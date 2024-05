Ulubione perfumy Francuzek: to tak pachną mieszkanki Paryża, Lyonu oraz Marsylii. To kultowe, ponadczasowe kompozycje

fot. Adobe Stock, Goffkein

O Francuzkach mówi się, że są królowymi seksapilu, sensualności i drapieżnej elegancji. Cenią sobie naturalność oraz subtelny wdzięk, ale w perfumach szukają często mocnych, lekko nawet duszących, przydymionych zapachów. Nie pogardzą jednak też kompozycjami kwiatowymi i nutami fougere. Oto ranking 10 zapachów, które możesz spotkać na ulicach Francuskich miast.

We Francji, a szczególnie w większych miastach, często mówi się, że kobieta powinna wybrać swój ulubiony zapach do "trzydziestki" i trzymać się go przez kolejne trzydzieści lat. Rzeczywiście, mieszkanki Francji bardzo mocno przywiązują się do zapachów, które lubią, w szczególności do tych kultowych, znanych i niezmienianych od setek lat.

Nie oznacza to jednak, że nie mają na swojej toaletce pachnącej kolekcji. Wiele kobiet wybiera 2-3 zapachy na wiosnę i lato oraz 2-3 na jesień i zimę. Te pierwsze są bardziej lekkie i rześkie, a drugie - mocne, zmysłowe, w stylu femme fatale. Francuzki nie lubią także zamienników i odpowiedników drogich perfum. Zdecydowanie bardziej stawiają na oryginalne kompozycje, nawet jeśli muszą długo na nie odkładać.

Kobiety we Francji są przywiązane nie tylko do tego, co kultowe i dobrze znane, ale także do tego, co... francuskie. Zdecydowane triumfy w rankingu perfum święcą rodzime marki, takie jak Lancôme, Yves Saint Laurent, Givenchy oraz oczywiście ikona francuskiej mody oraz urody - Chanel.

Francuzki stawiają przede wszystkim na trwałe nuty zapachowe w perfumach, ale także na akordy kwiatowe i owocowe. Rzadziej stawiają na nuty orientalne, choć ich tych nie brakuje na ulicach Francji. W perfumach ważne są przede wszystkim ambra, paczula, wanilia, akordy skórzane oraz piżmo. Francuzki nie przejdą obojętnie także obok róży i konwalii, a także kawy czy kakao. Uwielbiają także ciemne, dymne nuty drzewne oraz słodki aromat pralin.

Oto zestawienie zapachów, które bardzo często goszczą w mieszkaniach i torebkach Francuzek. Czy któryś z nich jest także w Twojej kolekcji?

1 z 10 fot. Materiały prasowe Ulubione perfumy Francuzek: Narciso Rodriguez Musc Noir Rose Ta propozycja z pozoru nie kojarzy się z Francuzkami, ale okazuje się, że od lat jest szalenie popularna we Francji. Kobiety uwielbiają to połączenie, które tworzy spójną, romantyczną całość. Zapach świetnie sprawdza się na co dzień, ale może być wykorzystany także jako dodatek do wieczorowych kreacji. Nuty bazy: wanilia, paczula

wanilia, paczula Nuty głowy: bergamotka, jagody

bergamotka, jagody Nuty serca: piżmo, tuberoza 2 z 10 fot. Materiały prasowe Ulubione perfumy Francuzek: YSL Black Opium YSL Black Opium to perfumy, które się kocha albo nienawidzi. Nieoczywisty, bardzo mocny zapach to idealna propozycja dla pewnych siebie, drapieżnych kobiet. Sprawdzi się na wieczorne wyjścia, ale Francuzki uwielbiają nosić je na co dzień. Zapach utrzymuje się szalenie długo i pozostaje na ubraniach aż do kolejnego prania. To jedna z tych orientalnych propozycji, po które francuskie kobiety uwielbiają sięgać. Nuty bazy : drzewo cedrowe, drzewo kaszmirowe, paczula, wanilia

drzewo cedrowe, drzewo kaszmirowe, paczula, wanilia Nuty głowy: gruszka, różowy pieprz, mandarynka

gruszka, różowy pieprz, mandarynka Nuty serca: jaśmin, kwiat pomarańczy lukrecja, migdały, kawa 3 z 10 fot. Materiały prasowe Ulubione perfumy Francuzek Lancôme La nuit Tresor Marka Lancôme znana jest ze swoich zapachów głównie dlatego, że są nieoczywiste, a przy tym szalenie kobiecie. Tak jest w przypadku tej propozycji. Kompozycja zapada na długo w pamięć i jest wyczuwalna przez wiele długich godzin. To połączenie kwiatowo-owocowych aromatów z mocnymi akordami kawowymi i przyprawowymi. Kompozycja bazowa jest bardzo gęsta - mnóstwo różnych aromatów, które w teorii nie powinny iść ze sobą w parze, a mimo to tworzą cudowne połączenie. Nuty bazy: pralina, karmel, liczi, wanilia, paczula, kadzidło, kawa, lukrecja, kumaryna, papirus

pralina, karmel, liczi, wanilia, paczula, kadzidło, kawa, lukrecja, kumaryna, papirus Nuty głowy : gruszka, bergamotka, tangeryna

