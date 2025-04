Patyczki zapachowe to jeden z najchętniej wybieranych sposobów na wprowadzenie przyjemnego aromatu do wnętrza. Długo pachną i są wydajne, a niekiedy możesz znaleźć je w naprawdę ciekawych cenach. Tak jest w tym przypadku, ponieważ w Rossmannie znajdziesz patyczki za jedyne 11,99 zł.

Reklama

W ostatnich miesiącach patyczki zapachowe stały się również stylowym elementem dekoracyjnym. Eleganckie flakony i minimalistyczny design sprawiają, że świetnie komponują się z nowoczesnymi wnętrzami.

Patyczki zapachowe Domol o zapachu orchidei w promocji

Marka własna Rossmanna, czyli Domol, znana z tanich i dobrych produktów do domu, ma w swojej ofercie także asortyment zapachowy, w tym właśnie patyczki. A te o zapachu orchidei są teraz w świetnej cenie, bo kosztują niecałe 12 zł.

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa do 21 marca lub do wyczerpania zapasów. Ceny mogą się także różnić w zależności od drogerii, ale w sprzedaży online są dostępne w niższej promocyjnej cenie. Warto więc się spieszyć, bo to świetna alternatywa dla perfum do domu w sprayu czy dyfuzorze. Naturalny materiał chłonie olejki eteryczne zawarte w płynie, a następnie uwalniają niezwykły aromat w wybranym pomieszczeniu.

Gdzie postawić patyczki zapachowe z orchideą?

Drewniane patyczki szybko nasiąkają płynem, a następnie odparowuje on do wnętrza. Idealnie sprawdzi się w łazience i toalecie, a także kuchni. Tam zapachy bywają nieprzyjemne, a patyczki skutecznie je maskują, uwalniając przyjemny aromat stopniowo przez długi czas.

Będą też cudownym dodatkiem w sypialni czy salonie. Przyjemny zapach sprawi, że aż miło będzie odpoczywać w danym pomieszczeniu w towarzystwie serialu czy książki.

To także piękna i elegancka, a przy tym minimalistyczna dekoracja mieszkania. Esencja zapachowa łączy w sobie przyjemny, orientalny zapach orchidei, a także soczyste egzotyczne owoce. Całość ma z jednej strony dalekowschodni, a z drugiej - wakacyjny, hawajski klimat.

Czytaj też: perfumy na noc

fot. Patyczki zapachowe o zapachu orchidei w promocji w Rossmannie za 11,99 zł/mat. prasowe

Jak długo pachną te patyczki?

Zapach z patyczków będzie uwalniał się stopniowo przez ok. 3-4 tygodnie. Aby wydłużyć ich trwałość, pamiętaj aby raz na 7-10 dni obrócić patyczki i włożyć do buteleczki końce, które wcześniej uwalniały zapach do wnętrza. W ten sposób zachowasz rotację i patyczki będą równomiernie chłonęły płyn.

Jeśli drewniane patyczki się pobrudzą (niestety lepki płyn zapachowy ma tendencję do przyciągania kurzu), możesz je umyć przy pomocy wody i płynu do naczyń, a następnie wysuszyć na płasko na ręczniku papierowym. Tak przygotowane patyczki włóż z powrotem do buteleczki i ciesz się zapachem.

Czy patyczki mocno pachną?

Patyczki uwalniają co prawda zapach stopniowo, ale jeśli jesteś wrażliwa na perfumy, może być on zbyt mocny. W takiej sytuacji możesz postawić je w miejscu oddalonym od kanapy, stołu czy łóżka (np. wysoko na szafce). Dzięki temu będziesz czuć zapach przez wiele tygodni, ale nie będzie on przytłaczający.

Reklama

Czytaj także:

Sposoby na świeży zapach w łazience

Pachnące saszetki do domu

Te produkty do domu i kosmetyki do ciała pobudzą twoje zmysły