Olej kokosowy na włosy - jak go prawidłowo używać?

fot. Adobe Stock

Olej kokosowy to jedna z najlepszych metod na piękne i zdrowe włosy. A to wszystko dlatego, że jego budowa zbliżona jest do tej, jaką posiadają proteiny włosa. Oczywiście, mowa tu wyłącznie o oleju nierafinowanym, tłoczonym na zimno, który w temperaturze pokojowej ma postać białego, miękkiego masła o intensywny zapachu.

Ten rafinowany, który produkuje się w wysokich temperaturach przy użyciu chemicznych rozpuszczalników pozbawiony jest wielu swoich cennych właściwości.

Olej kokosowy zawiera całe mnóstwo witamin (A, E, C i te z grupy B w tym kwas foliowy), nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz minerałów takich jak potas, magnez, żelazo, fosfor i cynk.

Olej kokosowy na włosy - działanie

Olej kokosowy doskonale nawilża włosy i uzupełnia ubytki w ich łuskach. Włosy stają się bardziej sprężyste i elastyczne, a końcówki przestają się rozdwajać. Zyskują piękny blask i przestają się puszyć.

Olej kokosowy przeznaczony jest przede wszystkim do pielęgnacji włosów suchych, zniszczonych, łamliwych. Właścicielki włosów z tendencją do przetłuszczania mogą go używać, ale w umiarkowanych ilościach. Najlepiej sprawdzi się na włosach niskoporowatych.

Olej kokosowy - jak go stosować?

Przede wszystkim w zabiegu olejowania włosów. Postępuje się z nim dokładnie tak, jak ze wszystkimi innymi olejkami do włosów.

Nałóż olej na całe włosy i skórę głowy, załóż foliowy czepek i owiń ręcznikiem. Spłucz po 2-3 godzinach lub zostaw na całą noc. Umyj włosy szamponem bez silikonów i silnych detergenów. Pielęgnację zakończ ulubioną maską do włosów.

Olej kokosowy na włosy - cena

Olej kokosowy nie jest drogi, kosztuje około 20 złotych za 900 ml. Kupisz go w aptekach, drogeriach i sklepach ze zdrową żywnością.