Największe hity jesienno-zimowych wyprzedaży: Zara, H&M, Reserved

Czas jesienno-zimowych wyprzedaży w pełni. Można oficjalnie powiedzieć, że rozpoczęły się już we wszystkich znanych i lubianych sieciówkach - Zarze, H&M i Reserved. Postanowiłyśmy ułatwić wam poszukiwanie prawdziwych modowych perełek i wybrałyśmy 5 rzeczy, które naszym zdaniem warto kupić w czasie sezonowych obniżek cen.

1. Różowa sukienka w grochy Zara, cena ze 199 zł na 139 zł

Jakiś czas temu pisałyśmy, że sukienka w grochy z H&M to hit sprzedażowym, a teraz pokazujemy wam sukienkę zdobiona tym samym printem z Zary. Nie jest to przypadek. Sukienki w grochy będą hitem sezonu wiosna-lato 2020, dlatego warto kupić je już teraz i zaoszczędzić kilka groszy.

2. Płaszcz ze sztucznego baranka Zara, cena z 349 zł na 249 zł

To bez wątpienia najmodniejsze okrycie wierzchnie tego sezonu. Nie ma w tym nic dziwnego, bo to stylowa i bardzo ciepła alternatywa dla tradycyjnej kurtki puchowej. Bardzo podobny płaszcz ma w swojej szafie jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd (przeczytaj więcej: Joanna Koroniewska w płaszczu z Zary).

3. Wzorzysta sukienka midi Reserved, cena ze 179,99 zł na 119,99 zł

Sukienka midi to świetny wybór na co dzień i wielkie wyjście. Model dostępny w Reserved możesz nosić do pracy (z kozakami na słupku i czarną torbą w rozmiarze XXL), ale z odpowiednimi dodatkami (czarne szpili i srebrna kopertówka) będzie odpowiednia również na wesele przyjaciółki lub wyjście do teatru.



4. Sweter z domieszką kaszmiru H&M, cena z 499 zł na 279 zł

Klasyczny model, który warto mieć w szafie. Golf oversize pasuje do wszystkiego - stworzy zgrany duet z eleganckimi cygaretkami, cekinową spódnicą, dżinsami, szortami, plisowaną mini, szerokimi spodniami.



5. Jedwabna koszula H&M, cena z 299,99 zł na 179 zł

Ponadczasowa, elegancka i klasyczna koszula, którą możesz stylizować na wiele sposobów. Jedwab to szlachetny materiał, który zawsze wygląda wytwornie i nie potrzebuje wyszukanej oprawy. Wystarczy, że koszulę połączysz z dżinsami z podwyższonym stanem lub spódnicą midi.



