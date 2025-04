Świąteczny nastrój to nie tylko bliskość rodziny, śpiewanie kolęd, pyszne potrawy, przystrojona choinka czy sprawiające radość prezenty. To także piękne bożonarodzeniowe aranżacje, obejmujące nie tylko dekorowanie choinki, ale również całe mieszkanie, a nawet podwórko. Popularne są dekoracje świąteczne na okno oraz parapety.

Reklama

W latach 90. triumfy święciło ozdabianie szyb sztucznym śniegiem — wystarczyło przygotować z tekturki szablon choinki albo gwiazdki. Może warto wrócić do tego trendu, skoro w ostatnich latach zimowych płatków za oknem jak na lekarstwo? Poznaj ciekawe pomysły na świąteczne dekoracje okien.

Spis treści:

Nie tylko okna możesz udekorować przed zbliżającymi się świętami. Na parapecie także postaw ciekawe ozdoby, figurki i zapachowe świeczki, aby stworzyć prawdziwy zimowy klimat. Dobrym pomysłem jest przygotowanie sztucznej śnieżnej pierzynki.

Możesz wykorzystać do tego długi kawałek waty lub biały, puchaty koc. Na oknie zaś możesz powiesić świąteczne wieńce oraz lampki z ciepłym, białym światłem.

fot. Dekoracje świąteczne na okno: dekorowanie parapetu/Adobe Stock, Denis

Sztuczny śnieg jest popularny od kilkudziesięciu lat. Dekorujemy nim nie tylko okna, ale także lustra czy szyby samochodów. Jest łatwy i szybki w użyciu, a wybrane szablony można wyciąć samodzielnie lub pobrać i wydrukować gotowe kształty z internetu.



fot. Dekoracje świąteczne na okno/Pinterest

Tak przygotowane kształty doskonale wyglądają na oknie zarówno w dzień, jak i wieczorem, kiedy w domu zapalasz światło. Możesz kreować dowolne kompozycje przy pomocy dużych i małych kształtów.

Eleganckie, świąteczne elementy możesz także przygotować przy pomocy papieru lub kartonu. To bardzo szybka i łatwa metoda, która wygląda pięknie zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. Do przygotowania tej dekoracji świątecznej na okno, będziesz potrzebować przezroczystej taśmy dwustronnej oraz dużego kawałka kartonu.

Nie musi być bardzo gruby, możesz także wykorzystać brystol lub blok techniczny. Z papieru wytnij wybrane kształty - bałwanki, drzewa, domki lub Mikołaja z reniferami. Następnie przyklej je na okno i udekoruj parapet.



fot. Dekoracje świąteczne na okno/Pinterest

Możesz do tego dodać świąteczne lampki oraz papierowe gwiazdy powieszone na zasłonach. Całość będzie wyglądała naprawdę klimatycznie.

Okna na święta możesz udekorować także przy pomocy papierowych elementów. Szczegółowe instrukcje złożenia gwiazd i bombek z papieru znajdziesz w sieci. Możesz także spróbować stworzyć coś samodzielnie. Kulę wykonasz, klejąc do siebie kilka identycznych kartoników w kształcie spłaszczonej elipsy z zaostrzonymi końcówkami (przypominającej listek).



fot. Dekoracje świąteczne z papieru/Pinterest

Jeśli lubisz szalone, zabawne dekoracje świąteczne i chętnie przyozdabiasz balkon lub schody instalacją z Mikołajem wspinającym się po drabinie, na pewno nie pogardzisz też ciekawym pomysłem na ozdobienie okna.

Wykorzystaj do tego duży karton, z którego wytniesz dowolny kształt - może być to postać z kreskówki, np. Grinch, który skrada się po schodach z prezentami. Tak przygotowany papier przyklej na okno.



fot. Dekoracja świąteczna na okno/Pinterest

Najlepiej, jeśli kształt będzie cały czarny lub ciemnozielony. Dzięki temu po zaświeceniu światła w domu, dekoracja będzie wyglądać bardzo efektywnie. Tak przygotowany kształt przykleisz na taśmie dwustronnej lub specjalnym kleju do szyb.

Jeśli masz duże okno razem z parapetem, stwórz prawdziwą świąteczną wioskę. Wykorzystaj do tego gotowe dekoracyjne domki lub przygotuj je samodzielnie z grubego kartonu. Mogą być one białe lub w kolorze drewna. Dodaj do tego drewniane i pozłacane elementy, a także sztuczny śnieg. Następnie wszystko rozłóż na parapecie i dodaj do tego lampki z ciepłym światłem.



fot. Dekoracje na okno/Pinterest

Nie zapomnij też o dekoracjach na oknie - powieś papierowe gwiazdki, lampki, a także śnieżynki. Tak przygotowana całość będzie się doskonale prezentować w każdym pomieszczeniu.

Reklama

Czytaj także:

Kalendarze adwentowe dla dzieci

Lampion adwentowy DIY

Dekoracje na świąteczny stół