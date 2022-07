Czerwone włosy - komu pasują, jak pielęgnować i jak utrzymać intensywny kolor?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Czerwone włosy to propozycja dla pewnych siebie, odważnych, lubiących wyróżniać się z tłumu kobiet. Nie zawsze muszą być one jednak w ognistym kolorze - w tym terminie mieści się cały kalejdoskop barw. Fryzjerski świat zalicza do nich również te bordowe, wiśniowe, a nawet w odcieniu dojrzałej śliwki.

Czerwone włosy pasują każdej z nas. Ważne jednak, aby odcień był odpowiednio dobrany do karnacji.

Kobiety o jasnej, mlecznej karnacji najlepiej będą prezentować się w odcieniach miedzi i truskawkowych czerwieniach.

najlepiej będą prezentować się w odcieniach miedzi i truskawkowych czerwieniach. Kobiety o brzoskwiniowej cerze dobrze będą wyglądały w soczystych czerwieniach wpadających w oranż.

dobrze będą wyglądały w soczystych czerwieniach wpadających w oranż. Kobiety o karnacji oliwkowej świetnie będą prezentować się w mahoniowych i śliwkowych odcieniach.

Warto wiedzieć, że czerwony kolor podkreśla wszystkie niedoskonałości skóry - krostki, widoczne naczynka, zaczerwienienia, dlatego nie jest wskazany dla osób, których cera ma właśnie „chwile słabości”.

W przypadku czerwonych włosów najważniejsze jest, aby kolor był jednolity i lśniący. Gorącą czerwień można uzyskać wyłącznie na zdrowych i mocnych włosach, w przypadku suchych i porowatych włosów, kolor może być niejednolity i matowy.

Czerwony kolor na włosach blond i rudych

Jeśli jesteś blondynką lub masz rude włosy, osiągnięcie ognistej czerwieni nie będzie trudnym zadaniem. Wystarczy dobrać odpowiedni odcień - pamiętaj, aby nie sugerować się kolorem na opakowaniu, zawsze korzystaj z próbnika kolorów dostępnego w każdej drogerii.

Czerwony kolor na włosach brązowych i czarnych

Jeśli jesteś brunetką lub szatynką, włosy musisz poddać zabiegowi dekoloryzacji. Dopiero po mocnym rozjaśnieniu, fryzjer nałoży docelowy kolor. Inaczej jest w przypadku głębokich fioletów i wiśni - te odcienie można nakładać od razu na ciemne włosy.

Nasza rada: przed podjęciem ostatecznej decyzji, wykonaj próbną koloryzację produktami zmywalnymi, np. jednodniową szamponetką lub bibułą. Przekonasz się, jaki odcień do ciebie najbardziej pasuje, i czy na pewno dobrze czujesz się w czerwonych włosach.

Czerwony odcień włosów wymaga szczególnej pielęgnacji i częstej koloryzacji, ponieważ pigment bardzo szybko się wypłukuje. Ponadto, barwnik jest wrażliwy na światło i promieniowanie UV. Na kolor i połysk negatywny wpływ ma również chlorowana woda.

Jak więc powinna wyglądać pielęgnacja czerwonych włosów? Przede wszystkim, zainwestuj w kosmetyki do włosów farbowanych - pozwolą utrzymać odpowiedni kolor jak najdłużej. Powinnaś też chronić włosy przed słońcem - poza nakryciami głowy stosuj specjalne spray'e z filtrami UV.

Raz w tygodniu stosuj maskę do włosów, najlepiej w towarzystwie turbana z ręcznika albo foliowego czepka, a po każdym myciu - odżywkę chroniącą kolor.

Dla wzmocnienia blasku i koloru, sięgnij po płukanki, które pomogą utrzymać intensywność odcienia. Możesz kupić gotową w sklepach internetowych (np. marki Flor Illum) albo zrobić w domu np. z hibiskusa. Na rynku pojawiły się również produkty do farbowania, które nie dają trwałego efektu - zmywają się po jednym dniu lub 2 tygodniach, jednak pozwolą przetrwać okres w oczekiwaniu na wizytę w salonie.

16.09.2019



