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MCA Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Osiedle 25-lecia PRL 3A (33-100 Tarnów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: M. Tarnów
tel.: 14 68 80 080

Jednostki - MCA Sp. z o.o.

  • MCA Sp z o.o.

    Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A (małopolskie / powiat M. Tarnów)
    Telefon: 14 68 80 080
    Email: mcatarnow@op.pl
    Witryna: www.mca.tarnow.pl
    • Centralne Laboratorium
      Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A      Telefon: 14 68 80 080  
      Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Punkt Analityczny
      Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
      Punkt pobrań materiałów do badań
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Punkt Analityczny
      Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
      Punkt pobrań materiałów do badań
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Punkt Analityczny
      Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
      Punkt pobrań materiałów do badań
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Punkt Analityczny
      Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
      Punkt pobrań materiałów do badań
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Punkt Analityczny
      Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
      Punkt pobrań materiałów do badań
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Punkt Analityczny
      Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
      Punkt pobrań materiałów do badań
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Punkt analityczny
      Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
      Punkt pobrań materiałów do badań
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Pracownia analityczna
      Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
      Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Punkt analityczny
      Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
      Punkt pobrań materiałów do badań
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Pracownia analityczna
      Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
      Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Punkt analityczny
      Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
      Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
      • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
      • Punkt analityczny
        Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
        Punkt pobrań materiałów do badań
        • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
      • Pracownia analityczna
        Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
        Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
        • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
      • Punkt analityczny
        Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
        Punkt pobrań materiałów do badań
        • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
      • Pracownia analityczna
        Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
        Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
        • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
      • Punkt analityczny
        Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A     
        Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
        • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
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