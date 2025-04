Lepienie bałwana, bitwa na śnieżki czy zjeżdżanie z górki na sankach, z pewnością ucieszą dziecko w każdym wieku, ale kiedy pogoda nie dopisuje, warto w zaciszu domowym wykorzystać wspólny czas i realizować z dzieckiem kreatywne zimowe prace plastyczne.

Kartka świąteczna DIY

To zadanie przedświąteczne dla przedszkolaków i uczniaków. Przygotujcie wspólnie zimową kartkę z życzeniami lub dekoracyjną, którą postawicie np. na parapecie czy kominku. Przydadzą się brokatowe kleje lub kolorowe kredki. Nawet jeśli maluch nie umie pisać, to może samodzielnie „poprawiać” napisane przez mamę litery na kartce. Można też wykorzystać klej i sypkie dodatki, np pyłek, brokat, dekoracje do ciastek czy cekiny.

Bałwan ze skarpetki - praca plastyczna zimowa

Skarpetkowy bałwanek może stanowić oryginalną dekorację dziecięcego pokoju. Wykonasz go z „domowych zasobów”, ale przyda się także klej na gorąco czy marker. Jak go zrobić?

Potrzebujesz:

szklankę ryżu,

białą skarpetę,

wstążkę,

nożyczki.

Jak zrobić skarpetkowego bałwana?

Do skarpety wsyp ryż, następnie przewiąż skarpetę wstążką na wysokości brzucha oraz szyi bałwana, by nadać mu kształt i proporcje. Utnij „palczastą” końcówkę skarpety i uformuj z niej czapkę. Bałwankowi możesz dorysować markerem oczy, guziki i uśmiech, zawiązać wokół szyi pasek materiału, który będzie imitacją szalika.

Bałwan z rolki po papierze toaletowym

Jak wiesz, rolka po papierze toaletowym ma więcej zastosowań, niż podsuwa wyobraźnia. Przedszkolne prace plastyczne - zima, wiosna, jesień czy lato - często zawierają tę pozornie nieprzydatną tekturę. Dzięki niej można stworzyć np. bałwanka. Pamiętaj, by dodatki utrzymać w zimowej/ bożonarodzeniowej kolorystyce i zerknij koniecznie prace plastyczne z rolki po papierze toaletowym.

Potrzebujesz:

rolek po papierze toaletowym,

kolorowy papier,

klej,

pompony i inne dekoracje, np. kolorowe druciki (wyciory),

paski tkaniny, np. filcu.

Jak zrobić bałwana z rolki po papierze toaletowym?

Warto zachować skrawki papieru toaletowego (białego, bez wzorów i tłoczeń) na rolce, by oszczędzić sobie czasu na doklejanie białych skrawków. Następnie przyklej lub narysuj oczy, uśmiech, a nos uformuj z filcu lub papieru. Do bałwanka doklej kawałek drucika z tkaniną (do kupienia w pasmanterii lub sklepach papierniczych) oraz pompony - razem stworzą zabawne nauszniki. Pokoloruj zapałki lub patyczki do uszu (te dla dzieci mają lepsze zakończenie) i umieść je w rolce, by imitowały ręce bałwana. Przewiąż postać paskiem materiału, by bałwankowi nie było zimno. Zimowa praca plastyczna gotowa!

Śnieżynki z papieru

To jedna z najprostszych propozycji stworzenia zimowych dekoracji - ta praca plastyczna wymaga od ciebie i/lub dziecka przygotowania białego papieru i nożyczek. Kwadratową kartkę złóż kilkakrotnie, aż do momentu, gdy stanie się niewielką bryłą i nacinaj nożyczkami. Pamiętaj o efektownym przycięciu brzegu i wycięciu kilku otworów. Po rozłożeniu uzyskasz jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną śnieżynkę.

Choinkowa praca plastyczna - zima na obrazku

Z papieru i kleju można stworzyć prawdziwe cuda - nie potrzebujesz nawet nożyczek, by stworzyć piękny obrazek zimowy. Stwórz z dzieckiem krajobraz lasu choinkowego lub pojedynczą choinkę. Warto wykreować ją z pojedynczych, naderwanych lub powycinanych kawałków papieru (jeśli dziecko nie operuje jeszcze nożyczkami).

Warto też sięgnąć po watę, która łatwo przykleja się do kartki, imitując śnieg. Na cały obrazek możesz nakleić wycięty z innej kartki szablon okiennicy - wówczas praca uzyska bardziej trójwymiarowy charakter: będzie to piękne zimowe okno - praca plastyczna, którą oprawisz z dumy w ramkę!

Aniołek z plastikowej butelki - praca plastyczna DIY

To kolejny sposób na zimową pracę plastyczną, która jest niemalże hołdem złożonym recyclingowi. Dlaczego? Wykorzystanie plastikowej butelki, jako bazy do stworzenia ozdoby choinkowej, jest niebanalnym pomysłem na zabawę i pracę, którą dziecko może pochwalić się w przedszkolu.

Potrzebujesz:

plastikowej butelki o stożkowym kształcie,

małej bombki (główka aniołka)

dekoracyjnych wstążek prezentowych,

ozdobnego drucika,

kawałek materiału lub sztywnego papieru ozdobnego,

kleju, kleju na gorąco i nożyczek.

Jak zrobić aniołka z butelki?

Butelkę przetnij od góry w poprzek tak, by tworzyła spódnicę. Owiń ją materiałem lub papierem. Korek kilkakrotnie możesz obwiązać sznurkiem i owinąć wstążką prezentową - uformują ją w kształt kokardy. Do ustnika butelki przyklej klejem na gorąco małą bombkę, by imitowała głowę aniołka. Opcjonalnie - jeśli posiadasz ozdobny drucik - uformuj aureolę i przyklej ją do postaci. Spektakularna praca plastyczna zimowa gotowa.

Bałwan z patyczków do uszu

Tym razem propozycja dla dzieci starszych. Bardzo efektowny bałwan, którego wykonanie wymaga trochę wysiłku i cierpliwości. Ale naprawdę warto, bo ozdoba nie dość, że oryginalna to w dodatku bardzo ładna. Patyczki do uszu świetnie sprawdzają się także do malowania i innych prac plastycznych.

Potrzebne materiały:

opakowanie patyczków do uszu,

3 styropianowe kule w różnych rozmiarach,

farby (czarna i pomarańczowa),

nożyczki,

brązowy drucik kreatywny (do nabycia w każdym sklepie z artykułami biurowymi).

Jak zrobić bałwana z patyczków?

Patyczki do uszu przytnij na jedną długość (jeśli korzystasz ze standardowych patyczków przytnij je do ok. 1/3 początkowej długości). Jeden z patyczków zamocz w pomarańczowej farbie, a 9 w czarnej i poczekaj aż wyschną. Największą ze styropianowych kul przytnij na płasko (po to, by bałwan mógł stać). Złóż kule od największej do najmniejszej, możesz połączyć je za pomocą patyczków do uszu, wykałaczek lub skleić.

Przytnij brązowy wycior i włóż go po obu bokach, w ten sposób powstaną ręce bałwana. Wbijaj patyczki w styropianowe kule jeden obok drugiego, zacznij od patyczków czarnych i pomarańczowego, aby stworzyć oczy, nos i buzię bałwan. Białe patyczki wbijaj, aż wszystkie kule będą całkowicie zakryte.

Tekst na podstawie artykułu Joanny Błażałek. Pierwotnie opublikowany 07.01.2013.

