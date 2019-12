Świerk serbski - uprawa, wymagania, cięcie

fot. Adobe Stock

Świerk serbski (Picea omorika) to zimozielone, wysokie drzewo iglaste z rodziny sosnowatych o imponującym tempie wzrostu.

Świerk serbski jest najszybciej rosnącym świerkiem - jego maksymalny roczny przyrost to nawet 100 cm. Oczywiście nie jest to regułą, nie wszystkie okazy osiągają tak imponujące liczby. Roczny przyrost świerka serbskiego zamyka się w przedziale 35 - 100 cm.

W Polsce zwykle dorasta do 15 - 25 metrów wysokości, rośnie w ogrodach i parkach miejskich tworząc aleje. Aby osiągnąć wysokość 15 metrów może potrzebować 30 lat.

Jeśli chcesz zasadzić świerk serbski w swoim ogrodzie, pamiętaj o jego szybkim tempie wzrostu. Średnica wieloletniego drzewa ma 2 - 3 metry, więc nie nadaje się do małych ogrodów.

W swoim naturalnym środowisku, a więc głównie w Serbii, skąd pochodzi, dorasta do 35 metrów wysokości.

Jak wygląda świerk serbski? Bez problemu rozpoznasz go po charakterystycznie wywiniętych w górę końcach gałęzi. To dosyć częsty widok w miastach, gdzie chętnie obsadza się nim parki.

Jest chyba najbardziej odpornym na suszę i zanieczyszczenia powietrza świerkiem. Innym drzewem, które także całkiem nieźle radzi sobie w naszym, także miejskim, klimacie jest świerk srebrny.

Świerk serbski ma krótkie i sztywne, lekko spłaszczone igły, z wierzchu ciemnozielone, na spodzie mają dwa białe paski. To ewenement wśród świerków - wśród drzew iglastych 2 białe paski na spodzie igieł ma jodła kaukaska. U młodych drzew są kłujące, u starszych nie. Świerk serbski rzadko zrzuca igły - wymienia je dopiero po około 10 latach.

Drzewo ma zmienny, stożkowy pokrój, tworzy podłużne szyszki o długości 4 - 7 cm.

Do najbardziej znanych odmian świerka serbskiego należą:

Nana - rośnie wolno, po 20 latach dorasta zaledwie do 3 metrów wysokości. Ma bardzo krótkie igły. Jako roślina karłowata może być uprawiany w donicy.

- rośnie wolno, po 20 latach dorasta zaledwie do 3 metrów wysokości. Ma bardzo krótkie igły. Jako roślina karłowata może być uprawiany w donicy. Pendula - dorasta do 15 metrów, ma charakterystycznie wygięte, zwieszające się ku ziemi gałęzie.

- dorasta do 15 metrów, ma charakterystycznie wygięte, zwieszające się ku ziemi gałęzie. Karel - karłowa odmiana świerka serbskiego, idealna na rabaty i do uprawy pojemnikowej. Rośnie bardzo wolno, ma płaskokulisty pokrój.

- karłowa odmiana świerka serbskiego, idealna na rabaty i do uprawy pojemnikowej. Rośnie bardzo wolno, ma płaskokulisty pokrój. Aurea - rośnie szybko, dorasta do 20 metrów wysokości. Bardzo odporna na miejskie zanieczyszczenia.

Świerk serbski wymagania ma raczej niewielkie: lubi stanowiska jasne, toleruje także półcień, dobrze rośnie w przeciętnej glebie, a nawet na piasku.

Jak sadzić świerk serbski?

Świerk serbski jest łatwy w uprawie, odporny na suszę, umiarkowanego podlewania potrzebują jedynie młode sadzonki, starsze drzewa poradzą sobie bez problemu.

Sadząc młode sadzonki świerka serbskiego można zastosować podłoże do drzew iglastych, ale nie jest ono konieczne - wystarczy podłoże uniwersalne. Szczególnie w pierwszych latach uprawy warto ściółkować podłoże wokół pnia.

Jeśli sadzisz świerk serbski na żywopłot, zachowaj 50 cm odstępu między młodymi sadzonkami, możesz sadzić go w 2 rzędach, ale uwaga: drzewa te zdecydowanie lepiej mają się rosnąc dalej od siebie.

Świerk serbski - nawożenie

Świerk serbski może cierpieć z powodu niedoborów magnezu w glebie. Warto nawozić go regularnie, stosując nawozy organiczne.

Jak ciąć świerk serbski

Drzewo nie wymaga corocznego przycinania. Przycinaj go tylko wtedy, kiedy zależy ci na konkretnej wysokości oraz objętości rośliny. Świerk serbski doskonale znosi cięcie, a miejsc po cięciu nie trzeba zabezpieczać.

Czy świerk serbski jest odporny na mróz

Świerk serbski dobrze znosi wahania temperatur, nie wymaga także okrywania przed mrozem. Z pewnością przeżyje minusowe temperatury.

Choć świerk serbski jest odporny na szkodniki i choroby, te czasem go dopadają. Przędziorki i ochojniki nie atakują zbyt często, ale mogą się pojawić. Konieczna jest wówczas walka z intruzami, w przeciwnym razie igły będą masowo brązowieć i opadać, co wpłynie na wygląd i kondycję drzewa.

W przypadku świerka serbskiego jest on wrażliwy na przelanie, dlatego unikajmy sadzenia go w niższych partiach ogrodu, tam, gdzie woda może zalegać po ulewnych deszczach. Jeśli już do tego dojdzie, warto osuszyć podłoże wokół korzeni.

Świerk serbski może zaatakować choroba grzybowa - charakterystycznym jej objawem jest przechylenie się wierzchołka drzewa.

