Najlepiej zarabiające gwiazdy 2012 roku

Gdy weźmiemy pod uwagę, że prowadzone przez Magdę Gessler (zarobiła ok. 4 mln złotych) programy przyniosły stacji TVN aż 131 milionów zysku z emisji reklam, to jej honorarium nie wydaje się już aż tak wielkie. Tym bardziej że od macierzystej stacji restauratorka zainkasowała „jedynie” pół miliona złotych. Według doniesień prasowych cztery razy więcej zarobiła na swoich restauracjach (jak widać nie trzeba tam robić żadnej rewolucji!). Do tego należy jeszcze doliczyć 500 tysięcy z reklamy środka Ulgix oraz gaże za książki kucharskie i dochody z firmy MG Home produkującej akcesoria kuchenne.