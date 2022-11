Lista darmowych programów do projektowania łazienki

fot. Adobe Stock, pbombaert

Czy darmowy program do projektowania łazienki istnieje? Tak, można przygotować wstępny projekt łazienki poprzez aplikacje na stronach konkretnych sklepów i marketów. Możesz szukać ich bezpośrednio na stronach producentów lub w sklepach, w których dostępne są różne marki. Warto zobaczyć i porównać aplikacje oferowane przez różne firmy.

Spis treści:

Na stronie Villeroy&Boch najpierw można przeczytać porady zebrane w 5 krokach, doradzające pokrótce, jak zrobić projekt łazienki online. Są tutaj też szczegółowo opracowane wskazówki do projektowania i film, który pokazuje, jak wygląda cały proces.

Jeśli masz problem z wybraniem stylu łazienki, poszukaj inspiracji na stronach z sugestiami, które także udostępnia producent. Możesz również obejrzeć przykładowe projekty łazienek wykonane przez architektów.

Kliknij w dowolny szablon i łatwo dopasuj łazienkę do indywidualnych upodobań. Efekt widać w 3D. W każdej chwili możesz przejść do internetowego plannera i szybko stworzyć projekt łazienki. Określa się jej kształt, dopasowuje wymiary, wrysowuje okna, drzwi, dobiera urządzenia, meble, kolory.

W ofercie sklepu Castorama niestety nie ma dedykowanego darmowego programu to projektowania łazienki. Istnieje jednak możliwość umówienia się z konsultantem online i przeanalizowanie wszystkich potrzeb.

Następnie możesz udać się do dowolnego salonu Castoramy, gdzie z pomocą pracownika wykonasz pełny projekt łazienki. Jest to usługa płatna lub wliczona w cenę zakupu mebli i sprzętów łazienkowych.



fot. Darmowy program do projektowania łazienki: Castorama/Adobe Stock, Suwatchai

Marka Tubądzin posiada w swojej ofercie aplikację „Mobilny glazurnik”. Dzięki niej można szybko wykonać wizualizację 3D różnych pomieszczeń, w tym także łazienki. W ten sposób możesz łatwo zobaczyć jaki efekt dadzą wybrane elementy wykończenia wnętrza, takie jak płytki.

Aplikacja umożliwia edytowanie projektu łazienki online i nanoszenie poprawek. Jak wskazuje nazwa, program przeznaczony jest głównie dla glazurników. Mogą oni udostępniać gotowy projekt swoim klientom.

Sieć sklepów Leroy Merlin również udostępnia łatwy w obsłudze program na swojej stronie internetowej. Nie wymaga on instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze.

Dostępny jest z poziomu okna przeglądarki internetowej. Aby nauczyć się z niego korzystać, warto obejrzeć film instruktażowy. Jeśli mimo to ktoś nie będzie czuł się na siłach przygotować samodzielnie projekt łazienki online, może to zrobić wspólnie z doradcą w sklepie.

Program umożliwia różne ustawienia sprzętów i dokonywanie wielu zmian. Także przygotowanie kosztorysu i listy zakupów, którą można wysłać od razu do sklepu.



fot. Darmowy program do projektowania łazienki/Adobe Stock, Photographee.eu

Projekt łazienki online można zamówić u projektantów współpracujących z firmą Ceramika Paradyż - producentem płytek ceramicznych. Zamawia się przez stronę internetową, gdzie można odnaleźć odpowiedni adres e-mail.

Czas oczekiwania jest krótki, wynosi 14 dni. Jeśli, realizując projekt, zakupisz płytki Ceramiki Paradyż przez internet, w ciągu 4 tygodni od akceptacji projektu, wtedy nie zapłacisz nic za projektowanie.

Jeżeli zrezygnujesz z zakupu płytek, wtedy koszt aranżacji łazienki wyniesie 600 zł.

Na stronie internetowej marki Cersanit znajduje się darmowy program do projektowania łazienki WirtualnyDom.com. Trzeba go pobrać i zainstalować, aby móc zaprojektować kompletną łazienkę do swojego domu czy mieszkania

Właściciel programu zapewnia, że program jest bezpieczny, chociaż czasem programy antywirusowe ostrzegają przed nim. Może być w każdej chwili odinstalowany. Przed projektowaniem warto zobaczyć wideo, prezentujące możliwości tego wirtualnego plannera.



fot. Darmowy projekt do projektowania łazienki/Adobe Stock, Michael

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.01.2019.

Czytaj także:

Jak z małej łazienki zrobić efektowne domowe SPA?

Pomysły na łazienkę od IKEA

4 skuteczne sposoby na ładny zapach w łazience