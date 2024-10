Kiedy warto stosować złote mleko i jak je przygotować w różnych wariantach

fot. Adobe Stock, sonyakamoz

Złote mleko to połączenie mleka (zwierzęcego lub roślinnego), kurkumy, goździków, cynamonu, imbiru i miodu lub syropu z agawy. Jest to niezwykle aksamitny napój o korzennym smaku, nie do podrobienia. Złote mleko stosowane jest szeroko w diecie makrobiotycznej, czyli diecie dbającej o balans Ying i Yang.

Napój wywodzi się z medycyny ajurwedyjskiej, w której jest stosowany od wieków. Złote mleko ma szerokie właściwości. Picie złotego mleka jest zalecane w sezonie jesienno-zimowym, ponieważ napój doskonale rozgrzewa, jest pomocny w leczeniu przeziębień, a także poprawia przemianę materii i wspomaga dobre samopoczucie.

Sprawdź, jak przygotować oryginalne złote mleko z kurkumą, cynamonem i imbirem. Niżej znajdziesz przepisy na inne odmiany złotego mleka, które różnią się dodatkami, a przez to i działaniem.

Składniki:

250 ml napoju migdałowego niedosładzanego (potocznie zwanego mlekiem migdałowym) lub mleka krowiego,

½ łyżeczki kurkumy,

1 cm kawałek świeżego imbiru lub ½ łyżeczki imbiru w proszku,

¼ łyżeczki cynamonu,

1 łyżeczka syropu z agawy lub miodu,

½ łyżeczki mielonych migdałów lub płatki migdałowe do posypania.

Sposób przygotowania:

Napój migdałowy podgrzej w rondelku. Przygotuj nieduży słoik i przelej do niego ciepły napój migdałowy. Dosyp kurkumę, cynamon i imbir. Dodaj syrop z agawy. Zakręć szczelnie słoik i wymieszaj. Przelej do szklanki i podawaj z posiekanymi migdałami lub płatkami migdałowymi.

Złote mleko ajurweda: przepis

Złote mleko, zgodnie z dietą ajurwedyjską, balansuje wszystkie trzy dosze (typy konstytucyjne ciała). Najlepiej do jego przygotowania użyć mleka organicznego od zaprzyjaźnionego rolnika. Nie masz do niego dostępu? Użyj „mleka” migdałowego.

Składniki:

szklanka mleka,

½ łyżeczki kurkumy,

szczypta pieprzu mielonego,

1-2 łyżeczki masła ghee (opcjonalnie),

1-2 daktyle (opcjonalnie),

szczyptę kardamonu (opcjonalnie),

szczyptę cynamonu (opcjonalnie),

pół łyżeczki miodu (do przestudzonego złotego mleka (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Kilka minut gotuj mleko lub „mleko” migdałowe z kurkumą i pieprzem. Po zdjęciu z ognia możesz dodać opcjonalne składniki, miód na samym końcu do wystudzonego napoju, aby nie stracił swoich wartości zdrowotnych.

Złote mleko z czosnkiem

To bardzo dobra wersja złotego mleka na przeziębienie. Można jeszcze dodać miód, ale wyłącznie po ostudzeniu napoju. W wersji bez miodu należy pić małymi łyczkami, mocno ciepły napój.

Składniki:

szklanka mleka lub napoju roślinnego,

pół łyżeczki kurkumy,

1-2 ząbki czosnku,

łyżeczka masła klarowanego lub oleju kokosowego,

łyżeczka miodu (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Jeśli nie użyjesz miodu, mleko z kurkumą zagotuj. Przelej do szklanki i dodaj do napoju przeciśnięty przez praskę czosnek. Zamieszaj, gotowe. Jeżeli chcesz użyć miodu, podgrzej mleko do 40 stopni, przelej do szklanki i doda kurkumę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Na końcu dodaj miód i całość dokładnie wymieszaj.

Złote mleko z szafranem

Taka kombinacja składników może być pomocna jako remedium na stres, skurcze menstruacyjne i wzdęcia.

Składniki:

szklanka mleka lub napoju roślinnego,

pół łyżeczki kurkumy,

pół łyżeczki masła klarowanego lub oleju kokosowego,

szczypta mielonego szafranu.

