Płaszcz z Zary hitem Instagrama. To klasyk, który warto kupić

Zara nie przestaje być ulubioną sieciówką internautek. Nie ma dnia, by na Instagramie nie pojawił się nowy hit marki. Najnowsze odkrycie to płaszcz, który skradł serca użytkowniczek mediów społecznościowych. To model, który warto mieć w swojej szafie. Ile kosztuje?

Beżowy płaszcz z Zary nowym hitem Instagrama

Nowy ulubiony płaszcz internautek ma kimonowy fason. Szerokie rękawy, kieszenie po bokach i pasek w talii czynią z niego klasyczny model, który sprawdzi się przez wiele sezonów. Prosty fason będzie dobrze leżał na większości sylwetek. Dużą zaletą jest również neutralny kolor camel, w który świetnie będzie wyglądała każda z nas. Nie bez znaczenia jest również skład, ponieważ aż 48% stanowi wełna. Cena płaszcza to 549,00 zł. Model jest dostępny w rozmiarach od XS do XL.

Hitowy model bardzo przypomina płaszcz z Zary Kasi Tusk, który znana blogerka zaprezentowała dwa miesiące temu. Lekko oversizowy fason daje wiele możliwości stylizacji. Najlepiej wygląda jako uzupełnienie zestawów w miejskim stylu np. z jeansami, trampkami oraz bluzą z nadrukiem. Jednak ten wzór z powodzeniem można nosić również do eleganckich stylizacji z ołówkową spódnicą lub damskim garniturem. Mnóstwo inspiracji, jak nosić płaszcz z Zary, znajdziesz na Instagramie.

Dorzucamy do listy rzeczy, które warto kupić na zimowej wyprzedaży w Zarze!

