Jak zrobić aniołka z papieru? Gotowa instrukcja i inspiracje na tanie papierowe aniołki

fot. Adobe Stock, sonyachny

Tworzenie dekoracji bożonarodzeniowych to jedna z najbardziej radosnych tradycji w okresie świąt. Jeśli szukasz pomysłu na łatwy i kreatywny sposób na ozdobienie wnętrz, aniołek z papieru będzie doskonałym rozwiązaniem.

To prosty projekt, który można zrobić z dziećmi lub samodzielnie, a efekt końcowy zachwyci wszystkich. Gotowego aniołka możesz zawiesić na choince lub wykorzystać do świątecznych dekoracji na okno czy wigilijny stół.

Spis treści:

Do zrobienia papierowego aniołka wystarczy kilka prostych rzeczy, które znajdziesz w każdym domu. Będziesz potrzebować kartonu lub kolorowego papieru (najlepiej w odcieniach złotym, srebrnym, białym lub pastelowym, które świetnie pasują do świątecznej atmosfery), nożyczek, kleju, ołówka oraz wstążki lub sznurka, jeśli planujesz na koniec zawiesić aniołka na choince czy dołączyć go do innej dekoracji.

Dodatkowo, aby dodać jeszcze więcej świątecznego blasku (bo tego nigdy za wiele), możesz wykorzystać brokat, naklejki lub farby do ozdabiania.

Zacznij od stworzenia ciała. Weź karton lub kolorowy papier i wytnij z niego prostokąt o wymiarach około 15 cm na 10 cm (możesz dostosować rozmiar do własnych preferencji). Zwiń prostokąt w rulon, sklejając jego brzegi. To będzie korpus aniołka.

Następnie przyszykuj skrzydła. Wytnij dwa identyczne kształty skrzydeł z papieru - mogą mieć formę delikatnych łuków lub prostokątów z zaokrąglonymi krawędziami. Wielkość skrzydeł powinna odpowiadać rozmiarowi ciała, czyli nie mogą być ani zbyt małe, ani zbyt duże. Skrzydła sklej na plecach aniołka w taki sposób, aby lekko się rozchodziły na boki.

Na końcu wytnij okrągły kształt na głowę, która może być proporcjonalna do reszty ciała. Głowę przymocuj do górnej części korpusu. Teraz przyszedł czas na najprzyjemniejszą część - ozdabianie! Daj się ponieść wyobraźni i wykorzystaj kolorowy brokat, wstążki, koraliki i co tylko chcesz.

Innym pomysłem jest wycięcie kilku trójkątów z papieru i złożenie ich w harmonijkę, a następnie sklejenie ich w jedną całość. Tak przygotowany aniołek prezentuje się równie dobrze!

Zobacz też inspiracje na papierowe aniołki:

1 z 4 fot. Adobe Stock, Elena Shi Papierowy aniołek-wycinanka pięknie prezentuje się na choince, ale także na stole wigilijnym czy jako dekoracja mieszkania. Możesz też przywiesić go do stroika na drzwiach. 2 z 4 fot. Adobe Stock, Viktoriya Proste aniołki z papieru możesz przygotować także z serwetek czy bibuły. Dodaj drewniane lub semi-drewniane elementy i stwórz w ten sposób piękną, a przy tym minimalistyczną dekorację. 3 z 4 fot. Adobe Stock, Klaus Eppele Aniołka możesz także zrobić z zapisanej kartki z zeszytu do nut. To piękna, elegancka dekoracja, która doskonale pasuje do wnętrza w stylu vintage lub "old money". 4 z 4 fot. Adobe Stock, Beenis Jeśli masz uszkodzoną książkę, możesz wyrwać z niej kilka stron i z nich również stworzyć papierowego aniołka. Na pewno będzie to pięknym dodatkiem do świątecznego wystroju.

Czytaj także:

Zimowe prace plastyczne

Dekoracje świąteczne do przedszkola

Jak udekorować mieszkanie na zimę?