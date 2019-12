Soda oczyszczona - zastosowanie w domu. Do czego wykorzystać sodę?

fot. Adobe Stock

Sodę oczyszczoną zazwyczaj kupujemy w niewielkich torebkach i używamy głównie w kuchni. Ale soda służy nie tylko do spulchniania ciasta - poznaj inne zastosowanie sody oczyszczonej. Ta wiedza przyda ci się m.in. podczas domowych porządków!

Czy wiesz, że soda oczyszczona to naturalny wybielacz do tkanin? Możesz ją stosować za każdym razem do prania białych ubrań bez obawy o to, że je zepsuje!

Wystarczy, że do każdego prania wsypiesz pół szklanki sody oczyszczonej. Domowy wybielacz do tkanin przygotujesz także z wody utlenionej, aspiryny lub octu.

Pamiętaj jednak, by sodę sypać do szufladki na proszek, a nie bezpośrednio na tkaninę. Soda oczyszczona do prania sprawdza się świetnie!

Zapewne słyszałaś (a może nawet praktykowałaś) czyszczenie srebra za pomocą soli kuchennej? Jeszcze lepiej do czyszczenia srebrnych sztućców oraz biżuterii nadaje się soda oczyszczona!

Wystarczy, że szklane naczynie wyłożysz folią aluminiową, włożysz srebrne przedmioty, zasypiesz sodą oczyszczoną i zalejesz gorącą wodą. Odczekaj 15 minut, a następnie przetrzyj miękką szmatką (to ważne, żeby nie porysować powierzchni srebra!) - srebro będzie lśnić jak nowe!

Jeśli nie wiesz jak wyczyścić piekarnik, zastosuj sodę oczyszczoną. Doskonale usuwa tłuszcz i inne zabrudzenia. W podobny sposób możesz rozprawić się z fugami w łazience - czyszczenie fugi silikonowej pastą z sody oczyszczonej i octu jest proste, skuteczne i ekologiczne.

Warto wiedzieć też, że soda oczyszczona udrażnia rury - wystarczy raz na jakiś czas wsypać do odpływu opakowanie sody oczyszczonej i zalać wrzątkiem.

Sodę oczyszczoną do innych celów niż wyłącznie spożywcze warto kupować w większych opakowaniach. Zaoszczędzisz w ten sposób na wybielaczu czy odkamieniaczu.

Twarda woda sprawia, że z czasem na ściankach czajnika grubą warstwą odkłada się kamień. Picie wody z kamieniem nie jest zdrowe, dlatego warto pozbywać się go na bieżąco.

Aby odkamienić czajnik wystarczy soda, kwasek cytrynowy lub ocet. Na pewno jeden z tych składników masz pod ręką! Zastosowanie sody oczyszczonej do odkamieniania czajnika jest proste: wystarczy wsypać do czajnika kilka łyżek sody i odstawić na 15 minut.

Pamiętaj, by potem dokładnie umyć i wypłukać czajnik - soda oczyszczona ma charakterystyczny zapach. A może wolisz inny sposób? Wypróbuj czyszczenie czajnika elektrycznego za pomocą octu, coca-coli lub folii aluminiowej. PS czy wiesz, że folia aluminiowa zastosowanie ma nie tylko do pieczenia?

Z nieprzyjemnym zapachem w lodówce, szafie a nawet butach także doskonale radzi sobie soda oczyszczona! Wystarczy wysypać trochę sody na półkę w szafie, lodówce lub do buta. Kolejnego dnia można już zabrać sodę, zdąży wchłonąć brzydkie zapachy.

Miejscem, które w domu generuje dużo nieprzyjemnego zapachu jest także szafka z koszem na śmieci. Po wyrzuceniu śmieci, ścianki śmietnika przetrzyj gąbką namoczoną w roztworze wody z sodą.

Soda oczyszczona ma zastosowanie w kosmetyce, w dodatku w prosty sposób sama możesz wykorzystać ją do dbania o urodę. Maseczka z sody oczyszczonej oczyszcza skórę, zwęża pory i reguluje wydzielanie sebum.

Soda oczyszczona na włosy także działa wszechstronnie: dokładnie myje i pomaga pozbyć się niechcianego koloru.

Na pewno słyszałaś też o zastosowaniu sody do wybielania zębów. Popularne wybielanie zębów sodą jest niebezpieczne - łatwo możesz w ten sposób zniszczyć szkliwo i nabawić się nadwrażliwości zębów.

Soda oczyszczona ma też wiele zastosowań w medycynie naturalnej.

Zastosowanie sody oczyszczonej dla zdrowia:

łagodzi miejsca ukąszenia owadów;

przynosi ulgę przy oparzeniach słonecznych;

roztwór wody z sodą zmniejsza pieczenie w infekcjach układu moczowego;

jako płukanka łagodzi ból gardła.

Zastosowań sody oczyszczonej jest wiele: soda oczyszczona sprawi, że biszkopt wyrośnie wysoki, a domowe porządki nie będą już sprawiać kłopotu.

Cena sody oczyszczonej jest niska - do celów spożywczych zwykle kupujemy ją w małych torebkach. Torebka sody oczyszczonej kosztuje około 2 zł, ale można kupić ją także w większych opakowaniach, np. o wadze 1 czy 5 kg.

Cena sody oczyszczonej o wadze 1 kilograma zaczyna się już od 5 złotych. Jeśli tylko masz miejsce do przechowywania, warto kupić większą ilość. Soda oczyszczona przyda się także do zrobienia własnych kul do kąpieli.

