Maseczka z miodu na twarz genialnie nawilża skórę. 5 przepisów dla każdego typu cery

fot. Adobe Stock

Maseczka z miodu na twarz to antidotum na wysuszoną, zmęczoną i poszarzałą cerę. Miód znany jest w medycynie ludowej od wieków, bo działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i antyalergicznie.

Nic dziwnego, że tak chętnie wykorzystują go firmy kosmetyczne do produkcji preparatów pielęgnacyjnych. Miód możesz dodawać również domowych kosmetyków do kąpieli, masek do włosów i maseczek do twarzy.

Jak działa maseczka z miodu na twarz?

Miód to jeden z najpopularniejszych składników domowych maseczek na twarz. Dostarcza bowiem skórze cennych składników odżywczych: witamin: A, B, D, K, E, PP, białek, tłuszczów, węglowodanów, wapnia, potasu, fosforu, magnezu.

Ten słodki przysmak uzupełnia w organizmie braki witaminy H, która zapobiega stanom zapalnym skóry.

Efekty stosowania maseczki z miodu na twarz:

skóra staje się gładka i nawilżona,

podrażnienia zostają złagodzone,

„wyciszone" zostają zmiany skórne jak krostki i pryszcze,

przywrócona zostaje jędrność skóry.

Przed maseczką z miodu zrób próbę uczuleniową

Przed pierwszym zastosowaniem maseczki z miodu, musisz pamiętać o wcześniejszym przeprowadzeniu próby uczuleniowej ze względu na możliwość alergii (dzień wcześniej posmaruj miodem np. przedramię lub okolice za uchem). Jeśli nie pojawi się swędzenie, wysypka, zaczerwienienie, możesz zafundować sobie maseczkę z miodu.



fot. Adobe Stock

Dla kogo maseczka z miodu?

Miód jest składnikiem wielu preparatów do pielęgnacji skóry (zwłaszcza suchej i dojrzałej). Kremy i balsamy z tym przysmakiem łagodzą podrażnienia i odżywiają suchą cerę. Zawarta w nich glukoza sprawia, że przez skórę paruje mniej wody i cera dłużej jest nawilżona.

Pobudza ona także przepływ krwi w tkance skórnej, poprawiając jej odżywienie. Ciało nabiera w ten sposób elastyczności, zmarszczki ulegają wygładzeniu.

Dzięki substancjom odkażającym miód zbawiennie działa także na skórę tłustą i trądzikową. Z kolei jego kwasy organiczne złuszczają martwy naskórek, co przyspiesza odblokowanie porów oraz ich oczyszczenie z zalegającej wydzieliny.

Przepisy na maseczki z miodem na twarz

Do miodu możesz dodać śmietanę, drożdże, sok z cytryny, rozgniecione widelcem awokado albo oliwę z oliwek.

Maseczka nawilżająca do każdego typu cery

Łyżkę miodu wymieszaj z 2 łyżkami tłustej śmietany. Nałóż na twarz na kwadrans, zmyj.

Maseczka oczyszczająca do skóry tłustej

Łyżkę miodu rozetrzyj z łyżka drożdży i łyżeczką soku z cytryny. Rozprowadź na twarzy, zmyj po 10 minutach chłodną wodą.

Maseczka odżywcza dla każdego typu cery

Wymieszaj łyżkę płynnego miodu z 3 łyżkami lekko podgrzanej oliwy z oliwek. Nałóż mieszankę na szyję i dekolt, przykryj je folią, a następnie ręcznikiem.

Pozostaw kompres na 30 minut. Usuń maskę ręcznikiem papierowym i przetrzyj skórę tonikiem.

Maseczka regenerująca do suchej cery

Rozgnieć pół awokado i wymieszaj z łyżką miodu. Nałóż na twarz na 20 minut, zmyj.

Maseczka złuszczająca dla każdego typu cery

Zalej wrzątkiem 2 łyżki płatków owsianych, tak, by powstała papka. Gdy lekko ostygnie dodaj łyżkę miodu. Nałóż na twarz na 5 minut, następnie wymasuj skórę palcami, spłucz.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.10.2018 r.

Więcej o pielęgnacji twarzy:

Jak działa maseczka z aspiryny?

Maseczka z ziemniaka na twarz - jak ją stosować?

Zalety maseczki z kurkumy na twarz