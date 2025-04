Reklama

Zimą nie chce ci się wychodzić na zewnątrz, bo przeraża cię mróz? Na płatki śniegu najlepiej patrzy ci się przez okno, gdy leniwie popijasz herbatę z cytryną lub kawę? A może z zazdrością przeglądasz zdjęcia instagramowych influencerek, które pokazują swoje piękne, ciepłe i przytulne wnętrza? Wiemy, co zrobić, by twoje też takie było! Sprawdź koniecznie!

Zagospodaruj to, co niezagospodarowane

Jesteś tą szczęściarą, która posiada szeroki parapet? Nawet nie wiesz, jaki to skarb. Wykorzystaj go. Wystarczy ciepły, wełniany koc oraz kilka poduszek w ulubionym kolorze. Dodatkowo na parapecie możesz postawić świece, roślinę (np. wrzos lub gwiazdę betlejemską) albo ramkę z ulubionym zdjęciem. Zyskasz nie tylko dodatkową przestrzeń, ale i przytulne miejsce, które może posłużyć do czytania książek lub podziwiania spadających płatków śniegu.

Gra świateł, czyli wszędzie lampki

Lampki i świece budują nastrój, jak nic innego. Pamiętaj o nich zimą, gdy wieczory są dłuższe. Nad kanapą, łóżkiem w sypialni czy w kuchni rozwieś jasne żarówki. Na stoliku postaw kilka zapachowych świec (cynamonowe, czekoladowe i karmelowe to must-have sezonu). Teraz wystarczy już tylko ulubiony serial, świetna komedia romantyczna lub dobra książka oraz pyszna przekąska. My już od jesieni jesteśmy wierne nowej Princessie słony karmel. Sprawdź sama i przekonaj się, że ten wafelek to prawdziwy hit!

Karmelowy koc

Jak się okazuje karmel nie tylko pysznie smakuje w postaci wafelka Princessy. Oprócz tego wpisuje się w trendy wnętrzarskie. Dodatki w kolorach ziemi (beżowe, karmelowe, zielone) to coś, na co powinnaś zwrócić uwagę w sezonie jesień-zima 2018/2019. Pomyśl o kocu, nowym stoliku kawowym, świecznikach lub drewnie, które możesz rozłożyć na podłodze.

Klimatyczna sypialnia!

Sypialnia to twój azyl? Spędzamy tam bardzo dużo czasu. Postaraj się więc, by zimą zachwycała stylem i przytulnym charakterem. Jeśli twoja sypialnia jest niewielka, lepiej zrezygnuj z ciemnych kolorów, które ją dodatkowo przytłoczą i pomniejszą. Zamiast tego pomyśl o jasnych odcieniach, np. bieli, szarości i beżu. Pamiętaj też o detalach, takich jak koce, pledy, dywaniki, poduszki i ramki. Pomyśl też o lampkach ledowych, które dodatkowo sprawią, że twoja sypialnia będzie cieplejsza i bardziej nastrojowa.

Urocza tacka i kubek, czyli wyprawka influencera

Marzysz o karierze influencerki? Uwielbiasz patrzeć na zdjęcia trendsetterek i zastanawiasz się, jak one to robią? My już wiemy! Zimą nie zapomnij o ciepłych skarpetkach, pięknym kubku, świeczniku, drewnianej tacy czy kocu. Te dodatki nie tylko pięknie wyglądają na zdjęciach, ale i są uwielbiane przez innych użytkowników instagrama.

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Princessa