Najpiękniejsze ozdoby świąteczne do przedszkola to te przygotowane własnoręcznie przez dzieci i opiekunów. Możesz wspólnie z maluchami siąść przy stole i stworzyć piękne ozdoby z papieru, słoików czy gałązek choinek. Zobacz, jakie pomysły możesz wykorzystać.

Filc to doskonały materiał do przygotowywania ozdób. Jest miękki, plastyczny i łatwo się go docina, aby stworzyć perfekcyjne, zimowe kształty. Możesz w ten sposób stworzyć ozdoby na choinkę albo udekorować ścianę w przedszkolu. Wystarczy, że wykorzystać taśmę dwustronną, specjalne plastry albo gąbki montażowe.

Wycięte elementy możesz ze sobą skleić albo zszyć. Czasem warto także użyć takera tapicerskiego, aby elementy trzymały się między sobą - jest to szczególnie ważne, jeśli chcesz przygotować ozdoby trójwymiarowe.

fot. Dekoracje świąteczne przedszkole/Adobe Stock, Oksana_S

Masa solna to bardzo mocny materiał, z którego możesz wyrzeźbić naprawdę piękne ozdoby zimowe. Zamiast niej możesz wykorzystać także modelinę, którą następnie podpieczesz, aby się utwardziła. W ten sposób możesz przygotować ciekawe ozdoby lub bombki choinkowe, a także figurki, które ustawisz na półkach i parapetach.



fot. Dekoracje świąteczne przedszkole/Pinterest

Gotowe ozdoby możesz dowolnie pomalować farbami akrylowymi albo pozostawić w oryginalnej formie. W obu przypadkach będą prezentować się pięknie w towarzystwie świątecznych światełek.

Podczas przygotowywania dekoracji, nie musisz skupiać się tylko na świętach. Możesz wspólnie z maluchami stworzyć ozdoby, które pozostawisz aż do końca zimy. Do ich wykonania wykorzystaj kolorowy filc oraz sznurki.



fot. Dekoracje do przedszkola/Pinterest

Dobrym pomysłem będzie także sięgnięcie po koraliki i stworzenie ruchomej ozdoby, która powiesicie przy lampie lub nad drzwiami. Taka ozdoba sprawdzi się także świetnie w domu, nad łóżeczkiem dziecka.

Do przygotowania pięknych ozdób sprawdzi się także słoik. Wystarczy, że "pomalujesz" go przy pomocy sztucznego śniegu, a następnie otulisz zieloną lub złotą wstążeczką. Do środka możesz włożyć lampki LED z ciepłym światłem, a także watę, imitującą śnieg. Sprawdzą się też orzechy włoskie.



fot. Dekoracje do przedszkola/Pinterest

Możesz wykorzystać także żywe lub sztuczne gałązki choinek, a także owoce jarzębiny. Taki słoik najlepiej postawić na parapecie lub dekoracyjnym stoliku.

Choinka w przedszkolu na pewno zrobiłaby świąteczny klimat, jednak nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Dzieci są żywiołowe i niektóre elementy drzewka mogą okazać się dla nich niebezpieczne. Niezabezpieczoną dobrze choinkę maluchy mogą także nieumyślnie przewrócić. Ale jeszcze nic straconego. Można przygotować choinkę bez choinki.



fot. Dekoracje świąteczne do przedszkola/Pinterest

Wystarczy, że sięgniesz po kilka grubych gałęzi i przykleisz je do ściany (końce możesz dodatkowo zabezpieczyć watą lub zielonym filcem). Następnie do gałązek doczep kolorowe lub jednolite światełka i choinka bez choinki gotowa.

Najłatwiejsze do przygotowania będą dekoracje z papieru. Możesz postawić na tradycyjne łańcuchy albo kolorowe ozdoby w kształcie choinek, Mikołajów czy prezentów. Świetnie wyglądają także bombki i bożonarodzeniowe gwiazdy wycięte z papieru.

fot. Dekoracje świąteczne z papieru/Adobe Stock, elena_hramowa

Możesz postawić także na kreatywne origami. Pokaż maluchom instrukcję i wspólnie spróbujcie zagiąć papier tak, aby przypominał Mikołaja, renifera lub cokolwiek tylko kojarzy się Wam ze świętami.

