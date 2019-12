Paznokcie żelowe - jak je zrobić krok po kroku?

fot. Adobe Stock

Paznokcie żelowe wykonywane są za pomocą specjalistycznego żelu utwardzanego przez naświetlanie lampą UV. Starannie zrobione mogą utrzymać się nawet do 3 tygodni. Do tego są stosunkowo mało inwazyjne - sam żel jest bezzapachowy i bezpieczny dla skóry.

Paznokcie żelowe najlepiej jest wykonać w salonie kosmetycznym, ale jeśli masz zdolności manualne z powodzeniem poradzisz sobie z nimi w domu. Pamiętaj, że paznokcie do żelowego manicure muszą być zdrowe - bez przebarwień czy bolących miejsc.

Rodzaje paznokci żelowych

Paznokcie żelowe można wykonać na dwa sposoby:

na szablonie , który ma postać papierowej lub plastikowej formy, którą umieszcza się pod brzegiem paznokcia. Po utwardzeniu usuwa się szablon, a żel opracowuje do uzyskania odpowiedniego kształtu.

, który ma postać papierowej lub plastikowej formy, którą umieszcza się pod brzegiem paznokcia. Po utwardzeniu usuwa się szablon, a żel opracowuje do uzyskania odpowiedniego kształtu. na tipsie, czyli plastikowej nakładce, którą przykleja się na brzeg paznokcia. Po nadaniu jej odpowiedniego kształtu, na całej długości nakłada się żel.

Paznokcie żelowe na szablonie krok po kroku

Zdezynfekuj dłonie. Zmatuj płytki bloczkiem polerskim i Odtłuść wacikiem nasączonym cleanserem. Nałóż primer, który zwiększa przyczepność żelu do płytki. Nałóż cienką warstwę bazy i utwardź lampą (trwa to średnio 2 minuty, w zależności od rodzaju żelu). Dopasuj szablon do paznokcia i pokryj cienką warstwą żelu budującego. Ponownie włóż dłoń do lampy. Przemyj cleanerem. Po utwardzeniu paznokci zdejmij formę za pomocą szczypiec i nałóż kolejną warstwę żelu budującego na końcówki. Po utwardzeniu w lampie nałóż lakier kamuflujący, pomijając białe końcówki i utwardź go światłem. Nałóż warstwę żelu nabłyszczającego na cały paznokieć i ponownie włóż dłoń do lampy. Gotowe paznokcie przemyj cleanerem i wygładź bloczkiem.

Paznokcie żelowe na tipsach krok po kroku

Zdezynfekuj dłonie. Zmatuj płytki bloczkiem polerskim i odtłuść wacikiem nasączonym cleanserem. Nałóż primer. Przyklej tipsy specjalnym klejem, skróć je gilotynką i nadaj im pożądany kształt. Zmatuj tipsy i usuń uskok między tipsem a naturalną płytką za pomocą pilniczka. Po założeniu tipsów możesz rozpocząć nakładanie żelu.

Co będzie ci potrzebne:

płyn do dezynfekcji,

pilniki o różnej gramaturze,

bloczek polerski,

tipsy (plus klej do tipsów) lub szablony,

cleaner,

primer,

jednofazowy żel lub 3 rodzaje żeli - pokładowy, budujący, nawierzchniowy,

lampa UV,

gilotynka do skracania tipsów,

pędzelek do nakładania żelu.



Na co uważać?

Paznokcie żelowe nie mogą mieć kontaktu z acetonem, szkodzą im też wszystkie detergenty. Do prac domowych zawsze zakładaj rękawiczki ochronne, a po każdym myciu dłoni smaruj je kremem.

Jak zdjąć paznokcie żelowe?

Można to zrobić na dwa sposoby. Podobnie jak w hybrydowym manicure - wacik nasączony acetonem przyłóż do paznokcia i owiń go folią aluminiową. Po 30 minutach żel powinien dać się zdjąć bez żadnego problemu.

Paznokcie żelowe można również spiłować. Przytnij krótko paznokcie i spiłuj używając do tego pilnika gruboziarnistego lub frezarki. Często zdmuchuj pyłek, by nie piłować naturalnej płytki.

Po usunięciu paznokci żelowych należy odpowiednio zadbać o naturalną płytkę. W tym celu warto jest stosować dobrą odżywkę do paznokci i olejek do skórek.

Paznokcie żelowe - cena

Paznokcie żelowe wykonane w salonie to koszt około 90 - 160 złotych, a uzupełnienie od 70 - 130 złotych. Zrobienie żelowego manicure w domu jest droższe tylko przy pierwszym zabiegu - długa lista zakupów może nieco zniechęcać, ale każdy kolejny raz będzie tańszy od poprzedniego.

