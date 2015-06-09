Gwiazdy na nagrodach Tony 2015 - Czerwony dywan - Trendy sezonu

POPRZEDNIA 1 z 19 NASTĘPNA fot. ONS.pl 69th Annual Tony Awards: Helen Mirren Która gwiazda wypadła najlepiej na Tony Awards? Jennifer Lopez w Valentino Couture Amanda Seyfried w sukience Oscara de la Renty Kendall Jenner w seksownej mini Rita Wilson w czerni Vanessa Hudgens w Sukni Naeem Khan Anna Wintour Ashley Greene w cekinach Jasona Wu Emily Ratajkowski w Marcu Jacobsie Helen Mirren w sukni Badgleya Mishki Ashley Tisdale w czerni Kristin Chenoweth Anna Chlumsky Monica Lewinsky Jennifer Grey OCEŃ: 5 / 20 Tagi: Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, sonda, stylizacje gwiazd, gwiazdy na czerwonym dywanie