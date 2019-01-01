Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
adres: Osiedle 25-lecia PRL 3A (33-100 Tarnów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: M. Tarnów
tel.: 14 68 80 080
email: mcatarnow@op.pl
www: www.mca.tarnow.pl
Jednostki - MCA Sp. z o.o.
-
MCA Sp z o.o.Tarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A (małopolskie / powiat M. Tarnów)Telefon: 14 68 80 080
Email: mcatarnow@op.pl
Witryna: www.mca.tarnow.pl
-
-
Centralne LaboratoriumTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A Telefon: 14 68 80 080
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Punkt AnalitycznyTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Punkt pobrań materiałów do badań
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Punkt AnalitycznyTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Punkt pobrań materiałów do badań
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Punkt AnalitycznyTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Punkt pobrań materiałów do badań
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Punkt AnalitycznyTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Punkt pobrań materiałów do badań
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Punkt AnalitycznyTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Punkt pobrań materiałów do badań
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Punkt AnalitycznyTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Punkt pobrań materiałów do badań
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Punkt analitycznyTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Punkt pobrań materiałów do badań
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Pracownia analitycznaTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Punkt analitycznyTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Punkt pobrań materiałów do badań
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Pracownia analitycznaTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Punkt analitycznyTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
-
Punkt analitycznyTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Punkt pobrań materiałów do badań
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Pracownia analitycznaTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Punkt analitycznyTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Punkt pobrań materiałów do badań
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Pracownia analitycznaTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
Punkt analitycznyTarnów, Osiedle 25-lecia PRL 3A
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
- Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
-
-
WYPOWIEDZ SIĘ!