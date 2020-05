Jak depilować bikini? Poznaj 5 najpopularniejszych metod

fot. Adobe Stock

Depilacja bikini to dla większości kobiet już obowiązek. Szczególnie latem, kiedy zaczynamy nosić krótkie spódniczki, szorty i kostiumy kąpielowe. Istnieje 5 podstawowych metod depilacji bikini - każda ma swoje wady i zalety.

Spis treści:

Metoda jest świetna, jeśli się śpieszysz, np. przed spontanicznym wypadem na plażę lub niespodziewaną randką, a depilowane miejsca będziesz odsłaniać jeszcze tego samego dnia (lub wieczoru).

Zalety i wady

To najszybszy, tani i bezbolesny sposób usuwania zbędnych włosków. Jednak twoja skóra nie pozostanie gładka zbyt długo. Po dwóch dniach wszystko zacznie odrastać, a włoski będą wtedy ostre. Mogą się też zrobić wokół nich czerwone, nieładne krostki. A po kilku goleniach będzie ci się wydawać, że włosków jest coraz więcej!

Jak to robić?

Mocz włoski w ciepłej wodzie , najlepiej przez 3 minuty - tak zmiękczone łatwiej golić tuż przy skórze.

, najlepiej przez 3 minuty - tak zmiękczone łatwiej golić tuż przy skórze. Nie siedź w wannie zbyt długo, bo rozpulchnisz ciało i trudno ci będzie docisnąć ostrze maszynki i dokładnie zgolić włoski.

rozpulchnisz ciało i trudno ci będzie docisnąć ostrze maszynki i dokładnie zgolić włoski. Użyj żelu lub pianki do golenia, to ułatwi maszynce prześlizgiwanie się po skórze.

Depilacja chemiczna to najlepszy sposób dla kobiet wrażliwych na ból lub mających problemy naczynkowe.

Zalety i wady

Po pierwsze, metoda jest zupełnie bezbolesna. Po drugie, kremy i pianki do depilacji bikini zaburzają struktury włosów i po zabiegu robią się one delikatniejsze i zaokrąglone. Dlatego później odrosty są bardziej miękkie i pojawiają się dopiero po 5-7 dniach (a przy systematycznym używaniu takich kosmetyków stają się cieńsze i słabsze).

Niestety, środki chemiczne zawarte w tych preparatach mogą podrażnić skórę i niezbyt ładnie pachną. Przed ich użyciem zrób więc próbę uczuleniową.

Jak to robić?

Przed depilacją chemiczną nie można robić peelingu!

Kosmetyk nakładaj grubą warstwą na suchą , nieposmarowaną balsamem skórę - włoski dokładniej się rozpuszczą.

, nieposmarowaną balsamem skórę - włoski dokładniej się rozpuszczą. Jeśli instrukcja nie mówi inaczej, odczekaj 5-10 minut i zgarnij rozpuszczone włoski szpatułką.

Nie przekraczaj czasu działania podanego przez producenta.

podanego przez producenta. Zmyj ciało letnią wodą.

Uwaga! Preparatami do depilacji nie smaruj miejsc podrażnionych lub skaleczonych.

Jest jedną z najskuteczniejszych metod depilacji bikini. Warunek: nie możesz być nadwrażliwa na ból i musisz mieć pewną rękę. Mniej bolesną, a równie skuteczną alternatywą dla wosku jest depilacja pastą cukrową.

Zalety i wady

Wosk usuwa owłosienie wraz z większością cebulek. Wystarcza na 3-4 tygodnie, a regularne jego stosowanie powoduje osłabienie włosków, które stają się delikatniejsze i rzadsze. Niewątpliwą wadą jest towarzyszący zabiegowi ból. Jeśli stosujesz tę metodę przez cały rok, a nie tylko w wakacje, za każdym kolejnym razem włoski wychodzą coraz łatwiej.

Depilacja brazylijska

Depilacja brazylijska to jedna z najpopularniejszych metod depilacji bikini. Podczas zabiegu kosmetyczka usuwa za pomocą wosku owłosienie z łona, pośladków oraz okolic odbytu. Najczęściej pozostawia z przodu wąski pasek włosków. Ten rodzaj depilacji rozsławiło 7 sióstr Padilha z Brazylii, otwierając w 1987 r. w Nowym Jorku J. Sisters International Salon, który jako pierwszy w historii oferował właśnie taką usługę.

Jak to robić?

Nie stosuj wosku, gdy masz okres. Skóra jest wtedy delikatniejsza i zabieg może być bardziej bolesny.

Skóra jest wtedy delikatniejsza i zabieg może być bardziej bolesny. Jeżeli wybrałaś wosk na ciepło, podgrzej go w kuchence mikrofalowej i nałóż szpatułką na skórę - nie może być zbyt gorący.

Kiedy trochę stwardnieje, połóż na nim pasek tkaniny, przyciśnij i zerwij go.

Aby zniwelować ból, natychmiast po zerwaniu plastra przyłóż do nogi dłoń. To działa!

