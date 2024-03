Pyłek pszczeli to cud natury o wielu właściwościach prozdrowotnych. Sprawdź, jak go stosować z korzyścią dla zdrowia i urody

fot. Adobe Stock, Наталья Соколова

Pyłek pszczeli, znany też jako pyłek kwiatowy, posiada wiele cennych dla zdrowia i urody właściwości. Znany jest od tysięcy lat i ceniony m.in. za właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Jedną z zalet spożywania pyłku pszczelego jest wspomaganie odchudzania. Zobacz, dlaczego warto włączyć pyłek kwiatowy do diety, nie tylko odchudzającej.

Spis treści:

Pyłek pszczeli (pyłek kwiatowy) to produkowane przez kwiaty męskie komórki rozrodcze, znoszone do ula przez pszczoły. Pyłek mieszany ze śliną i nektarem, składany jest w komórkach plastra. Przez rok od jednej rodziny pszczelej można pozyskać od 1 do maksymalnie 7 kg pyłku pszczelego, więc produkt ten jest niezwykle cenny.

Pszczoły korzystają z pyłku pszczelego w czasie niedostatku, a także na bieżąco, zaspokajając swoje potrzeby pokarmowe.

Z roślin miododajnych pszczoły zbierają zarówno nektar, jak i pyłek kwiatowy, zaś z innych roślin (np. z kukurydzy, maku, łubinu) – sam pyłek.

Następnie pyłek kwiatowy umieszczony w zasklepionych komórkach plastra ulega fermentacji beztlenowej, w wyniku czego tworzy się kwas L-mlekowy, będący dla pszczół źródłem białka. Nazywa się go pierzgą. Pszczołom służy m.in. do produkcji mleczka pszczelego.

Kolor pyłku pszczelego zależy od rodzaju roślin, z jakich jest pozyskiwany. Może być żółty (taki właśnie jest najczęściej), brązowy, biały, a nawet czarny. Pyłek pszczeli może mieć powierzchnię chropowatą lub lepką.

Ceny pyłku pszczelego

Dobrej jakości pyłek pszczeli można dostać od pszczelarzy. 1 kg produktu kosztuje średnio 75 zł. Znaleźć można oferty zarówno za ok. 60 zł, jak i takie za 100 zł za kilogram.

Podajemy wartości odżywcze pyłku pszczelego wraz z zawartością witamin i mikroelementów w łyżeczce produktu (5 g):

kalorie – ok. 16 kcal,

białko – 1,2 g,

węglowodany – 2,17 g,

tłuszcz – 0,25 g,

witamina C – 2,4 mg,

żelazo – 0,36 mg,

potas – 32,1 mg.

Poza tym zawiera niewielkie ilości wapnia, witamin B i magnezu.

Pyłek pszczeli to naturalny produkt, którego nie da się podrobić, by stworzyć jego syntetyczny odpowiednik. Posiada właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, antyoksydacyjne, a nawet przeciwnowotworowe.

Spożywanie pyłku pszczelego przynosi wiele korzyści. Wymieniamy te, które mu się przypisuje i te potwierdzone naukowo – te zaznaczamy pogrubieniem.

działa antyoksydacyjne,

działa przeciwzapalnie,

działa przeciwbakteryjnie,

działa ochronnie na wątrobę,

działa ochronnie na nerki,

korzystnie wpływa na zdrowie jelit,

może łagodzić objawy menopauzy,

pomaga obniżyć poziom cukru we krwi,

hamuje procesy starzenia się skóry,

kosmetyki z dodatkiem pyłku pszczelego poprawiają elastyczność skóry,

pomaga zapobiegać syndromowi metabolicznemu,

poprawia przemianę materii,

łagodzi skutki ostrych zaparć,

zapobiega miażdżycy,

wzmacnia naczynia włosowate,

leczy stany zapalne jamy ustnej,

zwiększa poziom żelaza w surowicy krwi,

pomaga oczyszczać organizm,

wspomaga walkę z nadwagą,

działa uspokajająco, poprawia samopoczucie,

łagodzi objawy głodu alkoholowego,

zwiększa koncentrację,

obniża stres i napięcie nerwowe,

stosowany z miodem działa przeciwalergicznie – łagodzi objawy astmy, kataru siennego,

zapobiega poronieniom,

pozytywnie wpływa na płodność,

zapobiega przeziębieniom i grypie, łagodzi objawy infekcji,

wspomaga leczenie nadciśnienia,

odżywia włosy i zapobiega ich wypadaniu,

zwiększa uczucie sytości.

Pyłek pszczeli uważa się też za produkt wspomagający odchudzanie. Pyłek kwiatowy zawiera aminokwasy, które pomagają spalać komórki tłuszczowe w organizmie oraz lecytynę, która zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej w organizmie.

