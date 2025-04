Indeks glikemiczny (IG) mleka kokosowego zależy od jakości produktu i użytych dodatków, np. cukru. Najmniejszy indeks glikemiczny będzie miało naturalne, niesłodzone, gęste mleko kokosowe. A najwyższy IG – mleczko kokosowe rzadsze i dosłodzone. Dlatego cukrzyk powinien czytać etykiety produktów i sprawdzać, czy mleczko kokosowe nie zostało dosłodzone.

Reklama

Spis treści:

Są dwa rodzaje mleka kokosowego – pełnotłuste i odtłuszczone, które różnią się zawartością tłuszczu i węglowodanów oraz wody:

pełnotłuste mleko kokosowe ma mniej wody a więcej tłuszczu (24 g/100 g), węglowodanów (6 g/100 g) i białka (2,3 g/100 g),

ma mniej wody a więcej tłuszczu (24 g/100 g), węglowodanów (6 g/100 g) i białka (2,3 g/100 g), odtłuszczone mleczko kokosowe zawiera mniej tłuszczu (14 g/100 g), węglowodanów (3 g/100 g) i białka (1 g/100 g).

Indeks glikemiczny mleka kokosowego wynosi 40-97, więc jest albo niski, średni albo wysoki. A producenci nie mają obowiązku informować o IG swoich produktów. Dla porównania mleko krowie ma indeks glikemiczny 47, a więc niski.

Skąd taka różnica w IG mleka kokosowego?

Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że wysoki indeks glikemiczny ma mleczko kokosowe dosładzane, a niski IG – mleczko kokosowe niesłodzone. To nie my, to naukowcy wysnuli takie wnioski.

Jednak to, co tak naprawdę ma większe znaczenie, to ładunek glikemiczny pokarmów. W przypadku mleka kokosowego jest on niski i wynosi on 4,81, co oznacza, że mleko kokosowe u większości osób nie podnosi szybko poziomu cukru we krwi, za to dostarcza przez dłuższy czas energii. Czy to świadczy o tym, że cukrzyk może je stosować bez umiaru? Nie. Już tłumaczymy.

fot. Mleczko kokosowe IG/ Adobe Stock, Sea Wave

Dieta dla cukrzyka nie powinna zawierać dużych ilości tłuszczu nasyconego, gdyż u cukrzyka wzrasta ryzyko chorób układu krążenia, w tym miażdżycy. Mleko kokosowe, nawet to lżejsze, zawiera sporo tłuszczu nasyconego, więc jadanie go w dużych ilościach dla cukrzyka może nie być korzystne.

100 g gęstego mleka kokosowego dostarcza 24 g tłuszczu, z czego 21 g to tłuszcz nasycony, 6 g węglowodanów i 2,3 g białka oraz 2,2 g błonnika.

Natomiast nie ma przeciwwskazań do używania umiarkowanych ilości mleka kokosowego w kuchni cukrzyka. Zresztą rzadko jada się samo mleczko kokosowe. Najczęściej jest ono dodatkiem do potraw, a indeks glikemiczny całej potrawy często bardzo różni się od IG poszczególnych jej składników. Np. owsianka przygotowana na mleczku kokosowym ma indeks glikemiczny 30-35, czyli niski i jest bezpieczna dla cukrzyka.

To wszystko sprawia, że przy cukrzycy można stosować mleko kokosowe. Najlepiej sięgać po nie 2-3 razy w tygodniu i nie przesadzać z ilością – do 1,5 szklanki danego dnia. Można z jego wykorzystaniem szykować nie tylko owsiankę, ale i smoothie, zupy, potrawy warzywne i mięsne. Trzeba przy tym pamiętać, by całość była odpowiednio zbilansowana także pod względem kalorycznym.

Dodatkowo mleko kokosowe dostarcza wielu cennych składników, w tym żelaza, manganu, potasu, wapnia. Jest też dość kaloryczne, bo w 100 g zawiera ok. 230 kcal. Warto natomiast zwrócić uwagę, aby nie kupować mleka kokosowego słodzonego, bo to już zupełnie inny produkt pod względem indeksu i ładunku glikemicznego.

Źródło: Blerina Shkembi, Thom Huppertz „Glycemic Responses of Milk and Plant-Based Drinks: Food Matrix Effects”, Foods. 2023 Feb; 12(3): 453. doi: 10.3390/foods12030453

Reklama

Czytaj także:

Jak zrobić i wykorzystać mleko kokosowe?

Kurczak w mleku kokosowym na 3 sposoby

3 pomysły na to, czym zastąpić mleko kokosowe