Jak zrobić świąteczną kartkę? 5 ciekawych i banalnie prostych pomysłów

Czy i u was wysyłanie kartek świątecznych odeszło do lamusa? Zupełnie niesłusznie, bo kartka to bardzo miły świąteczny akcent. Można ją wysłać do przyjaciela, czy dalszej rodziny. W dobie SMS-ów na pewno będzie zaskoczeniem. Kartka może być doskonałym uzupełnieniem świątecznego prezentu lub sposobem na jego podpisanie. Życzenia to zawsze miły akcent, a te na kartce zrobionej własnoręcznie świadczą o zaangażowaniu. Dlatego zamiast gotowych kartek, proponujemy samodzielne ich wykonanie. To będzie dobra zabawa i miły upominek. Część kartek możesz wykorzystać jako dekorację domu.

Kartki świąteczne mogą być efektowne, a jednocześnie banalnie łatwe do wykonania. Propozycje, które przygotowałyśmy nie wymagają wielu materiałów, z pewnością większość z nich masz w domu. I o to chodzi.

Jak zrobić kartkę świąteczną z bałwankiem? Potrzebujesz tylko czerwonej kartki i papieru kolorowego (lepiej, aby nie był samoprzylepny). Z 3 kawałków białej kartki uformuj ruloniki. Z czarnego papieru 1 rulonik. Powycinaj z kolorowego papieru pozostałe elementy bałwanka - ręce z patyków, marchewkowy nos, itp. Ponaklejaj elementy bałwana, guziki i węgielkowe oczy możesz domalować flamastrem.

Renifer to kolejny symbol świąt, który często pojawia się na kartkach. Wykonaj trójkąt z papieru do pakowania, najwyższy wierzchołek trójkąta zagnij, aby powstał nos renifera. Doklej zwierzakowi oczy, uszy i rogi. Urocza kartka świąteczna z reniferem gotowa!

Jak zrobić taką kartkę świąteczną? Możesz skorzystać z 2 produktów dostępnych na rynku - albo zdecydować się na sztuczny śnieg, który się nie lepi, albo sięgnąć po sypki brokat. Najpierw odrysuj na kartce szablon bałwanka i wytnij go. Może to być dowolny inny symbol świąt - np. renifer, choinka lub św. Mikołaj. Szablon ułóż na czerwonej kartce, miejsca dookoła szablonu wysmaruj klejem. Teraz posyp sztucznym śniegiem lub sypkim brokatem, zdejmij szablon i strzepnij nadmiar pyłku.

Małe pomponiki to świetny sposób na urozmaicenie różnego rodzaju prac plastycznych. W tych świątecznych mogą zastępować bombki. Na wyciętą z zielonego papieru choinkę, poprzyklejaj pomponiki.

Dużo symetrycznie powycinanych kółeczek (możesz użyć np. dziurkacza), pozwoli ci ułożyć na świątecznej kartce różne wzory. Możesz stworzyć np. kształt choinki lub bałwana. A może bożonarodzeniowego aniołka?

