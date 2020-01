Nafta kosmetyczna na włosy i twarz - zastosowanie i właściwości

fot. Adobe Stock

Nafta kosmetyczna to nic innego jak parafina (Paraffinum Liquidum) w formie ciekłej. Pozyskiwana jest w procesie wielokrotnej destylacji z ropy naftowej, torfu, smoły węgla brunatnego, smoły łupkowej. Nie ma się czego bać - znana jest od dziesiątek lat (używały jej już nasze babcie) i do tej pory cieszy się ogromnym powodzeniem jako kosmetyk do pielęgnacji włosów.

Nafta kosmetyczna na włosy

Nafta kosmetyczna polecana jest szczególnie włosom suchym, osłabionym, zniszczonym z tendencją do wypadania. Posiadaczki włosów przetłuszczających się również mogą ją stosować, ale w symbolicznych ilościach i nie częściej niż 2 razy w miesiącu.

Właściwości nafty kosmetycznej:

poprawia ukrwienie cebulek włosowych,

wzmacnia, nadaje połysk i miękkość,

zapobiega elektryzowaniu się włosów,

ułatwia rozczesywanie i modelowanie,

zapobiega wypadaniu i rozdwajaniu włosów,

usuwa łupież.

Nafta dostępna jest w kilku wariantach - wzbogacona dodatkowymi składnikami aktywnymi, np. witaminami A i E, olejkiem rycynowym czy wyciągiem z pokrzywy.

Ważna uwaga: u osób wrażliwych nafta może powodować zaczerwienienie, podrażnienie i swędzenie skóry głowy. Jeśli tak się dzieje, należy aplikować naftę wyłącznie na końcówki włosów.

Ważne jest również to aby nie przesadzić z częstotliwością jej stosowania, włosy suche i łamliwym wystarczy zabieg raz w tygodniu. W przeciwnym razie nafta kosmetyczna może wysuszyć włosy i skórę głowy.

Jak stosować naftę na włosy?

Niewielką ilość kosmetyku wetrzyj w skórę głowy i rozprowadź na całej długości włosów. Zostaw na 10 minut i zmyj. Zmycie nafty nie jest takie proste, dlatego zacznij od umycia włosów oliwką - olej zmyje olej. Dopiero później sięgnij po szampon. Umyj włosy 2-3 krotnie.

Nafta kosmetyczna na twarz

Nafta może być także stosowana na twarz. Ale uwaga, z rozwagą! Przeznaczona jest raczej dla skór mieszanych i tłustych - cery wrażliwe, atopowe, suche i naczynkowe powinny zrezygnować z jej stosowania.

Nafta działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, należy stosować ją miejscowo na zmiany skórne takie jak pryszcze, krosty, czy blizny potrądzikowe. Przed użyciem nafty kosmetycznej na twarz zawsze należy wykonać test alergiczny, aby nie spowodować podrażnień cery.

Nafta kosmetyczna - cena

Nafta kosmetyczna kosztuje 6-10 złotych. Kupisz ją w aptekach i niektórych drogeriach.

