Wszechobecne naklejki to codzienność chyba każdego domu, w którym są dzieci. Usunięcie naklejki z szyby samochodowej także stanowi nie lada wyzwanie. Po oderwaniu naklejki na szybie zwykle zostają brzydkie ślady.

Jeśli chcesz wiedzieć jak odkleić naklejkę z szyby i przy okazji nie porysować jej powierzchni zastosuj jeden z poniższych sposobów.

Nanieś obficie preparat na naklejkę i pozostaw na około 15 minut. Następnie delikatnie (szybę bardzo łatwo można podrapać) podważ brzegi naklejki skrobaczką do szyb i spróbuj zdjąć. Jeśli się nie da, przesuwaj skrobaczką po powierzchni naklejki i zdrapuj ją w ten sposób stopniowo.

Jeśli naklejka mocno przywarła, ponownie zaaplikuj WD - 40 i powtarzaj czynność. Na końcu umyj szybę wodą z płynem do naczyń lub płynem do szyb i wypoleruj miękką szmatką.

Prostym i w miarę bezpiecznym sposobem na usunięcie naklejki z szyby jest podgrzanie jej suszarką do włosów. Strumień ciepłego powietrza rozpuści klej, dzięki czemu naklejka powinna dać się dość łatwo oderwać.

Uważaj jednak podczas chłodnych dni - różnica temperatur może doprowadzić do pęknięcia szyby w miejscu, gdzie będzie ogrzewana.

Dla bezpieczeństwa niezależnie od warunków postaraj się ogrzewać szybę równomiernie na większej powierzchni. Miejsce po usunięciu naklejki umyj odtłuszczającym płynem - do szyb lub naczyń.

Działa podobnie jak suszarka, z tym, że para wodna ma o wiele wyższą temperaturę. Dlatego ten sposób zalecany jest przy grubych, odpornych szybach. Sposób z myjką parową jest o wiele szybszy, niż z suszarką, jednak z gorącą parą wodną trzeba obchodzić się bardzo delikatnie, aby szyba nie pękła.

Nie przykładaj dyszy bezpośrednio do szyby, tylko ogrzewaj miejsce z naklejką z odległości ok 20 cm. Klej błyskawicznie się rozpuści i bez problemu powinnaś pozbyć się zarówno naklejki, jak i śladu po niej.

Rozmoczoną wcześniej naklejkę łatwo usuniesz z szyby także za pomocą zmywacza do paznokci lub spirytusu. Najłatwiej pozbędziesz się w ten sposób naklejek papierowych.

Na wacik kosmetyczny nanieś zmywacz lub spirytus i pocieraj naklejkę tak długo, aż całkowicie ją usuniesz. Na koniec umyj szybę odtłuszczającym płynem. Spirytus przyda się także wtedy, gdy czeka cię usuwanie naklejki z mebli, lodówki czy plastiku.

To sposób równie skuteczny, lecz niestety uciążliwy ze względu na drażniący zapach. Jeśli jednak operację odklejania naklejek z szyby będziesz przeprowadzać na zewnątrz, zapach nie będzie przeszkodą.

Podobnie jak w przypadku zmywacza i spirytusu - na wacik lub szmatkę nanieś naftę lub benzynę i pocieraj naklejkę. Możesz także uprzednio rozmoczyć naklejkę, przykładając zamiast mokrej szmatki, ścierkę namoczoną właśnie jedną z tych substancji. Po tym zabiegu dokładnie umyj szybę zimną wodą z detergentem, który odtłuści szybę.

Jeśli po usunięciu naklejki na szybie pozostał klej, usuniesz go za pomocą taśmy klejącej. Przyklej kawałek na pozostałości naklejki, dokładnie dociśnij (najlepiej wygładź ręką) i energicznie oderwij.

Taśma klejąca zadziała podobnie jak plaster wosku do depilacji. Czynność powtarzaj do skutku. Pozostałości usuń preparatem odtłuszczającym.

Naklejka z numerem rejestracyjnym samochodu na szybie jest obowiązkowa - za jazdę bez niej grozi wysoki mandat, nawet 500 zł i narażenie się na podejrzenia o jazdę na kradzionych tablicach rejestracyjnych.

Jednak nabywając samochód z drugiej ręki i przerejestrowując go, trzeba zdjąć poprzednią naklejkę, a w jej miejsce (lub wyżej bądź niżej) nakleić aktualną. Ten, kto próbował odklejać naklejkę z numerem rejestracyjnym wie, że to karkołomne zadanie.

W tym przypadku zdzieranie i namaczanie na niewiele się zda. Najskuteczniejszym sposobem będzie pierwszy z naszej listy, czyli obfite spryskanie jej preparatem WD - 40 i usunięcie przez podważanie skrobaczką do szyb.

Równie dobrze sprawdzi się podgrzanie szyby od wewnątrz strumieniem gorącego powietrza z suszarki do włosów. Szybę należy rozgrzewać przez kilka minut, a naklejkę najlepiej złapać w dwóch miejscach jednocześnie i odrywać równomiernie. Do zmycia pozostałości kleju i folii najlepiej sprawdzi się zmywacz do paznokci lub spirytus.

