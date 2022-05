fot. Adobe Stock, Apiwat

Jak usunąć gumę do żucia z ubrania, jeśli zauważysz, że przykleiła się do spodni czy koszulki? Oprócz oczywistego wstrętu (zazwyczaj chodzi przecież o gumę, którą zostawił ktoś inny) pojawia się problem. Jak usunąć gumę do żucia z ubrania skutecznie, a jednocześnie szybko i bez szwanku dla tkaniny? Wypróbuj jeden z tych 3 sposobów i pozbądź się problemu w kilka chwil.

Spis treści:

Aby skutecznie pozbyć się gumy do żucia z ubrania, możesz przyłożyć do niej kostkę lodu i pozostawić na ok. 10-15 minut. Po tym czasie guma powinna stać się sztywna i łatwa do oderwania poprzez podważenie. Jeśli ciągle masz z nią problem, wypróbuj drugą metodę zamrażania:

Włóż ubranie z przyklejoną gumą do żucia do zamrażarki na 4 - 5 godzin.

Po wyjęciu z zamrażarki zeskrob gumę drewnianą szpatułką lub tępym nożem.

lub tępym nożem. Wypierz ubranie w pralce w wysokiej temperaturze (sprawdź na metce, jak wysoka może być).

Jeśli mimo wszystko po praniu nadal widać resztki gumy do żucia, natrzyj miejsce odplamiaczem i wypierz ponownie.

Szpecącą ubranie gumę do żucia, możesz usunąć także za pomocą wysokiej temperatury żelazka. Potrzebujesz do tego noża lub szpatułki oraz papier do pieczenia.

Większość gumy do żucia zeskrob tępym nożem.

Na desce do prasowania ułóż arkusz papieru do pieczenia.

Połóż na nim ubranie gumą do spodu (ma przylegać do papieru).

(ma przylegać do papieru). Prasuj to miejsce, aż guma całkowicie odejdzie od ubrania.



fot. Jak usunąć gumę do żucia z ubrania/Adobe Stock, Parkin

Dobry sposobem na to, by pozbyć się gumy do żucia, będzie też wygotowanie ubrania w wysokiej temperaturze. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie tkaniny można bezpiecznie gotować. Najpierw dobrze przeczytaj metkę i sprawdź, czy tkanina może być bezpiecznie prana w wysokich temperaturach.

Upewnij się, że możesz w ten sposób usunąć gumę do żucia z ubrania, następnie:

Zagotuj wodę w garnku.

Zanurz w niej miejsce z przyklejoną gumą do żucia na 5 minut.

Energicznie pocieraj ubrudzone miejsce szczoteczką , aż do całkowitego usunięcia gumy.

, aż do całkowitego usunięcia gumy. Wypierz ubranie tak jak zwykle.

Podobnie zadziała także trzymanie tkaniny nad parą unoszącą się z czajnika. Jeśli i to nie pomoże, warto zastosować ocet. Zagotuj pół szklanki octu i zamocz w nim szmatkę, następnie pocieraj miejsce ubrudzone gumą do żucia.



fot. Jak usunąć gumę do żucia z ubrania/Adobe Stock, parilov

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.02.2020

