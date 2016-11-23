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Krakowskie Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kopernika 32 (31-501 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Śródmieście
tel.: 12 430 0000
email: kcm@kcm.pl

Jednostki - Krakowskie Centrum Medyczne

  • Krakowskie Centrum Medyczne

    Kraków, Kopernika 32 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
    Telefon: 12 430 0000
    Email: kcm@kcm.pl
    Witryna: www.kcm.pl
    • Poradnia chorób wewnętrznych
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia chorób wewnętrznych
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Pracownia diagnostyki obrazowej
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Pracownia diagnostyki obrazowej
      • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Poradnia ginekologiczno-położnicza
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia ginekologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Poradnia okulistyczna - konsultacje
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia okulistyczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Poradnia osteoporozy - konsultacje
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia osteoporozy
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Poradnia reumatologiczna - konsultacje
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia reumatologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Poradnia endokrynologiczna - konsultacje
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia endokrynologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Poradnia diabetologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia diabetologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Poradnia kardiologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia kardiologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Poradnia onkologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia onkologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Poradnia pulmonologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia chorób płuc
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Poradnia dermatologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia dermatologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Poradnia otolaryngologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia otorynolaryngologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Poradnia gastrologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia gastrologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Poradnia neurologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia neurologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Poradnia hematologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia hematologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
    • Gabinet diagnostyki ultrasonograficznej
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Pracownia USG
      • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Poradnia urologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia urologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Poradnia nefrologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia nefrologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Poradnia medycyny pracy
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia medycyny pracy
      • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Poradnia psychologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia psychologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
    • Poradnia alergologiczna
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Poradnia alergologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Punkt pobrań materiałów do badań analitycznych
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Punkt pobrań materiałów do badań
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
    • Gabinet zabiegowy
      Kraków, Kopernika 32      Telefon: 12 430 0000  
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Pozostała opieka ambulatoryjna
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KOMENTARZE (1)
/23.11.2016 14:41
Mimo tego za badania sie płaci a pacjent umowiony jest na konkretna godzine trzeba czekac opóźnienia bardzo duze nikt nie informuje o tym pocjentow to brak szacunku do czyjegos czadu