Jego nakładanie w ciągu dnia może być problematyczne, więc zarezerwuj go sobie jako regenerujący zabieg na noc.

Olej jojoba na włosy

Dodaj kilka kropel do maseczki lub odżywki i nałóż tak jak zwykle, omijając nasadę włosów.

lub odżywki i nałóż tak jak zwykle, omijając nasadę włosów. Sprawdzi się jako podstawowy olej do olejowania włosów.

Olej jojoba do ciała

Dodaj kilka kropel olejku do porcji ulubionego balsamu do ciała . Możesz też wsmarować go w jeszcze wilgotne ciało od razu po wyjściu z kąpieli.

. Możesz też wsmarować go w jeszcze wilgotne ciało od razu po wyjściu z kąpieli. Olej jojoba to naturalna odżywka do paznokci . Ładnie nabłyszcza płytkę i zmiękcza skórki.

. Ładnie nabłyszcza płytkę i zmiękcza skórki. Dzięki temu, że olej jojoba jest właściwie bezzapachowy możesz użyć go jako utrwalacza perfum - nałóż go na strategiczne miejsca tuż przed użyciem ulubionego zapachu.

