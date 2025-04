Trudno wyobrazić sobie uroczystą kolację wigilijną bez pięknie udekorowanego stołu, ustawionego w pobliżu rozświetlonej choinki. To właśnie na nim znajdzie się 12 potraw wigilijnych, wśród których nie może zabraknąć takich dań jak kapusta z fasolą i grzybami, ryba w galarecie czy wigilijna zupa grzybowa.

Niezależnie od tego, czy jesteś fanką eleganckiego stylu glamour, rustykalnej swobody czy klasycznego połączenia bieli i czerwieni, znajdziesz coś dla siebie.

Spis treści:

Podstawą dekoracji stołu na Wigilię może być biały obrus z dodatkami w kolorze złota lub srebra. Jeśli dopiero planujesz kupno obrusu na Wigilię, wybierz plamoodporny. Nie ma nic gorszego niż plamy z barszczu, które trudno usunąć lub rozlany kompot z suszu, który będzie „zdobił” stół przez resztę wieczoru.

Jeśli chcesz, by wigilijny stół pięknie błyszczał, możesz zdecydować się na dekoracyjny bieżnik. Nie zapomnij także o serwetkach, ale uważaj, by nie przesadzić z ilością połyskujących dodatków. Zamiast wyglądać elegancko, będzie kiczowato.

Na wigilijnym stole nie może oczywiście zabraknąć świec. Na Wigilię lepiej wybrać białe świece, za to świeczniki w złotym kolorze dopełnią całości stylizacji.

Ostatnim elementem, o którym warto pamiętać w dekoracji wigilijnego stołu, jest wieniec lub niewielki stroik. Możesz zdecydować się na klasyczny wianek, sznur pereł lub błyszczące bombki ze wstążkami.

Decydując się na dekorację stołu na Wigilię w stylu glamour, na pewno zauważysz, że wybór dodatków w tych kolorach jest bardzo szeroki. Nie bój się także kompozycji wzbogaconych o różowy akcent.

fot. Adobe Stock

W dekoracjach wnętrz króluje teraz ciemna zieleń i granat połączone ze złotem. Z łatwością kupisz tekstylia i dekoracje w tych kolorach.

Decydując się na biały obrus i granatowe lub ciemnozielone serwety lub odwrotnie (białe serwety na ciemnym obrusie), postaw na złote podtalerze i obrączki na serwetki.

Wyjątkowo modne są ostatnio także złote sztućce, zwłaszcza te matowe. Na co dzień zazwyczaj wybieramy klasyczne srebrne sztućce, a właściwie wykonane ze stali nierdzewnej, tym bardziej warto zdecydować się na nie w święta.

Złote sztućce nie muszą być drogie, jednak biorąc pod uwagę większą liczbę gości, przygotuj się na spory wydatek.

Z ciemnozieloną barwą dodatków doskonale będzie się komponować zieleń gałązek świerkowych, które warto wykorzystać do ozdobienia stołu na Wigilię, a także poszczególnych talerzy.

fot. Adobe Stock

Aby udekorować dom na święta w stylu eko lub rustykalnym, postaw na dodatki z naturalnych materiałów. Wykorzystaj gałązki świerku, ostrokrzewu kolczastego, jemiołę. Możesz także zrobić własne ozdoby z szyszek.

Część osób decyduje się także na rezygnację z wigilijnego obrusu, zastępując go serwetą lub lnianym bieżnikiem. Jeśli chcesz kultywować wigilijne zwyczaje, takie jak wkładanie siana pod obrus, zadbaj o to, by było na nie miejsce.

Jako podstawki pod świece i półmiski wykorzystaj naturalne plastry drewna, np. brzozy.

Świeczki możesz także umieścić w słoiczkach, dekoracyjnie przewiązanych sznurkiem z juty. Sznurek jutowy dobrze sprawdzi się także do przewiązania materiałowych (np. lnianych) serwetek ułożonych na talerzach, czy do tego, by spakować prezenty świąteczne.

Do dekoracji stołu na Wigilię możesz wykorzystać także suszone plastry pomarańczy, cynamon czy jabłka. Te ostatnie mogą posłużyć nawet za świeczniki.

fot. Adobe Stock

Do przystrojenia wigilijnego stołu wykorzystaj również orzechy i klasyczną zastawę.

fot. Adobe Stock

Czerwień czapki św. Mikołaja, skarpet wieszanych na kominku i worka z prezentami, nieodłącznie kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Tworzy także piękny kontrast z bielą zastawy stołowej i obrusu, dlatego tak często pojawia się w dekoracjach wigilijnego stołu.

Wybór dodatków w kolorze czerwieni jest ogromny, jednak zwróć uwagę na jej odcień. Połączenie czerwonych dekoracji we wszystkich możliwych odcieniach, stworzy wrażenie stylistycznego bałaganu. By stół na Wigilię wyglądał elegancko, postaw na kilka akcentów. Mogą to być np. materiałowe serwetki w czerwonym kolorze.

Tekstylne serwety są większe od papierowych i zdecydowanie lepiej się prezentują. Ciemną czerwień możesz zestawić z brązem, ze złotem lub z bielą albo beżem. Pamiętaj jednak, by nie przesadzać z ilością kolorów - zdecyduj się na maksymalnie trzy z nich.

Do dekoracji stołu na Wigilię warto wykorzystać także czerwoną wstążkę oraz żywy kwiat. Te od lat kojarzące się ze świętami to grudnik czyli bożonarodzeniowy kaktus i poinsecja znana jako gwiazda betlejemska.

fot. Adobe Stock

