T-shirt to inaczej bawełniany podkoszulek z krótkimi rękawami. To jeden z podstawowych elementów stylu casualowego. Może być noszony do dżinsów, legginsów, spódnic i szortów. Najpopularniejsze są białe t-shirty. Sprawdź, gdzie kupić modele z napisami, nadrukami, w paski, w kwiaty i zwierzęce printy.