Przeciwwskazaniem do stosowania pyłku pszczelego jest alergia na produkty pszczele. Jeśli więc reagujesz alergią na miód, nie stosuj pyłku pszczelego.

Najczęstszymi objawami alergii na pyłek i inne produkty pszczelego pochodzenia są:

katar,

zaczerwienienie oczu,

wysypka,

biegunka,

mdłości,

ból głowy.

Rzadziej zdarzają się zaburzenia oddychania.

Pyłku pszczelego nie należy podawać dzieciom przed ukończeniem 3. roku życia.

fot. Jak stosować pyłek pszczeli/Adobe Stock, Fascinadora

Pyłek kwiatowy najlepiej spożywać przed jedzeniem, dzieląc na kilka porcji (np. na 3 w ciągu dnia) mieszając go z miodem, wodą lub z mlekiem. Wymieszany z płynem pyłek należy dokładnie przeżuwać, aby przyswoić jak najwięcej cennych składników pyłku pszczelego. Pyłek kwiatowy zaspokoi twoją ochotę na słodkie i na podjadanie – dzięki niemu dłużej będziesz czuła się syta.

Pyłek kwiatowy możesz też dodać do posiłku, np. do koktajlu odchudzającego lub do owsianki.

Pyłek pszczeli do herbaty:

By wzmocnić organizm, można przygotować specjalny napój. Wystarczy łyżkę pyłku zalać ciepłą herbatą i dodać troszkę miodu. Wymieszać, odstawić na noc, a rano wypić na czczo.

Dawkowanie pyłku pszczelego

Zalecane dzienne dawkowanie pyłku pszczelego:

dorośli w celach leczniczych: 30-40 g pyłku (2 łyżki),

w celach leczniczych: 30-40 g pyłku (2 łyżki), dzieci powyżej 12 lat i dorośli profilaktycznie: 20 g pyłku (4 łyżeczki),

i dorośli profilaktycznie: 20 g pyłku (4 łyżeczki), dzieci 6-12 lat : 15 g pyłku (3 łyżeczki),

: 15 g pyłku (3 łyżeczki), dzieci 3-5 lat: 10 g pyłku (2 łyżeczki).

Jak długo stosować pyłek pszczeli?

Różne źródła podają różne informacje, ale pyłek pszczeli zaleca się stosować od 4 tygodni do 3 miesięcy. Zwykle środowiska pszczelarskie i medyczne zalecają stosowanie pyłku pszczelego przez 30 dni. Taki czas trwania kuracji jest uważany za bezpieczny dla osób, które nie są uczulone na ten produkt.

Długotrwałe przyjmowanie pyłku pszczelego może u niektórych osób wywołać skutki uboczne:

bóle brzucha,

utratę apetytu,

szybkie tycie,

zaburzenia oddychania,

świąd skóry,

wybroczyny,

zaburzenia czucia,

osłabienie mięśni.

Jeśli wystąpią takie objawy, należy skonsultować się z lekarzem.

Czy pyłek pszczeli może się przeterminować?

Tak, pyłek pszczeli może się przeterminować. Suszony pyłek pszczeli ma maksymalnie roczny termin przydatności do spożycia. Zdarza się jednak, że przed upływem tego terminu pyłek ulega zepsuciu. Tak się dzieje, gdy dostanie się do niego wilgoć. Zepsuty pyłek pszczeli zaczyna pleśnieć. Nie należy używać takiego produktu, nawet po pozbyciu się części pyłku pokrytego pleśnią. Jeśli widać pleść, to grzybnia jest już w całym produkcie i może zaszkodzić.

Jak przechowywać pyłek pszczeli?

Należy trzymać go w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i zacienionym miejscu. Nie należy wystawiać go działanie wilgotnego powietrza ani promieni słonecznych, gdyż może stracić część swoich właściwości lub zacząć się psuć.

fot. Jak rozpoznać prawdziwy pyłek pszczeli/Adobe Stock, Volodymyr Shevchuk

Nie ma sposobu, żeby na oko ocenić, czy pyłek jest prawdziwy. Może tego dokonać ewentualnie pszczelarz. Zwykły człowiek ma małe szanse.

Prawdziwy pyłek pszczeli ma postać drobnych ziarenek w różnych odcieniach żółtego koloru – od jasnego po niemal brązowy. Mogą trafić się tez ziarenka czarne, filetowe, niebieskie, filetowe czy czerwone, gdyż pyłek różnych kwiatów może mieć różną barwę.

Niska cena pyłku może sugerować, że produkt nie jest najwyższej jakości, ale wysoka cena wcale nie gwarantuje najwyższej jakości. Dlatego najlepiej kupować pyłek od zaprzyjaźnionego pszczelarza.

Artykuł pierwotnie opublikowano 5.05.2021 r.