Gotowe plastry woskowe najpierw ogrzej w dłoniach. Następnie przyklej na suchą skórę zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa. Wygładź go i dociśnij, a potem energicznie zerwij ruchem w przeciwną stronę. Pozostałość wosku usuń oliwką.

Wykorzystaj dostępny w Wizaż24 kod rabatowy i kup sobie depilator, który doskonale nadaje się do depilacji okolic bikini.

Mimo że kosztuje sporo (od 230 do 500 zł), to na pewno mniej niż laser lub np. comiesięczne wizyty u kosmetyczki. Urządzenie wyposażone jest w sprężynki, które jak pęseta chwytają i usuwają włoski.

Zalety i wady

Ponieważ depilator wyrywa większość cebulek, skóra po takim zabiegu jest gładka przez mniej więcej 4 tygodnie. Wadą tego sposobu jest oczywiście towarzyszące mu uczucie bólu, choć producenci coraz częściej montują do depilatorów nakładki masujące lub chłodzące albo tworzą akcesoria pozwalające np. na usuwanie owłosienia prawie bezboleśnie pod wodą. Depilatory elektryczne lepiej radzą też sobie z włoskami krótszymi - do 5 mm.

Jak to robić?

Zabieg najlepiej rób przed snem, po wieczornej kąpieli. Zmiękcz włoski w ciepłej wodzie i "podnieś" je, masując np. szorstką rękawicą - depilator łatwiej je złapie. Wykonuj małe, okrężne ruchy, nie przyciskając urządzenia mocno do skóry - będzie mniej bolało.

By jeszcze bardziej zniwelować ból, schłódź skórę kostkami lodu w foliowej torebce albo... przerwij zabieg i dokończ następnego dnia.

Światło lasera jest pochłaniane przez barwniki skóry i włosów - melaninę, która zamienia je w ciepło i niszczy cebulki włosa raz na zawsze!

Zalety i wady

Depilacja laserowa wymaga wielu zabiegów. Nasze włosy mają bowiem 3 fazy wzrostu: aktywną, obumierania oraz spoczynku - kiedy mieszek jest pusty. Jeśli cebulka w czasie usuwania włosków znajduje się w fazie spoczynku, zabieg trzeba będzie, niestety, powtórzyć, gdy włos znów zacznie rosnąć. I tak aż do skutku. Depilacja laserowa to najdroższa metoda (ale też najskuteczniejsza), jeden zabieg to koszt około 300-400 złotych.

Jak to robić?

Nie decyduj się na laser, jeśli bierzesz leki i substancje uwrażliwiające skórę na światło, np. leki na nadciśnienie, kardiologiczne, stosowane w chorobach neurologicznych, antybiotyki lub zioła.

Zabieg wykluczają również: świeża opalenizna (trzeba odczekać miesiąc od ostatniej kąpieli słonecznej), choroby skóry, uczulenie na światło oraz ciąża.

Najpierw spotkaj się z lekarzem - przeprowadzi z tobą wywiad. Możliwe, że wykona test na małej powierzchni skóry. Gdy uzna, że bezpiecznie możesz poddać się tej operacji od razu, wykona go podczas pierwszej wizyty.

- przeprowadzi z tobą wywiad. Możliwe, że wykona test na małej powierzchni skóry. Gdy uzna, że bezpiecznie możesz poddać się tej operacji od razu, wykona go podczas pierwszej wizyty. Przed zabiegiem przygotuj skórę. Musi być czysta, sucha, bez żadnych perfum i balsamów. Laser boli, a czasem daje też uczucie pieczenia, dlatego przed wizytą możesz znieczulić ciało kremem emla - nasmaruj się nim godzinę przed wizytą.



fot. Adobe Stock

Już starożytny Egipt wylansował półprzeźroczyste stroje, eksponowały one nagie ramiona i nogi. Ideałem piękna była zatem kobieta całkowicie pozbawiona owłosienia. W średniowieczu jednak było inaczej, wręcz oburzano się raczej na to, że bezwstydnie eksponujemy nagość.

Tak minęło kilkaset lat i znów nastąpił przełom. Tym razem za sprawą magazynu "Harper's Bazaar" reklamującego na początku XX w. sukienki bez rękawów i... pachy gładkie jak aksamit. Pomysł ten od razu spodobał się producentom maszynek do golenia. A dalej już poszło gładko!

Coco Chanel upowszechnia małą czarną - golimy nogi. Louis Reard prezentuje na pokazie w Paryżu dziewczynę w bikini - depilujemy te okolice. Ktoś w latach 90. wpada na pomysł, by zamiast majtek nosić sznureczki - zaczynamy myśleć o depilacji brazylijskiej. I tak moda na pozbawianie się włosków zatacza coraz szersze kręgi. Dlatego właśnie, jeśli lubisz nosić stringi, topy i krótkie spódniczki, nie pozostaje ci nic innego niż depilacja bikini.

Więcej o pielęgnacji ciała:

Jak wykonać depilację woskiem w domu?

Najlepsze kremy do depilacji - czy mają same zalety?