Skarpetki to element ubioru, który zakłada się na stopy. Nosi się je zarówno do ubrań w stylu sportowym, jak i eleganckim np. do garnituru. W zależności od długości wyróżniamy różne rodzaje skarpetek: stopki, podkolanówki i zakolanówki. Zwykle skarpetki uszyte są z przewiewnych materiałów np. bawełny.