: gruszka, bergamotka, tangeryna Nuty serca: truskawka, orchidea, marakuja, czarna róża. 4 z 10 fot. Materiały prasowe Ulubione perfumy Francuzek: La vie est belle Klasyczna, oryginalna, pierwotna wersja kultowego zapachu La Vie Est Belle to zapach, który pokochały kobiety na całym świecie. Mocny i dość ciężki, a jednocześnie kobiecy, romantyczny i zmysłowy - tak właśnie można go opisać. Nieoczywiste kwiatowo-owocowe połączenie to ponadczasowa definicja luksusu i francuskiej elegancji. Nuty bazy: wanilia, czekolada, fasola tonka, paczula

wanilia, czekolada, fasola tonka, paczula Nuty głowy: czarna porzeczka, gruszka

czarna porzeczka, gruszka Nuty serca: irys, jaśmin, kwiat pomarańczowy 5 z 10 fot. Materiały prasowe Ulubione perfumy Francuzek: Dior Miss Dior Après les femmes, les fleurs sont la plus belle chose que Dieu a donné au monde - kwiaty są po kobietach najpiękniejszą rzeczą, jaką Bóg dał światu. To właśnie tym cytatem z samego Christiana Diora można opisać ten piękny, kobiecy, romantyczny zapach. Kwiatowe nuty łączą się tu ze sobą w niezwykły sposób, tworząc przyjemną mgiełką, która otula ciało jak lekka chmurka. Nuty bazy: piżmo, wanilia, benzoina, fasola tonka, drzewo sandałowe

piżmo, wanilia, benzoina, fasola tonka, drzewo sandałowe Nuty głowy: konwalia, irys, piwonia

konwalia, irys, piwonia Nuty serca: róża 6 z 10 fot. Materiały prasowe Ulubione perfumy Francuzek: La vie est belle rose extraordinaire Edith Piaf śpiewała: Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose... Francuzki są zakochane do szaleństwa w różanych zapachach, dlatego też ten wariant kultowego La Vie Est Belle jest bardzo popularny. To uzależniające połączenie kilku różanych akordów, które wspólnie tworzą elegancką i uniwersalną propozycję dla każdej kobiety. Nuty bazy: piżmo, mech, irys, ambroksan

piżmo, mech, irys, ambroksan Nuty głowy: irys, bergamotka, pomarańcza, nuty zielone

irys, bergamotka, pomarańcza, nuty zielone Nuty serca: woda różana, róża 7 z 10 fot. Materiały prasowe Ulubione perfumy Francuzek: Givenchy Irresistible Ta kwiatowo-drzewna kompozycja podkreśla naturalne piękno i wdzięk. Jest idealną, uniwersalna propozycja dla każdej kobiety, która ceni subtelne, ale trwałe zapachy z lekko romantyczną nutą. Idealnie sprawdzi się na co dzień, a także na specjalne wyjścia. Ta kompozycja doskonale łączy przeciwieństwa! Nuty bazy: piżmo, jałowiec wirginijski

piżmo, jałowiec wirginijski Nuty głowy: gruszka, ambrette

gruszka, ambrette Nuty serca: róża, korzeń irysa 8 z 10 fot. Materiały prasowe Ulubione perfumy Francuzek: Chanel mademoiselle Chanel Mademoiselle - kto nie zna tego niezwykłego zapachu, nie pierwszy rzuci zużytym flakonikiem! To kolejna propozycja, która skradła francuskie serca, mimo iż ma orientalny styl. Mimo mocnych akordów zachwyca świeżością i świetnie sprawdza się na co dzień. Nie jest duszący, długo się utrzymuje, ale nade wszystko dodaje pewności siebie i podkreśla zmysłową kobiecość. Nuty bazy: wanilia, wetyweria, białe piżmo, fasola tonka, paczula, opponax

wanilia, wetyweria, białe piżmo, fasola tonka, paczula, opponax Nuty głowy: kwiat pomarańczy, pomarańcza, mandarynka, bergamotka

kwiat pomarańczy, pomarańcza, mandarynka, bergamotka Nuty serca: ylang-ylang, mimoza, jaśmin, róża 9 z 10 fot. Materiały prasowe Ulubione perfumy Francuzek Chanel no 5 Chanel no 5 to kolejny zapach, który się kocha albo nienawidzi - nie ma nic pośrodku. Mocna kompozycja przypadnie do gustu fankom wieczorowych zapachów, które łącza w sobie akordy drzewne, pudrowe oraz kwiatowe. Francuzki go pokochały z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że jest legendarny i znany już od lat 20, a po drugie dlatego, że używała ich sama Marylin Monroe. Nuty bazy: drzewo sandałowe, wanilia, wetyweria, cyweta, bursztyn, paczula, piżmo

drzewo sandałowe, wanilia, wetyweria, cyweta, bursztyn, paczula, piżmo Nuty głowy: aldehydy, neroli, ylang-ylang, bergamotka, cytryna

aldehydy, neroli, ylang-ylang, bergamotka, cytryna Nuty serca: jaśmin, róża, konwalia 10 z 10 fot. Materiały prasowe Ulubione perfumy Francuzek: Carolina Herrera Good Girl Kultowy zapach zamknięty we flakonie w kształcie wysokiej szpilki w stylu Lou Boutin - czy może być bardziej francusko? Może jeszcze dałoby się wcisnąć różę pomiędzy inne akordy, ale nie ma takiej potrzeby, bo zapach przyciąga swoim nieoczywistym, intensywnym połączeniem. Nie da się przejść obok niego obojętnie - dodaje pewności siebie, podkreśla seksapil i świetnie sprawdza się zarówno na co dzień, jak i na wieczór. Nuty bazy: fasola tonka, kakao

fasola tonka, kakao Nuty głowy: migdał

migdał Nuty serca: jaśmin, tuberoza