Sposób przygotowania:

Pogotuj mleko z szafranem przez kilka minut. Przelej do szklanki, dodaj szafran i bardzo dobrze wymieszaj, aż szafran się rozpuści. Na koniec dodaj masło klarowane i zamieszaj. Pij mocno ciepłe, ale nie gorące.

Złote mleko: przepis na pastę

Możesz zawczasu przygotować sobie pastę kurkumową, aby móc ją dodawać do mleka lub np. do owsianki w ilości 1 łyżeczki.

Składniki:

pół szklanki wody,

łyżeczka oliwy,

3 łyżki mielonej kurkumy,

3 szczypty mielonego imbiru,

2 szczypty czarnego mielonego pieprzu.

Sposób przygotowania:

Wlej wodę do garnuszka i dodaj wszystkie przyprawy. Bardzo dokładnie rozmieszaj je w wodzie. Doprowadź mieszaninę do wrzenia i gotuj 8 minut, cały czas mieszając. Mieszanka powinna mieć po tym czasie konsystencję pasty. Nie ma? Odparuj więcej wody lub rozrzedź ją odrobiną wody. Przełóż do małego słoiczka, wystudź, zakręć i przechowuj w lodówce.

Wskazówka: złote mleko na zimno

Złote mleko możesz też przygotować w wersji na zimno. Skorzystaj z pierwszego przepisu, ale nie podgrzewaj napoju migdałowego, a do słoika dorzuć kostki lodu. Możesz także dodać łyżkę soku z cytryny, dzięki temu uzyskasz bardziej orzeźwiający smak. Złote mleko można także zamrozić w foremkach do lodów i jeść zamiast deseru.

Za prozdrowotne właściwości złotego mleka odpowiada przede wszystkim kurkuma, żółta przyprawa, jeden ze składników curry. Zdrowotne właściwości kurkumy są znane od wieków. Zawiera ona aktywne biologicznie związki: tumeron i kurkuminę. Tumeron wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a kurkumina to jeden z najsilniejszych na świecie przeciwutleniaczy z grupy polifenoli.

Zdrowotne właściwości złotego mleka:

Dzięki korzennym przyprawom świetnie rozgrzewa .

. Ma silne działanie przeciwzapalne .

. Wspiera odporność organizmu.

Złote mleko: kiedy najlepiej pić?

Złote mleko w medycynie indyjskiej jest stosowane na wiele powszechnych dolegliwości, głównie infekcji, szczególnie tych, pojawiających się w czasie chłodniejszych pór roku. Sprawdza się również w następujących sytuacjach:

Przy uczuciu wyziębienia i przemęczenia.

Przy przeziębieniu i innych infekcjach górnych dróg oddechowych .

. Po intensywnym wysiłku fizycznym, kurkuma łagodzi ból mięśniowy po treningu.

Przy spadku samopoczucia w okresie jesienno-zimowym.

Czy złote mleko jest dobre na sen?

Na pewno nie przeszkodzi w zasypianiu. Nie ma przeciwwskazań do picia złotego mleka na noc, a być może niektórym osobom ułatwi ono zasypianie. Ciepłe mleko lekko syci, rozgrzewa, a zawarty w nim tryptofan (mowa o krowim mleku, ale też ryżowym, migdałowym, sojowym) potrafi ułatwiać zasypianie.

Z kolei kurkumina ma właściwości uspokajające. Aby składniki kurkumy lepiej się wchłaniały do organizmu, warto do napoju dodawać trochę tłuszczu – stąd w przepisach masło klarowane, olej kokosowy czy oliwa.

Złote mleko jest bezpieczne do zastosowania dla większości osób. Istnieją jednak przeciwwskazania do picia tego napoju.

Złote mleko dla cukrzyków nie jest polecane, jeśli jest słodzone. Możesz przygotować je bez syropu z agawy, miodu i innych słodzideł, wtedy cukrzyk może je pić.

Złote mleko składa się z wielu silnych przypraw, jeśli istnieją przeciwwskazania do ich stosowania, nie powinno się też pijać złotego mleka.

Do przeciwwskazań należą:

występowanie kamieni żółciowych,

interakcje któregokolwiek ze składników z przyjmowanymi lekami,

ciąża (w ilości powyżej 1 porcji dziennie),

nadkwasota żołądka,

podrażnienia błony śluzowej żołądka,

alergia na którykolwiek ze składników złotego mleka,

przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych.

