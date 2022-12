Związek bez przyszłości: 9 oznak, że czas to zakończyć. Sprawdź, czy powinnaś z nim zerwać.

fot. Adobe Stock/auremar

Każda z nas chce być kochana i rozumiana. Bywa, że przez to pragnienie nie widzimy, iż tkwimy w związku, który nie ma sensu. Nawet jeśli jesteś zakochana po uszy i nie widzisz świata bez mężczyzny, do którego wzdychasz, zapoznaj się z oznakami świadczącymi o tym, że nic z tego nie będzie.

Związek bez przyszłości nie ma racji bytu, ponieważ oboje tkwicie w pokoju bez klamek. Być może w takim właśnie jesteś, lecz nie widzisz tego na pierwszy rzut oka, gdyż świat przysłaniają ci różowe okulary. Musisz również wiedzieć, kiedy facet cię pożąda, a kiedy niekoniecznie. Dlatego, po czym poznać, że związek nie ma przyszłości?

Jednostronne zaangażowanie

Romantyczna randka, wspólny weekendowy wyjazd, wieczorny spacer po parku… To wszystko twoja zasługa? Jeśli tylko ty organizujesz wam wolny czas i dbasz o to, abyście spędzili go w jak najbardziej atrakcyjny sposób, jest to sygnał, że ten facet nie ma nic wspólnego z wymarzonym księciem z bajki. A na pewno nie jest z twojej bajki.

Chęć stwarzania pozytywnych, niezwykłych sytuacji, które będziecie wspominać przez lata to coś, co przejawia mężczyzna, któremu na tobie zależy. Nie daj się zwieść wymówkom o braku pieniędzy czy czasu. Zakochany facet zrobi wszystko, by sprawić ci przyjemność. Wasze randki nie muszą pochłaniać ogromnej sumy pieniędzy. Czasem chodzi o to, żeby ze sobą pobyć. Pamiętaj, że chcieć, to móc, a jeśli on się nie angażuje, to najwyraźniej tego nie chce. Związek to gra zespołowa, która wymaga zaangażowania obu stron.

Brak planu na przyszłość

Twój mężczyzna żyje dniem, chwilą? Nie myśli o tym, co będzie za miesiąc, rok? Chyba nie trzeba ci mówić, że to nie jest facet dla ciebie? O ile marzycielstwo i fantazja mogą być pociągające, o tyle brak jakichkolwiek planów świadczy o niedojrzałości i lekkomyślności, a także często – o braku ambicji.

Jeśli chcesz mieć pełne wrażeń życie, oczekuj planu, jak te wrażenia zdobyć. Może się zdarzyć też tak, że twój mężczyzna ma plan, ale jest na tyle niejasny, że bardzo często ulega modyfikacjom. Wiedz o tym, że jego niezdecydowanie przysporzy ci sporo emocji oraz... siwych włosów. Jeśli jednak z jego strony są jasne i wyraźne plany, ale nie ma w nich ciebie, definitywnie – pożegnaj się z gościem.

Złe relacje i konflikty z innymi ludźmi

Między wami układa się wspaniale, ale… twój mężczyzna ma złe relacje z rodzicami, nie ma prawdziwych przyjaciół, źle traktuje dzieci, nie potrafi opiekować się zwierzętami? Jeśli masz ochotę, przyjrzyj się bliżej tym sprawom.

Z reguły jednak takie sygnały nie wróżą zbyt dobrze waszemu związkowi. Złe traktowanie rodziców to sygnał, że twój partner nie radzi sobie z przeciwnościami losu i kiedy przyjdzie kryzys, może potraktować cię podobnie. Brak szacunku, nieodpowiadanie na potrzeby, unikanie odpowiedzialności – czy na pewno tego od niego oczekujesz? A co z jego przyjaciółmi? Przyjrzyj się dobrze temu, jak twój ukochany spędza czas z kolegami, o czym rozmawiają, jak się wobec siebie zachowują. To również ważne, czy w przypadku kryzysu w waszym związku ma kogoś, do kogo może się zwrócić o wsparcie.

Więcej słów niż czynów

Kocha, wspiera, możesz na niego liczyć… Bateria twojego telefonu nie wytrzymuje tego natłoku informacji i zbyt szybko się wyczerpuje? I bardzo dobrze, bo nie powinnaś faszerować się słowami, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.

Pamiętaj, jeśli facet pisze do ciebie o miłości, a w momencie, gdy go potrzebujesz, zapada się pod ziemię, nie będziesz miała z nim łatwego życia. Lepiej zrezygnuj od razu i poczekaj na kogoś, komu na tobie naprawdę zależy.

Brak ambicji

Twój mężczyzna bardzo by chciał zrobić coś ze swoim życiem, ale wszystko sprzymierzyło się przeciwko niemu? Nie ma pracy, nie może się realizować? Oczywiście, możesz mu współczuć, ale zastanów się, czy nie powinnaś współczuć sama sobie. Czy brak pracy to na pewno przypadek? A może on wcale nie chce jej mieć? Czy wszystkie przeciwności losu nie wynikają może z apatii, braku ambicji... lenistwa?

