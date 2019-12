POPRZEDNIA

5 z 5

NASTĘPNA fot. FREE/kolaż polki.pl

Tylko co to właściwie znaczy... Płaszcze, kurtki lub marynarki u niskich kobiet zazwyczaj kończą się za blisko kolan, a to sprawia, że są nieodpowiednie do płaskich butów.

Wszystkie "drobinki" powinny wybierać modele, które kończą się w okolicy bioder, dzięki temu uda się wam zachować odpowiednie proporcje.