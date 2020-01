Aparaty słuchowe - jak dobrać, działanie, cena

fot. Adobe Stock

Aparaty słuchowe to ratunek dla osób niedosłyszących. Szacuje się, że zaburzenia słuchu może mieć nawet 6 milionów Polaków. Dodatkowo z badań wynika, że tylko 18% niedosłyszących korzysta z produktów poprawiających słuch. To zdecydowanie zbyt mało.

Wybór odpowiedniego aparatu słuchowego nie jest łatwy. Czasami wymaga nawet kilku wizyt u specjalny. Jest jednak konieczny dla ulepszenia jakości życia niedosłyszącego pacjenta.

Aparaty słuchowe - rodzaje

Obecnie na rynku znaleźć możemy wiele typów aparatów słuchowych. Różnią się m.in. możliwościami, wyglądem i ceną. Dobór odpowiedniego modelu aparatu słuchowego zależy głównie od zdiagnozowanej wady słuchu oraz możliwości finansowych pacjenta. Można wyróżnić 3 główne rodzaje aparatów słuchowych.

Aparaty słuchowe zauszne

To najpopularniejsze na rynku aparaty słuchowe. Można je stosować w przypadku większości problemów ze słuchem. Cechują się bardzo dobrą jakością dźwięku oraz wydajnością. Ich wadą może być jednak spory rozmiar oraz widoczność. Wyróżnić można dwa rodzaje aparatów zausznych:

Otwarte - głównie dla pacjentów z lekkimi i umiarkowanymi wadami słuchu. Nie zakrywają kanału słuchowego dodatkową wkładką.

Zamknięte - dla pacjentów z poważniejszymi, a nawet głębokimi wadami słuchu. Posiadają dodatkową wkładkę uszną lub aparat wewnątrzuszny.

Aparaty słuchowe douszne

Są praktycznie niewidoczne i gwarantują dużą dyskrecję. Dobrze sprawdzają się w przypadku osób młodych i aktywnych. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie dla wszystkich pacjentów. Przy dużych problemach ze słuchem działanie aparatów dousznych może okazać się niewystarczające.

Ten typ aparatu (z racji swoich niewielkich wymiarów) może również sprawiać problemy osobom starszym i mniej sprawnym manualnie. Należy pamiętać także, że aparat douszny z racji zatykania kanału słuchowego, może powodować stany zapalne.

Aparaty słuchowe kostne

Zamieniają falę akustyczną na wibracje. Stosuje się je u osób, u których występują trudności w zamontowaniu tradycyjnych aparatów słuchowych, m.in. w przypadku wad ucha zewnętrznego i środkowego oraz u pacjentów borykających się z problemem wycieków z kanału słuchowego. Można je głównie spotkać w formie okularów, gdzie urządzenie znajduje się w ich noskach.

Jak dobrać aparat słuchowy?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że o ile aparat zauszny sprawdzi w przypadku każdej wady, o tyle model douszny nie będzie dobrym wyborem np. w poważnym ubytku słuchu. Dobór odpowiedniego aparatu słuchowego powinien nastąpić po wywiadzie medycznym oraz badaniu słuchu.

To otoskopia, czyli wziernikowanie ucha. Protetyk słuchu za pomocą specjalnej latarki ocenia stan przewodu słuchowego, błony bębenkowej oraz małżowiny usznej. Badanie nie powinno trwać dłużej niż kilka minut. Dodatkowo wykonuje się również sprawdzenie progu słyszalności, progu dyskomfortu i audiometrii mowy.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze przymierzyć kilka modeli i wybrać ten, w którym będziemy czuli się najbardziej komfortowo. Należy zdawać sobie sprawę, że źle dobrany aparat może pogłębiać wadę słuchu. Prawidłowy sprzęt powinen wyciszać dźwięki z otoczenia i uwypuklać mowę.

Podsumowując, przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat wyboru aparatu, dobrze jest odpowiedzieć sobie na 5 pytań.

Jaką wielkość i jaki wygląd ma mieć mój aparat? Jakie właściwości ma mieć mój aparat i do czego głównie go potrzebuje? Na jakiej jakości dźwięku mi zależy? Ile jestem w stanie wydać na aparat słuchowy? Czy jestem w stanie bez problemu użytkować bardzo mały lub skomplikowany w obsłudze sprzęt?

Aparaty słuchowe - cena

Oferta aparatów słuchowych jest ogromna. Na rynku znaleźć możemy zarówno modele klasy ekonomicznej - do 2 tys. zł, średniej - do 5 tys. zł, jak i wysokiej - nawet do 10 tys. zł. Szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. wzmacniacze słuchu, które zakupić można nawet za 100 zł.

Trzeba wiezieć, że sprzęt ten nie podlega żadnym regulacjom prawnym. Nie ma nic wspólnego z aparatem słuchowym, a jego używanie może być bardzo niebezpieczne i prowadzić może do pogorszenia lub nawet utraty słuchu.

Dofinansowanie na aparat słuchowy

Podejmując decyzję o zakupie aparatu słuchowego należy pamiętać, że możliwe jest ubieganie się o refundację sprzętu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2014 roku funkcjonują przepisy według których wszystkim ubezpieczonym przysługuje dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego i wkładek usznych.

Podpisany przez lekarza specjalistę (laryngologa, audiologa lub otolaryngologa) wniosek należy złożyć w regionalnym oddziale NFZ. Po otrzymaniu refundacji możemy udać się na zakupy do sklepu, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kwota dofinansowania na aparat słuchowy:

Dzieci i młodzież poniżej 26 roku życia - refundacja przyznawana raz na 3 lata wynosi 2 tys. zł na aparat słuchowy lub 60 zł na wkładkę uszną. Wada słuchu musi wynosić miniumum 30 dB HL.

- refundacja przyznawana raz na 3 lata wynosi 2 tys. zł na aparat słuchowy lub 60 zł na wkładkę uszną. Wada słuchu musi wynosić miniumum 30 dB HL. Dorośli po 26 roku życia - refundacja przyznawana raz na 5 lat wynosi 700 zł na aparat słuchowy lub 50 zł na wkładkę uszną. Wada słuchu musi wynosić miniumum 40 dB HL.

- refundacja przyznawana raz na 5 lat wynosi 700 zł na aparat słuchowy lub 50 zł na wkładkę uszną. Wada słuchu musi wynosić miniumum 40 dB HL. Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja przyznawana raz na 5 lat wynosi 1000 zł na aparat słuchowy lub 50 zł na wkładkę uszną. Wada słuchu musi wynosić miniumum 40 dB HL.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!