Przemyśl to i jeżeli ten stan się pogłębia, zrezygnuj z takiego związku dla swojego dobra. Mężczyzna, który robi z siebie ofiarę, nie ma pracy, nie potrafi jej znaleźć ani utrzymać, nie będzie dla ciebie wsparciem w żadnej sytuacji życiowej, ponieważ brak dyscypliny i ambicji nie prowadzą do niczego dobrego. Przynajmniej nie dla ciebie.

Więcej bierze, niż daje

Zapłaciłaś za obiad w restauracji, do której cię zaprosił, bo on akurat zapomniał portfela? W porządku, jeśli miało to miejsce raz, a dodatkowo możesz liczyć na zwrot pieniędzy. Jeśli mężczyźnie zdarza się to kilkakrotnie, wiedz, że to nie przypadek.

Prawdopodobnie znalazłaś sobie utrzymanka. Tu nie chodzi o pieniądze (nie bądź podatna na takie tłumaczenia), ale o honor. Jeśli mu na tobie zależy, nie pozwoli, żebyś poczuła się niekomfortowo. Co więcej, będzie chciał dać ci to, co najlepsze. Zadba też o każdy szczegół waszych randek.

Nie ma ochoty na zbliżenia

Brak gry wstępnej, unikanie zbliżeń. Nie ma faceta, który zrezygnowałby z seksu z kobietą, którą kocha. Jeśli twój partner jednak tak się zachowuje, macie problem. Nie pociągasz go, a to już chyba wiarygodny dowód, że pod żadnym pozorem nie powinnaś angażować się w taki związek.

Jest rozchwiany emocjonalnie

Rozchwianie emocjonalne przypisywane jest najczęściej kobietom. Jak się okazuje, panowie również mają problemy z określeniem, czego naprawdę chcą. Popadają ze skrajności w skrajność. Raz ubóstwiają nas i chwalą pod niebiosa, innym razem nie odzywają się przez kilka dni, bo potrzebują czasu.

Pamiętaj, że pewny swoich uczuć mężczyzna nie pozwoli ci czekać, bo będzie się bał, że tak wspaniała kobieta, jak ty zniknie mu sprzed nosa. Będzie pewny, że chce właśnie ciebie i nie wycofa się z wcześniej złożonych obietnic.

Problem z wyrażaniem uczuć

Problemy te świadczą często o niedojrzałości emocjonalnej. Jeśli mężczyzna nie potrafi powiedzieć, co czuje, nie będzie z nim łatwo. Każdy konflikt między wami może urosnąć do rangi opowieści „Z archiwum X” – czyli niewyjaśnionej zagadki.

Co więcej, problem z mówieniem o tym, co się czuje, często wiąże się z niemożliwością interpretacji uczuć innych osób. Za każdym razem, kiedy się kłócicie, twój partner wybiega z domu, trzaskając drzwiami? Z pewnością jest to sygnał, że nie macie ze sobą już o czym rozmawiać.

Kiedy związek nie ma przyszłości, to po prostu nie ma sensu dalej go ciągnąć. Jeśli oboje macie wątpliwości, to warto rozważyć za i przeciw. Ponadto warto odbyć konsultację psychologiczną, by móc przejść przez rozstanie mniej boleśnie. Warto, abyś wiedziała, kiedy warto skorzystać z psychoterapii.

Nie zapominaj jednak, by szczerze porozmawiać z drugą połówką i wyznać swoje obawy na temat drugiej osoby. Wiemy, że okazać się to może trudne, lecz potraktuj to trochę jak zrywanie plastra, bo gdy nosimy go za długo, po czasie sam się odklei.

Nie będziemy zbytnio rozwodzić się nad tym zagadnieniem, tylko od razu przejdziemy do konkretów:

Bo jest nam wygodnie – czasem długoletnie związki żyją własnym życiem, a ich funkcjonowanie jest monotonne. Jeśli macie dzieci, a wasz dzień wygląda tak samo, to doszło do wypalenia. On z twojej strony ma ciepły obiad, wyprane ubrania oraz kupioną kolejną parę skarpet. Ty natomiast cieszysz się, że odwiózł dzieci do szkoły, odkurzył bądź przywiózł zakupy. W twojej głowie utarło się, że po co „na stare lata” coś zmieniać, nie mylimy się? Strach przed konfrontacją – niektórzy boją się samego momentu rozstania, a dzieje się tak w przypadku związków z długim stażem. Sama myśl o starciu oko w oko z osobą, z którą dzieliłaś dużą część życia, naprawa niepokojem. Ponadto zakończenie związku wiązać się może z wyprowadzką czy formalnościami. Myśl o zaburzeniu poczuciu bezpieczeństwa paraliżuje nas. Lęk przed samotnością – „a kto ci poda szklankę wody na starość?”. Niektóre osoby boją się zostać same, a przywiązanie emocjonalne daje im poczucie bezpieczeństwa. To niezdrowe, czasem materialne, przywiązanie zmusza kobiety do tkwienia w relacjach z osobami, z którymi nie mają przyszłości. Tykający zegar biologiczny – towarzyszy tu strach, który mówi o tym, że nie uda się nam znaleźć nikogo odpowiedniejszego. Takie myślenie mają osoby, które chcą szybko założyć rodzinę. Niestety społeczeństwo „pośpiesza” kobiety do macierzyństwa, a te w akcie desperacji tkwią w związku bez przyszłości.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 07.01.2015 przez Magdalenę Bury.

