Dobry i tani tusz do rzęs - 5 najlepszych produktów do 16 zł

Znalezienie dobrego i taniego tuszu wcale nie jest niemożliwe. Wystarczy dokładnie przejrzeć półki w drogeriach, na których roi się od niedrogich produktów. Jak wybrać ten, który będzie miał nie tylko atrakcyjną cenę, ale będzie spełniał swoje zadanie?

Wybrałyśmy 5 dobrych i tanich tuszy do rzęs, których cena nie przekracza 16 złotych (najtańszy kosztuje 8 zł), a spisują się na tyle dobrze, że spokojnie mogą trafić na listę ulubionych maskar (niektóre z nich na głowę biją te luksusowe!).

Tusz do rzęs Big Volume Bang! Eveline

Większość tuszy marki Eveline jest naprawdę świetna, a ich grono fanek stale rośnie. Jednym z naszych ulubionych jest Big Volume Bang! Pięknie rozdziela, unosi i podkręca rzęsy, dodając im objętości. Nie odbija się w ciągu dnia i nie kruszy.

Efekt: wieczorowy

Szczoteczka: silikonowa

Pojemność: 10 ml

Cena: 13 zł. Do kupienia w drogeriach Rossmann i Hebe.

Tusz do rzęs Fabulous Lash Stretch It Miss Sporty

Jego głównym zadaniem jest wydłużenie i masz to jak w banku - efekt przedłużonych rzęs gwarantowany! Jego moc można stopniować, nakładając kolejne warstwy. Wiele kobiet ceni go również za to, że pięknie pogrubia włoski i ma głęboki, czarny lśniący kolor.

Efekt: delikatny

Szczoteczka: plastikowa

Pojemność: 8 ml

Cena: 8 zł. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

Tusz do rzęs Miracle Lash Golden Rose

Tusz wydłużająco-pogrubiający dzięki elastycznej szczoteczce idealnie pokrywa rzęsy od nasady aż po same końce, nie pozostawiając grudek. Ma głęboki, czarny kolor.

W tej samej linii znajdziesz jeszcze trzy inne tusze (każdy z innym kształtem szczoteczki) w równie żywych opakowaniach.

Efekt: wieczorowy

Szczoteczka: silikonowa

Pojemność: 9,3 ml

Cena: 9 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Tusz do rzęs Extreme Lashes Volume Wibo

Maskara doskonale rozdziela i rozczesuje rzęsy, delikatnie je pogrubiając. Nie skleja ich, nie osypuje się w ciągu dnia. Dzięki odpowiednio wyprofilowanej szczoteczce dociera nawet do najkrótszych rzęs.

Efekt: delikatny

Szczoteczka: plastikowa

Pojemność: 8 ml

Cena: 12 zł. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

Tusz do rzęs Speedy Volume Hean

Szczoteczka pozwala uzyskać imponującą objętość rzęs. Nabiera optymalną ilość tuszu, dzięki czemu zapobiega powstawaniu grudek i sklejaniu rzęs. Jest szczególnie polecana w celu optycznego powiększenia małych oczu, głęboko osadzonych, z „opadającą powieką".

Tusz zawiera dodatkowo olej rycynowy i wosk pszczeli, który pozytywnie wpływa na wzrost i jakość rzęs.

Efekt: wieczorowy

Szczoteczka: silikonowa

Pojemność: 10 ml

Cena: 13 zł. Do kupienia w drogeriach Hebe.

