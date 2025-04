Kultowe zapachy Armani Si i Armani Si Passione Éclat co jakiś czas dostępne są w wyjątkowo niskich cenach. Jeśli więc marzyłaś o tym, by poczuć na sobie jeden z najbardziej pożądanych zapachów na rynku, teraz masz okazję. Si to w końcu ponadczasowy klasyk, który rozkochał w sobie kobiety w każdym wieku.

Reklama

Złap swój egzemplarz w promocji, zanim zniknie

W drogerii Rossmann te perfumy są teraz o 40 zł tańsze, ale to nie wszystko. To część większej akcji, bo w promocji jest także wiele innych zapachów. Zdecydowanie warto więc rozejrzeć się na sklepowych i wirtualnych półkach.

A skoro o tym mowa - jest tu pewien haczyk. Perfumy Giorgio Armani dostępne są jedynie w drogerii online i możesz zamówić je bezpośrednio do domu lub wybranego paczkopunktu. Dodatkowo musisz się spieszyć, bo wyprzedają się w mgnieniu oka.

Za każdą z tych buteleczek teraz zapłacisz jedynie 279,99 zł. Regularna cena perfum to 319,99 zł i dotyczy to pojemności 30 ml. Większe pojemności nie są dostępne z rabatem. Promocja trwa do 5 marca lub do wyczerpania zapachów.

fot. Perfumy Giorgio Armani teraz w mega promocji/mat. prasowe

Dlaczego kochamy perfumy Si?

Armani Si to ponadczasowy zapach, który już krótko po premierze stał się symbolem elegancji, pewności siebie i kobiecości. Perfumy te zostały stworzone z myślą o kobietach, które cenią subtelną siłę i nie boją się wyzwań.

To kwiatowa kompozycja z nutami wanilii, paczuli i drzewa dębowego, które razem tworzą niezwykle ciepłe, zmysłowe połączenie, idealne na każdą okazję i porę roku. Jest to zapach idealny na wieczorne wyjścia i specjalne okazje.

Z kolei Armani Si Passione Éclat to nowsza, bardziej drapieżna, a jednocześnie świeża wersja klasycznego Si. Główną rolę grają w nim nuty owocowe: gruszka, cytrusy i czarna porzeczka, które równoważą klasyczną wanilię.

Jest to odświeżona, bardziej energetyczna wersja, która wciąż zachowuje elegancki charakter oryginału, ale dodaje kroplę młodzieńczej rześkości. Obie fiolki warto mieć na toaletce i dopasowywać je do swojego nastroju czy okazji.

Reklama

Czytaj także:

Kultowe perfumy z Rossmanna teraz aż 100 złotych taniej

Ranking 5 najlepszych wiśniowych zapachów

8 odpowiedników luksusowych perfum. Ich cena zwala z nóg