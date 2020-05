Woda alkaliczna - jak zrobić (przepisy), właściwości, zalety i wady

fot. Adobe Stock

Wodę alkaliczną można przygotować samodzielnie w domu. Istnieje kilka sposobów, by zrobić wodę zasadową. Niektóre wymagają jedynie użycia prostych składników, inne - zastosowania profesjonalnych preparatów lub sprzętu.

Przepis na wodę alkaliczną z solą himalajską i cytryną

Wodę zasadową można przygotować z prostych składników, które znajdują się w każdej kuchni. Przepis zakłada odstawienie wody na co najmniej 12 godzin, więc warto przygotować ją np. dzień wcześniej wieczorem.

Składniki:

2 litry przefiltrowanej wody,

1 łyżka soli himalajskiej,

1 cytryna.

Sposób przygotowania:

Cytrynę dokładnie umyj, wyparz w gorącej wody i pokój w plasterki. Do wody dodaj sól himalajską. Wymieszaj niemetalową łyżeczką. Dodaj plasterki cytryny. Odstaw wodę na 12 godzin. Powinna stać w temperaturze pokojowej.

Przepis na wodę alkaliczną z sodą oczyszczoną

Łatwy przepis na wodę alkaliczną, którą można wypić zaraz po przygotowaniu.

Składniki:

1/2 litra przefiltrowanej wody,

1/4 łyżeczki sody oczyszczonej.

Sposób przygotowania:

Dodaj sodę do wody. Wymieszaj niemetalową łyżeczką. Wypij po przygotowaniu.

Krople zasadowe

Jednym z najprostszych sposobów przygotowania wody zasadowej, jest dodanie do przefiltrowanej wody kropli zasadowych wg instrukcji producenta produktu. Krople zasadowe do przygotowania wody alkalicznej można kupić w aptekach, sklepach ze zdrową żywnością oraz sklepach internetowych.

Jonizator wody alkalicznej

Wodę jonizowaną można również przygotować przy użyciu jonizatora. To niewielkie urządzenie, które przypomina dzbanek elektryczny ze specjalnymi diodami. Umożliwia przeprowadzenie procesu jonizacji wody, w wyniku którego otrzymuje się wodę zasadową w krótkim czasie. Cząsteczki kwasowe wody są oddzielane od cząsteczek zasadowych. Woda kwaśna jest oddzielana od tej do picia.

Woda alkaliczna różni się od zwykłej wody odczynem. Woda zasadowa charakteryzuje się wyższą wartością pH niż zwykła woda. Odczyn zwykłej wody jest neutralny i wynosi 7,5 pH. Woda alkaliczna ma odczyn zasadowy, czyli wyższy niż 7,5 pH.

Zalety wody alkalicznej

Zwolennicy picia wody alkalicznej z Japonii, Korei Południowej i USA przekonują, że działa ona przeciwutleniająco, a więc wspomaga walkę z wolnymi rodnikami tlenowymi, przyspieszającymi starzenie się komórek organizmu. Zapewniają, że dzięki temu możliwe jest również zapobieganie chorobom cywilizacyjnym : nowotworom, chorobom serca i naczyń krwionośnych oraz nerwowych. Jednak warto zaznaczyć, że nie ma badań naukowych, które potwierdzałyby antynowotworowe działanie wody alkalicznej.

tlenowymi, przyspieszającymi starzenie się komórek organizmu. Zapewniają, że dzięki temu możliwe jest również : nowotworom, chorobom serca i naczyń krwionośnych oraz nerwowych. Jednak warto zaznaczyć, że nie ma badań naukowych, które potwierdzałyby antynowotworowe działanie wody alkalicznej. Woda alkaliczna może odkwasić organizm , wówczas gdy nasza dieta jest oparta na produktach mięsnych, białkowych i bardzo przetworzonych. Wspomaga tym samym detoksykację organizmu. Utrzymanie właściwego pH krwi warunkuje równowagę kwasowo-zasadową, co zapobiega różnym chorobom.

, wówczas gdy nasza dieta jest oparta na produktach mięsnych, białkowych i bardzo przetworzonych. Wspomaga tym samym detoksykację organizmu. Utrzymanie właściwego pH krwi warunkuje równowagę kwasowo-zasadową, co zapobiega różnym chorobom. Woda zasadowa dobrze - lepiej niż zwykła woda - wpływa na nawodnienie organizmu .

. Warto wiedzieć, że picie wody alkalicznej może również zmniejszyć ryzyko próchnicy zębów.

Wady wody alkalicznej

Picie wody jonizowanej nie tylko neutralizuje kwaśne pH krwi, ale także kwaśne pH soków żołądkowych. Może to doprowadzić do niestrawności , a także zaburzeń wchłaniania składników odżywczych z pożywienia.

, a także zaburzeń wchłaniania składników odżywczych z pożywienia. Przyjmując wodę alkaliczną, nie zaleca się zażywać suplementów mineralnych jednocześnie z wodą alkaliczną i żywnością o podobnych właściwościach (świeże warzywa i owoce), gdyż wtedy minerały się nie wchłoną.

mineralnych jednocześnie z wodą alkaliczną i żywnością o podobnych właściwościach (świeże warzywa i owoce), gdyż wtedy minerały się nie wchłoną. Pamiętajmy też, że zalkalizowanie organizmu nie zdrowe. Gdy do tego dojdzie – wówczas mówimy o alkalozie, czyli wysokim poziomie zasad we krwi. Jej leczenie jest trudniejsze niż opanowanie kwasicy (nadmiaru kwasów we krwi).

Jeśli chcesz zneutralizować kwasy w organizmie, to oprócz wody alkalicznej możesz pić świeżo wyciśnięte soki z warzyw i owoców, wykluczyć z diety biały cukier i słodycze oraz zrezygnować z kawy, kolorowych napojów, coli, piwa i oranżad.

Możesz też zapoznać się z zasadami diety alkalicznej, by wspomóc swój organizm w walce z zakwaszeniem. A jak wiadomo – zakwaszenie organizmu – to prawdopodobnie jedna z ważniejszych przyczyn współczesnych chorób. Zanim jednak do tego przystąpisz, poradź się lekarza i doświadczonego dietetyka.

Wodę alkaliczną ma w swojej ofercie wielu producentów. Możesz sięgnąć po gotowy produkt sklepowy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.05.2013

